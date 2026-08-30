30 августа 2026, 14:17 Валерия Леонова

Брэд Питт снова сыграет каскадера Клиффа Бута в продолжении «Однажды в… Голливуде» по сценарию Тарантино

Брэд Питт снова сыграет каскадера Клиффа Бута в продолжении «Однажды в… Голливуде» по сценарию Тарантино

Брэд Питт возвращается к одной из своих самых известных ролей - каскадеру Клиффу Буту из фильма Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде». Netflix показал новые кадры картины Дэвида Финчера и раскрыл ее официальное название - «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth».

На этот раз сам Тарантино остался за кадром - он написал сценарий, а режиссером стал Дэвид Финчер, автор «Бойцовского клуба», «Семи» и «Социальной сети».

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Для Питта и Финчера это уже четвертый совместный полнометражный фильм. Ранее актер снимался у него в «Семи» (1995), «Бойцовском клубе» (1999) и «Загадочной истории Бенджамина Баттона» (2008).

Возвращение Клиффа Бута восемь лет спустя

Действие новой картины происходит в 1977 году, через восемь лет после событий «Однажды в… Голливуде».

«Брэд Питт возвращается к своей оскароносной роли Клиффа Бута, только теперь на дворе 1977 год - и это совсем другой Голливуд»,  - так звучит официальное описание Netflix.

К этому времени Бут уже отошел от работы каскадером. По опубликованным данным о сюжете, теперь он работает в Голливуде  человеком, которому поручают улаживать проблемы и скандалы, способные навредить киностудиям и их звездам.

И это дает Финчеру возможность показать совсем другую эпоху Голливуда. Если фильм Тарантино происходил в солнечном Лос-Анджелесе 1969 года, новая история переносит зрителя в более мрачный и жесткий Голливуд конца 1970-х.

Сам Питт рассказывал, что именно он фактически свел Тарантино с Финчером: актер получил благословение Тарантино показать сценарий режиссеру. По словам Питта, он передал текст Финчеру во время совместного перелета - и к моменту посадки тот уже решил снимать фильм.

Такое распределение ролей особенно любопытно. Квентин Тарантино создал Клиффа Бута и написал новую историю, однако возвращаться к уже знакомому миру в качестве режиссера не захотел. Ранее он объяснял, что свой следующий режиссерский фильм предпочитает сделать совершенно новой работой.

При этом Тарантино доверил сценарий именно Финчеру. Глава Sony Pictures Том Ротман рассказывал Variety, что Финчер оказался единственным режиссером, которому Тарантино был готов передать свой сценарий.

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Получается довольно редкий кинематографический эксперимент: персонажи и диалоги Тарантино - в режиссерском мире Финчера.

Кто еще появится в фильме

Netflix официально подтвердил довольно внушительный актерский состав. Вместе с Брэдом Питтом сыграют Элизабет Дебики, Скотт Каан, Карла Гуджино, Яхья Абдул-Матин II и Питер Уэллер. Также заявлены Мэтт Грув, Джей Би Тадена, Кори Фогельманис и Каррен Карагулян.

А вот возвращение Леонардо ДиКаприо в роли Рика Далтона Netflix не подтверждает. Более того, по имеющимся данным, ДиКаприо от появления в картине отказался.

Сначала - огромный экран

Netflix решил выпустить картину необычным для себя способом.

25 ноября 2026 года The Further Mis-Adventures of Cliff Booth выйдет в IMAX по всему миру. Эксклюзивный кинотеатральный прокат продлится две недели.

А 23 декабря фильм станет доступен на Netflix по всему миру.

Роль, которая принесла Питту «Оскар»

Клифф Бут впервые появился в «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино в 2019 году. Он был каскадером, водителем и ближайшим другом переживающего карьерный спад актера Рика Далтона в исполнении Леонардо ДиКаприо.

Картина получила 10 номинаций на «Оскар» и выиграла две награды - за лучшую работу художника-постановщика и за лучшую мужскую роль второго плана, которую получил Брэд Питт.

Фильм стал и коммерческим успехом: при бюджете около 90 млн долларов его мировые сборы составили примерно 394 млн долларов.

Брэд Питт снова сыграет каскадера Клиффа Бута в продолжении «Однажды в… Голливуде» по сценарию Тарантино

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