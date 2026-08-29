Британия не отпускает Рембрандта: власти приостановили вывоз из страны проданной на аукционе картины за 83 млн евро

Власти Великобритании приостановили вывоз из страны картины Рембрандта «Портрет Катрины Хоогсат», датируемой 1657 годом. Полотно останется в Британии как минимум до 26 декабря, чтобы британские музеи или другие частные покупатели смогли собрать средства на ее приобретение и сохранить картину в стране. Об этом пишет Deutsche Welle.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном 27 августа на сайте правительства Великобритании от имени Министерства цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта.

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Отмечается, что «Портрет Катрины Хоогсат» стал самым дорогим произведением искусства, в отношении которого введено подобное ограничение.

В 2025 году картина была продана через аукционный дом Christie’s за 71 миллион фунтов стерлингов (около 83 миллионов евро) иностранному покупателю из неназванной страны.

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Отсрочка вывоза позволит британским музеям и другим подходящим покупателям собрать средства, чтобы приобрести картину «для сохранения ее в Великобритании и обеспечения общественного доступа к ней».

«Портрет Катрины Хоогсат» на протяжении веков является неотъемлемой частью культурной жизни Великобритании. Масштаб, красота и история этого шедевра делают его приоритетом для культурных партнеров, спонсоров, меценатов и поклонников Рембрандта, стремящихся помочь сохранить его историческое место в Великобритании», - прокомментировала решение правительства министр Маккензи.

Подобные меры в отношении картины уже вводились в 2015 году. Тогда ее продали через аукционный дом Sotheby’s неназванному иностранному покупателю за 35 миллионов фунтов стерлингов.

Попытки собрать средства, чтобы сохранить картину в Великобритании, тогда не увенчались успехом. Тем не менее покупатель сам решил оставить ее в стране.