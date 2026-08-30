Том Круз снова садится за руль: у «Дней грома» будет продолжение с Энн Хэтэуэй

Том Круз возвращается к одной из своих культовых ролей. Paramount запустила в производство продолжение гоночной драмы «Дни грома», вышедшей в 1990 году. Компанию актеру составит Энн Хэтэуэй, а премьера назначена на 2 июня 2028 года.

Круз вновь сыграет гонщика NASCAR Коула Трикла - героя, с которого для многих зрителей 1990-х началась экранная любовь к американским автогонкам. Энн Хэтэуэй досталась роль владелицы гоночной команды и инженера. Остальные подробности сюжета Paramount пока держит в секрете.

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Режиссером станет Джонатан Левин, известный по фильмам «Тепло наших тел» и «Та еще парочка». Сценарий пишет Уилл Стейплс, работавший над экшеном «Без жалости» и серией игр Call of Duty. Продюсерами выступят сам Круз, Джерри Брукхаймер и Томми Харпер.

Студия явно делает ставку на большой экран. Продолжение будут снимать с расчетом на IMAX, а в прокат фильм выйдет также в Dolby Cinema, 4DX и других премиальных форматах.

Почти 40 лет спустя

Оригинальные «Дни грома» снял Тони Скотт, незадолго до этого работавший с Крузом над «Лучшим стрелком». Главный герой фильма - молодой и самоуверенный гонщик Коул Трикл, которому дают шанс пробиться в NASCAR.

В картине также снимались Роберт Дюваль, Николь Кидман, Рэнди Куэйд и Кэри Элвес. Фильм собрал около $157 млн в мировом прокате и со временем стал одной из самых узнаваемых спортивных картин в фильмографии Круза.

Мысли о продолжении появились не вчера. Еще осенью 2024 года стало известно, что Круз обсуждает возвращение к «Дням грома», а в мае 2025-го актер подтвердил, что команда активно ищет историю для второй части. Тогда он напомнил, что между первым «Лучшим стрелком» и «Топ Ган: Мэверик» прошло 36 лет - поэтому большая пауза его явно не пугает.

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Эффект «F1»?

Показательно, что проект получает зеленый свет в момент, когда Голливуд снова убедился: зрителям нужны масштабные фильмы об автогонках.

Картина «F1» с Брэдом Питтом стала огромным коммерческим успехом, собрав более $628 млн в мировом прокате и став самым кассовым фильмом Apple.

Прямых данных о том, что именно успех «F1» подтолкнул Paramount ускорить работу над «Днями грома 2», нет. Более того, Круз начал обсуждать сиквел еще до выхода картины с Питтом.

Но совпадение выглядит любопытно. «F1» снял Джозеф Косински - режиссер «Топ Ган: Мэверик», а продюсером обеих картин выступил Джерри Брукхаймер. После успеха «F1» сам Косински даже шутливо предлагал объединить два гоночных мира и столкнуть на трассе героя Брэда Питта Сонни Хейса с Коулом Триклом Круза.

В Голливуде пока до такого кроссовера не дошли, но тренд очевиден: после самолетов «Топ Ган: Мэверик» и болидов «F1» большие машины, реальные трюки и ощущение скорости снова становятся одним из главных аргументов для похода в кинотеатр.

Для Круза это также очередное возвращение к роли спустя десятилетия. После феноменального успеха «Топ Ган: Мэверик», собравшего около $1,5 млрд, актер явно не боится доставать из архива героев своей молодости - при условии, что им находится история для нового поколения зрителей.