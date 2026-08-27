27 августа 2026, 18:30

Последняя песня Долли Партон спрятана в капсуле времени - мир услышит ее только в 2046 году

Последняя песня Долли Партон спрятана в капсуле времени - мир услышит ее только в 2046 году

После смерти Долли Партон у поклонников легендарной певицы осталось еще одно необычное обещание встречи с ней - через двадцать лет.

В специальной капсуле времени на территории ее курорта Dollywood DreamMore Resort and Spa в Теннесси хранится неизданная песня My Place In History - «Мое место в истории». По замыслу самой Партон, композицию должны впервые обнародовать только 19 января 2046 года, в день, когда певице исполнилось бы 100 лет.

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Партон умерла 25 августа 2026 года в возрасте 80 лет после непродолжительной борьбы с раком. Но вместе с многочисленными проектами, которые продолжат жить после нее, осталась и эта музыкальная тайна.

Песня, которую пока не слышал никто

История началась в 2015 году, когда Партон и ее команда заложили под новым отелем Dollywood деревянный сундук - так называемый Dream Box.

Внутри поместили запись новой песни сразу на двух носителях - кассете и компакт-диске - а также устройства, на которых их можно будет воспроизвести.

На табличке внутри коробки указано, что песня называется My Place In History и должна стать последней композицией Долли Партон, выпущенной после ее смерти. До момента открытия капсулы содержание и мелодия песни должны оставаться тайной.

Сам сундук изготовлен из древесины американского каштана. Это тоже не случайность: он был создан как дань уважения дяде и первому музыкальному наставнику Долли - Биллу Оуэнсу, который много лет занимался сохранением американского каштана.

«Это действительно хорошая песня»

Партон сама рассказывала об этой истории в 2022 году в шоу Келли Кларксон и с присущим ей юмором признавалась, что идея заставляет ее немного нервничать.

Она шутила, что к моменту открытия капсулы запись может вообще не сохраниться, и говорила, что ее особенно огорчает мысль о том, что песню никто никогда не услышит.

При этом певица подчеркивала: композиция того стоит.

«Это действительно хорошая песня», - говорила Партон, добавляя, что сама уже не уверена, чья именно была идея заставить публику ждать несколько десятилетий.

В том же интервью она иронично заметила, что никто особенно не рассчитывал увидеть ее на церемонии открытия, но она сама тогда не исключала такой возможности.

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Почему ждать придется до 2046 года

Капсула должна оставаться закрытой до 19 января 2046 года.

Эта дата выбрана символически: Долли Партон родилась 19 января 1946 года, и именно тогда ей исполнилось бы 100 лет.

При этом сама капсула была заложена в 2015-м, в год открытия Dollywood DreamMore Resort. Первоначальная идея была связана с будущим юбилеем комплекса, но главным символическим ориентиром все же стал столетний юбилей певицы.

Если запись сохранится, слушатели услышат голос Партон спустя более трех десятилетий после того, как песня была создана.

После Долли осталось еще много незавершенных проектов

My Place In History - далеко не единственный проект, который продолжит жизнь после смерти певицы.

Партон работала над новым музеем и отелем в Нэшвилле, развивала собственные бренды и коммерческие проекты, а также готовила мюзикл Dolly, A True Original Musical, основанный на ее жизни.

Премьера постановки на Бродвее запланирована на 19 января 2027 года - день, когда Долли исполнился бы 81 год.

Но самым необычным наследием, пожалуй, остается именно эта песня.

Долли Партон всегда умела превращать собственную жизнь в историю - с юмором, музыкой и тщательно продуманным финальным штрихом.

Теперь одна из ее последних музыкальных тайн буквально спрятана под землей и ждет своего часа.

И если все пройдет по плану, в 2046 году мир услышит новую песню Долли Партон - спустя двадцать лет после ее смерти.

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