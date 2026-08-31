Николь Кидман и Сандра Буллок снова стали сестрами-ведьмами спустя почти 30 лет

Спустя почти три десятилетия Николь Кидман и Сандра Буллок вновь появились вместе на экране. Актрисы вернулись к ролям сестер Джиллиан и Салли Оуэнс в продолжении культовой «Практической магии» - фильма, который после не слишком успешного старта в 1998 году со временем приобрел огромную армию поклонников, сообщает Reuters.

«Практическая магия 2» переносит зрителей примерно на 25 лет вперед после событий первой картины. Семье Оуэнс вновь предстоит столкнуться с проклятием, которое на протяжении поколений лишает женщин этого рода возможности спокойно обрести любовь. На этот раз история охватывает уже несколько поколений семьи.

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Вместе с Сандрой Буллок и Николь Кидман в фильм вернулись Стокард Чэннинг и Дайан Уист, сыгравшие эксцентричных тетушек Фрэнсис и Джет. А новое поколение семьи Оуэнс представляют Джои Кинг и Мэйси Уильямс - они играют взрослых дочерей Салли, Кайли и Антонию, сообщает Variety.

Для Буллок новая «Практическая магия» стала еще и возвращением в большое кино после четырехлетнего перерыва.

На европейской премьере картины в Лондоне Николь Кидман призналась, что 28 лет назад они с Буллок вряд ли могли представить, что однажды снова будут главными героинями крупного студийного фильма.

«Удивительно, что нам дали возможность вернуть эту историю. Если бы 28 лет назад нам сказали, что мы, женщины, по-прежнему сможем играть главные роли в большом студийном кино, мы бы не поверили», - сказала Кидман.

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По словам актрисы, теперь им предстоит в некотором смысле «передать эстафету» молодому поколению ведьм, хотя самой Кидман особенно приятно, что и прежним героиням по-прежнему отведено важное место в истории.

Сандра Буллок подчеркнула, что создатели постарались сохранить то, за что зрители полюбили первый фильм: отношения двух сестер, юмор, сочетание светлых и мрачных эпизодов и особую атмосферу семьи Оуэнс.

Первая «Практическая магия», вышедшая в 1998 году, была довольно прохладно встречена критиками и не стала большим кассовым успехом. Однако с годами судьба фильма изменилась: домашние просмотры превратили его в культовую картину, к которой зрители возвращались снова и снова.

Первый фильм рассказывал о сестрах Салли и Джиллиан Оуэнс, выросших в семье потомственных ведьм. Над женщинами их рода тяготеет старое проклятие: мужчины, которых они по-настоящему любят, обречены на смерть. История сочетала романтическую комедию, семейную драму, мистику и довольно мрачную сказку - необычная смесь, которая впоследствии и стала одной из причин популярности картины.

Продолжение основано на романе Элис Хоффман «Книга магии» (The Book of Magic), вышедшем в 2021 году. Режиссером стала обладательница «Оскара» Сюзанна Бир, известная по фильму «В лучшем мире» и сериалу «Ночной администратор».

Кидман и Буллок не только исполнили главные роли, но и выступили продюсерами картины

Мировой прокат «Практической магии 2» начнется 9 сентября. В Северной Америке фильм выходит в кинотеатрах 10 сентября.