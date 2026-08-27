Умерла мировая звезда современного искусства Яёи Кусама, прославившаяся фирменными узорами в горошек

«На протяжении своей необыкновенной жизни, полностью посвященной творчеству, Кусама добилась международного признания как новаторская художница-авангардистка, чья творческая практика охватывала изобразительное искусство, перформанс, прозу и поэзию. Она продолжала рисовать до последних дней, никогда не откладывая кисть, и оставалась непоколебимой в своей убежденности в том, что любовь может спасти мир», - говорится в сообщении студии. Читайте нас также Google News Facebook

Как отмечает Forbes, по словам представителей студии художницы, Кусама умерла в больнице в Токио 14 августа, но известно об этом стало только сейчас.

Яёи Кусама была ярчайшей представительницей японского современного искусства - она представляла свою страну на Венецианской биеннале, ее выставки проходили по всему миру, а работы часто продавались более чем за $1 млн.

Художница родилась в 1929 году в японском городе Мацумото. С детства она испытывала галлюцинации, которые впоследствии стали одним из источников ее художественного языка.

Одними из самых известных произведений Кусамы стали «Зеркальные комнаты бесконечности» - инсталляции с зеркальными поверхностями и светящимися элементами, создающими ощущение бесконечного пространства.

Ее работы также широко известны благодаря характерным узорам в горошек, которые появились в ее живописи, скульптуре и инсталляциях.

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В 1957 году Кусама переехала в США, а вскоре обосновалась в Нью-Йорке. Там она стала заметной фигурой авангардной художественной сцены. В 1960-е годы художница устраивала провокационные перформансы, в том числе акции с обнаженными участниками, чьи тела были покрыты узорами в горошек. Она также участвовала в протестах против войны во Вьетнаме.

Кусама работала в самых разных жанрах - создавала картины, скульптуры и масштабные инсталляции, а также занималась перформансом, писала романы и стихи. Ее творчество оказало значительное влияние на современное искусство.

Художница неоднократно говорила о том, что искусство помогало ей справляться с психологическими проблемами. В 1977 году она добровольно поселилась в психиатрической больнице в Токио и продолжила работать в своей студии неподалеку. До последних дней Кусама продолжала рисовать.

Работы Кусамы пользовались большим спросом на мировом арт-рынке. В 2014 году ее картина «Белый № 28» (White No. 28) 1960 года была продана на аукционе Christie’s в Нью-Йорке за $7,1 млн с учетом комиссии. На тот момент это была самая высокая цена, когда-либо заплаченная за работу ныне живущей художницы.

В 2017 году в Токио открылся Музей Кусамы.

В течение своей карьеры она открыто рассказывала о проблемах с психическим здоровьем и говорила, что с детства видела галлюцинации в виде вспышек света, точек и цветов.