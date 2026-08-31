31 августа 2026, 21:05 Наталья Гудемчук

Миллиард за Человека-паука: Том Холланд вошел в топ-3 самых кассовых актеров в истории

Миллиард за Человека-паука: Том Холланд вошел в топ-3 самых кассовых актеров в истории

Британский актер Том Холланд вошел в тройку самых кассовых артистов в истории мирового кинематографа. По данным DiscussingFilm, совокупные кассовые сборы фильмов с его участием превысили 15,2 миллиарда долларов.

Решающий вклад в этот рекорд внес блокбастер «Человек-паук: Новый день», заработавший в мировом прокате уже свыше 2,28 миллиарда долларов.

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В общем рейтинге самых кассовых звезд 29-летний Холланд занял третье место. Выше него располагаются только Зои Салдана и Скарлетт Йоханссон.

При этом Том стал самым молодым актером в первой десятке.

Топ-10 самых кассовых актеров в истории:

  1. Зои Салдана - 15,47 млрд долларов

  2. Скарлетт Йоханссон - 15,40 млрд долларов

  3. Том Холланд - 15,20 млрд долларов

  4. Крис Пратт - 15,10 млрд долларов

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  5. Сэмюэл Л. Джексон - 14,60 млрд долларов

  6. Роберт Дауни-младший - 14,30 млрд долларов

  7. Том Круз - 13,30 млрд долларов

  8. Крис Хемсворт - 12,10 млрд долларов

  9. Вин Дизель - 12,00 млрд долларов

  10. Крис Эванс - 11,40 млрд долларов

Успех франшизы о Человеке-пауке отразился и на гонорарах актера. За роль в картине «Человек-паук: Новый день» Холланд может заработать более 100 миллионов долларов с учетом процента от проката.

Для сравнения: за свое первое появление в роли Человека-паука в «Первом мстителе: Противостояние» в 2016 году актер получил около 250 тыс. долларов. За «Человека-паука: Возвращение домой» - 500 тысяч, за «Вдали от дома» - 4 миллиона, а за «Нет пути домой» - около 10 миллионов.

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