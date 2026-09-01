Другая сторона Джонни Деппа: в Германии открылась выставка картин актера

В Дюссельдорфе открылась большая выставка картин Джонни Деппа. В экспозиции The Art of Johnny Depp во дворце Бенрат представлены 60 работ голливудского актера - оригиналы, монопринты и гравюры, выпущенные ограниченными тиражами, сообщает Deutsche Welle.

Выставка открылась 30 августа и продлится до 27 сентября.

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Самого Деппа на торжественном открытии не было, хотя поклонники рассчитывали его увидеть. Незадолго до этого актер находился совсем рядом - выступал в Кельне вместе с группой Hollywood Vampires.

Однако выставку Депп все-таки увидел. По словам главы Фонда дворца и парка Бенрат Штефана Швайцера, актер приехал во дворец еще в пятницу, перед концертом, и в небольшой компании осмотрел уже подготовленную экспозицию.

Рисовал с детства, но никому не показывал

Живопись для 63-летнего Деппа - далеко не новое увлечение. По данным дворца Бенрат, актер занимается изобразительным искусством с детства, однако на протяжении многих лет показывал свои работы только близким и друзьям.

Все изменилось лишь в 2022 году, когда Депп впервые решился представить свое творчество публике.

Дебютная коллекция Friends & Heroes неожиданно вызвала огромный интерес и была распродана по всему миру всего за несколько часов.

В нее вошли портреты людей, которые вдохновляли Деппа, - среди них Боб Дилан, Кит Ричардс, Элизабет Тейлор и Аль Пачино.

После этого актер продолжил выпускать новые работы, а его картины и принты стали демонстрироваться на выставках в разных странах.

Картина о самом тяжелом времени

Среди центральных экспонатов нынешней выставки в Дюссельдорфе - работа из серии Five, которую организаторы называют одной из наиболее личных в творчестве Деппа. В ее основе - фотография актера, сделанная во время съемки рекламной кампании Dior Sauvage.

Работа отражает эмоциональное состояние Деппа в 2021 году - период, который сам актер переживал особенно тяжело.

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По информации организаторов выставки, использование именно фотографии Dior имеет для Деппа особое значение: таким образом он хотел выразить благодарность компании, которая сохранила сотрудничество с ним в один из наиболее сложных периодов его жизни.

Загадочный человек-кролик

Еще один герой выставки - Bunnyman, странный персонаж с головой кролика, неоднократно появляющийся в работах Деппа.

История этого образа необычна даже по меркам самого актера. Как рассказывают организаторы выставки, фигура возникла из повторяющегося сна, который видели независимо друг от друга Джонни Депп и его сын Джек.

Со временем Bunnyman превратился в одного из узнаваемых персонажей художественного мира актера.

Еще до открытия выставки гигантское изображение Bunnyman появилось в небе над Дюссельдорфом во время масштабного шоу дронов над Рейном - своеобразного анонса будущей экспозиции.

Первая немецкая выставка прошла весной

Нынешняя экспозиция - не первое появление картин Деппа в Германии.

В марте 2026 года 13 его картин и принтов показали в небольшом городе Эммендинген на юго-западе страны. Это была первая выставка работ актера в немецкоязычных странах.

Интерес оказался настолько высоким, что некоторые произведения были распроданы еще до открытия и организаторам пришлось заказывать дополнительные экземпляры.

Теперь в барочном дворце Бенрат публике показывают уже 60 работ Деппа.

Посещение самой выставки организовано необычно: из-за исторических интерьеров одновременно в залы допускают не более 90 человек, а на знакомство с работами Деппа каждому посетителю отводится до часа.

The Art of Johnny Depp будет открыта во дворце Бенрат до 27 сентября.