Мел Гибсон извинился за неудачную шутку с переводчиком жестового языка

У Мела Гибсона снова возникла история, которая началась как короткая шутка на сцене, а закончилась публичными извинениями.

На фестивале Fan Expo Canada в Торонто актер вышел на сцену для большой встречи со зрителями. Рядом работал переводчик американского жестового языка, который переводил происходящее для глухих и слабослышащих гостей.

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И в момент выхода Гибсон, проходя мимо переводчика, начал изображать руками что-то вроде пародии на жестовый язык.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Basically Hollywood (@basicallyhollywood)

Видео быстро разошлось по соцсетям, и реакция оказалась довольно жесткой. Люди писали, что язык жестов и без того слишком часто воспринимают несерьезно, а подобная пародия со стороны известного актера только усиливает это отношение.

Сам Гибсон довольно быстро принес извинения. Он назвал произошедшее «спонтанной и бездумной глупостью» и подчеркнул, что не хотел никого оскорбить. По его словам, иногда, когда человека буквально выталкивают на ярко освещенную сцену, мысли разбегаются, и он делает что-то совершенно необдуманное. В данном случае именно так и произошло, считает актер.

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Но интернет, конечно, уже успел провести сравнение.

На той же Fan Expo выступал актер Алан Ричсон, звезда сериала «Ричер». После своей встречи со зрителями он подошел к тому же переводчику и пожал ему руку.

Видео с этим моментом тоже стало популярным - уже как пример того, насколько по-разному можно повести себя в одной и той же ситуации.

Для Гибсона история оказалась особенно неприятной еще и потому, что сейчас он активно возвращается в публичное пространство.

Недавно он закончил работу над продолжением «Страстей Христовых» - фильмом «Воскресение Христа». Первая часть должна выйти в мае 2027 года, вторая - годом позже. Кроме того, этим летом Гибсон регулярно появляется на крупных встречах с поклонниками и снова говорит о старых и новых кинопроектах.

Так что скандал возник в момент, когда актер явно старается напомнить о себе прежде всего как о режиссере и кинозвезде.

Но в итоге один короткий жест оказался заметнее всей большой встречи. И это, пожалуй, хороший пример того, как сильно изменились правила публичной жизни. Раньше неудачная шутка могла остаться внутри одного зала. Теперь достаточно нескольких секунд на телефоне, и уже через пару часов объясняться приходится перед всем интернетом.

Гибсон, по крайней мере, не стал долго спорить с критиками и довольно прямо признал: сделал глупость.