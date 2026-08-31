Миллиард за Человека-паука: Том Холланд вошел в топ-3 самых кассовых актеров в истории

Британский актер Том Холланд вошел в тройку самых кассовых артистов в истории мирового кинематографа. По данным DiscussingFilm, совокупные кассовые сборы фильмов с его участием превысили 15,2 миллиарда долларов.
Решающий вклад в этот рекорд внес блокбастер «Человек-паук: Новый день», заработавший в мировом прокате уже свыше 2,28 миллиарда долларов.
Читайте нас также
В общем рейтинге самых кассовых звезд 29-летний Холланд занял третье место. Выше него располагаются только Зои Салдана и Скарлетт Йоханссон.
При этом Том стал самым молодым актером в первой десятке.
Топ-10 самых кассовых актеров в истории:
Зои Салдана - 15,47 млрд долларов
Скарлетт Йоханссон - 15,40 млрд долларов
Том Холланд - 15,20 млрд долларов
Крис Пратт - 15,10 млрд долларовЧитайте
Сэмюэл Л. Джексон - 14,60 млрд долларов
Роберт Дауни-младший - 14,30 млрд долларов
Том Круз - 13,30 млрд долларов
Крис Хемсворт - 12,10 млрд долларов
Вин Дизель - 12,00 млрд долларов
Крис Эванс - 11,40 млрд долларов
Успех франшизы о Человеке-пауке отразился и на гонорарах актера. За роль в картине «Человек-паук: Новый день» Холланд может заработать более 100 миллионов долларов с учетом процента от проката.
Для сравнения: за свое первое появление в роли Человека-паука в «Первом мстителе: Противостояние» в 2016 году актер получил около 250 тыс. долларов. За «Человека-паука: Возвращение домой» - 500 тысяч, за «Вдали от дома» - 4 миллиона, а за «Нет пути домой» - около 10 миллионов.