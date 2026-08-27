Наследство Тима Карри: кому достанутся 8 млн долларов и особняк звезды «Оно»

Миллионы британского актера Тима Карри пока некому унаследовать. сообщило издание Hello!.

Звезда фильма «Оно» никогда не был женат и не имел детей. При этом он оставил наследство размером 8 млн долларов, а также дом в Лос-Анджелесе (Калифорния, США).

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Судьба имущества Карри, уточняет издание, зависит от того, было ли у звезды завещание. При наличии завещания его активы будут разделены между указанными бенефициарами. Согласно законам Калифорнии о наследовании, при отсутствии завещания власти штата будут искать членов семьи Карри и решат, между кем из них следует распределить деньги и имущество.

Дом, о котором идет речь, - это особняк в средиземноморском стиле, который планировалось снести незадолго до того, как Тим Карри приобрел его. В оформлении дома, над которым работал дизайнер Джим Ласситер, преобладают ярко-оранжевые и горчично-желтые тона, а в комнатах хранятся произведения искусства из коллекции артиста.

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Тима Карри не стало накануне на 81-м году жизни.

В 2012 году актер перенес инсульт после которого передвигался на инвалидной коляске и практически не снимался.

Тим Карри наиболее известен ролями Пеннивайза в экранизации «Оно» 1990 года, доктора Франк-эн-Фертера в «Шоу ужасов Рокки Хоррора» 1975 года и консьержа мистера Гектора в «Один дома 2» 1992 года.