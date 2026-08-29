Селин Дион вернулась в Париж: в сентябре певица начнет серию концертов после шести лет перерыва

Канадская певица Селин Дион приехала в Париж, где готовится к одному из самых ожидаемых возвращений в современной поп-музыке. 12 сентября суперзвезда впервые за шесть лет даст полноценный концерт, после чего проведет в Париже серию из 16 выступлений.

Об этом сообщает Associated Press.

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58-летнюю певицу встретили поклонники и журналисты. Возле парижского отеля Le Royal Monceau собралась толпа фанатов, ожидавших возможности увидеть Дион. Поклонники, которым это удалось, рассказывали, что певица выглядела расслабленной и была в хорошем настроении.

Возвращение на большую сцену состоится 12 сентября в Plenitude Arena в Нантере, неподалеку от Парижа.

Всего до 17 октября Дион даст здесь 16 концертов в сентябре и октябре. Почти полтора месяца певица будет выходить на сцену примерно трижды в неделю.

Интерес к возвращению оказался настолько большим, что организаторы уже объявили продолжение. В мае 2027 года Дион снова приедет на эту же площадку и даст еще десять концертов - с 8 по 29 мая. Таким образом, две парижские серии насчитывают в общей сложности 26 выступлений.

«Париж - мой второй дом»

Для Селин Дион эти концерты имеют особое значение. Франция на протяжении десятилетий занимала особое место в ее карьере, а сама певица называет Париж своим «вторым домом».

Однако возвращение будет эмоциональным и по другой причине.

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Последний полноценный концерт Дион состоялся 8 марта 2020 года в Ньюарке, штат Нью-Джерси, в рамках ее мирового тура Courage. Начавшаяся вскоре пандемия остановила гастроли, а затем продолжить их певице помешали серьезные проблемы со здоровьем.

В декабре 2022 года Дион рассказала поклонникам, что у нее диагностирован синдром ригидного человека (stiff-person syndrome) - редкое неврологическое заболевание, вызывающее мышечную скованность и сильные болезненные спазмы. Болезнь затронула и мышцы, которые певица использует во время пения. Из-за состояния здоровья оставшиеся концерты тура Courage пришлось отменить.

Дион не скрывала, насколько тяжелой оказалась борьба за возможность вернуться. В документальном фильме «I Am: Celine Dion», вышедшем в 2024 году, она показала некоторые из самых тяжелых моментов болезни и лечения.

Возвращение началось у Эйфелевой башни

И все же Париж уже однажды стал местом ее неожиданного возвращения.

26 июля 2024 года на церемонии открытия летних Олимпийских игр Селин Дион появилась на Эйфелевой башне и исполнила знаменитую «Hymne à l’amour» Эдит Пиаф.

Это было ее первое публичное музыкальное выступление после объявления о диагнозе. Однако речь шла об исполнении одной песни. Теперь же Дион готовится выдержать полноценную концертную программу - причем 16 раз за пять недель. Поэтому предстоящая серия станет настоящей проверкой того, насколько далеко певице удалось продвинуться в восстановлении.

Пока подробности шоу держатся в секрете. Известно лишь, что программа будет включать знаменитые песни Дион как на английском, так и на французском.

Журналисты AP попытались узнать у певицы, какой песней она откроет первый концерт 12 сентября. Но Дион раскрывать интригу отказалась.

«Большой секрет», - ответила певица