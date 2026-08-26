Умер легендарный британский актер Тим Карри - звезда «Оно» и «Один дома 2»

Вечером 25 августа в своем доме в Лос-Анджелесе после многолетних проблем со здоровьем умер британский актер Тим Карри, известный по ролям клоуна Пеннивайза в экранизации «Оно» и доктора Фрэнка-н-Фертера в «Шоу ужасов Рокки Хоррора». Ему было 80 лет. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники.
В 2012 году Карри перенес тяжелый инсульт, после которого восстанавливался и продолжал работать. В 2025 году вышли его мемуары Vagabond. В последние годы актер редко появлялся на публике.
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Карри начал актерскую карьеру в конце 1960-х годов, а мировую известность получил благодаря роли Фрэнка-н-Фертера в сценической версии «Шоу ужасов Рокки Хоррора» и ее экранизации 1975 года.
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Другой знаковой работой Карри стал клоун Пеннивайз в телевизионной адаптации романа Стивена Кинга «Оно» 1990 года.
Среди известных проектов, в которых снимался Карри, - «Три мушкетёра» (1993), «Ангелы Чарли» (2000), «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» (1992), «Очень страшное кино 2» (2001), «Маппет Treasure Island», «Энни».