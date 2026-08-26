Ушел из жизни Петер Надаш - классик венгерской литературы и многократный номинант на Нобелевскую премию

Надаш был одной из ключевых фигур современной венгерской и европейской литературы.

Петер Надаш родился в Будапеште 14 октября 1942 года. Начинал карьеру как фотограф и фотокорреспондент, позднее работал журналистом в редакциях венгерских изданий.

Мировую известность ему принесли монументальные романы «Конец семейного романа» (1977) и «Книга воспоминаний» (1986), которые критики ставят в один ряд с лучшими образцами европейской модернистской прозы.

Литературный дебют Надаша состоялся в конце 1960-х годов со сборников повестей и новелл «Библия» (1967) и «Поиски ключей» (1969).

Среди его наиболее известных произведений также «Параллельные истории», «Собственная смерть» и «Просветляющие детали».

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Интересно, что «Параллельные истории» - масштабный роман о Венгрии XX века - Надаш писал 18 лет.

В своих произведениях он исследовал личную и историческую память, человеческие отношения, тело и идентичность, а также последствия тоталитарного прошлого.

За свою карьеру Надаш был удостоен ряда престижных международных наград, включая Европейскую литературную премию и Премию имени Франца Кафки.

В 2011, 2012 и 2013 годах его имя фигурировало в списках номинантов на Нобелевскую премию по литературе.