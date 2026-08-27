27 августа 2026, 19:38

Новый фаворит в гонке за роль Джеймса Бонда: кто такой Джек Бартон

Новый фаворит в гонке за роль Джеймса Бонда: кто такой Джек Бартон

В многолетней гонке за право стать новым Джеймсом Бондом появилось неожиданное имя. Британский актер Джек Бартон, пока не относящийся к числу крупнейших звезд Голливуда, оказался среди главных претендентов на роль агента 007.

Об этом сообщает Page Six со ссылкой на источники, знакомые с процессом кастинга.

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По данным издания, режиссер нового фильма о Бонде Дени Вильнев и кастинг-директор Нина Голд в последние месяцы просматривали большое количество молодых и сравнительно малоизвестных актеров по всей Великобритании.

И именно Бартон, утверждают источники, произвел особенно сильное впечатление.

«Он - тот самый. Или по крайней мере сейчас возглавляет список», - так один из собеседников Page Six описывает положение актера в неофициальной гонке.

Впрочем, окончательного решения пока нет.

Кто такой Джек Бартон

Бартону 31 год. Он окончил Oxford School of Drama и начал профессиональную карьеру в 2020 году.

Наиболее заметной его работой стала роль Дэвида Нельсона, старшего брата одного из главных героев сериала Netflix Heartstopper.

Он также сыграл офицера Джона Тонкина во втором сезоне военной драмы BBC SAS: Rogue Heroes, появился в сериалах Grantchester и War of the Worlds, а также исполнил небольшую роль в оскароносной картине Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные».

Для продюсеров Бонда относительная неизвестность Бартона может оказаться скорее преимуществом, чем недостатком.

Бывший многолетний кастинг-директор бондианы Дебби Макуильямс ранее говорила, что новый исполнитель роли 007 в идеале должен оставаться для публики своего рода загадкой.

По ее мнению, слишком известный актер приносит с собой слишком много уже сложившихся ассоциаций, тогда как Бонд должен выглядеть человеком, о котором зритель знает как можно меньше.

Именно по такому принципу в свое время выбирали Тимоти Далтона, Пирса Броснана и Дэниела Крейга.

Но звезд из гонки пока никто не исключал

Хотя Бартон сейчас называется одним из лидеров, Amazon MGM Studios еще не сделал выбор.

По данным американских и британских СМИ, в начале сентября могут пройти дополнительные экранные пробы.

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В числе актеров, которых продолжают связывать с ролью, называются Джек Лоуден, Каллум Тернер, Джейкоб Элорди, Пол Мескал и Харрис Дикинсон.

Также ранее сообщалось, что пробы проходил 26-летний британский актер Том Фрэнсис, получивший известность благодаря сценической версии «Бульвара Сансет».

Таким образом, имя Бартона пока стоит воспринимать именно как фаворита инсайдеров, но не как официально утвержденного нового Бонда.

Amazon MGM прямо заявляет, что не намерена комментировать отдельных кандидатов во время кастинга.

Новый Бонд после Дэниела Крейга

Поиски следующего агента 007 продолжаются уже несколько лет после того, как Дэниел Крейг завершил свою историю Бонда в фильме «Не время умирать» в 2021 году.

Теперь франшиза фактически начинает новую эпоху.

Режиссером следующей картины станет Дени Вильнев, известный по фильмам «Дюна», «Дюна: Часть вторая», «Прибытие» и «Убийца».

Сценарий пишет создатель «Острых козырьков» Стивен Найт.

Продюсерами выступят Эми Паскаль и Дэвид Хейман - продюсер фильмов о Гарри Поттере.

Amazon MGM Studios получила творческий контроль над франшизой после соглашения с многолетними хранителями бондианы Барбарой Брокколи и Майклом Дж. Уилсоном.

Идрис Эльба окончательно снял свою кандидатуру

Параллельно один из самых давних кандидатов на роль Бонда - Идрис Эльба - в этом году окончательно дал понять, что никогда не считал вероятность своего появления в роли 007 серьезной.

В интервью British GQ актер заявил, что разговоры о нем как о будущем Бонде «никогда не были реальными».

Эльба также высказался за сохранение традиционного образа персонажа, созданного Яном Флемингом, подчеркнув, что Бонд прежде всего должен оставаться героем эскапистского приключенческого кино.

Сейчас же главным вопросом остается не то, кто выбыл из гонки, а действительно ли Amazon решится сделать ставку не на международную звезду, а на сравнительно новое лицо.

Если инсайдерская информация Page Six подтвердится, Джек Бартон может повторить путь Дэниела Крейга - превратиться из хорошо знакомого главным образом киноманам британского актера в одного из самых узнаваемых героев мирового кино.

 

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