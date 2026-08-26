Умер легендарный британский актер Тим Карри - звезда «Оно» и «Один дома 2»

В 2012 году Карри перенес тяжелый инсульт, после которого восстанавливался и продолжал работать. В 2025 году вышли его мемуары Vagabond. В последние годы актер редко появлялся на публике.

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Карри начал актерскую карьеру в конце 1960-х годов, а мировую известность получил благодаря роли Фрэнка-н-Фертера в сценической версии «Шоу ужасов Рокки Хоррора» и ее экранизации 1975 года.

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Другой знаковой работой Карри стал клоун Пеннивайз в телевизионной адаптации романа Стивена Кинга «Оно» 1990 года.