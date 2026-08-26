«Ежиный фестиваль» возвращается: 29 августа в Риге пройдет Ezīšfests

В субботу, 29 августа, квартал на улице Таллинас в Риге вновь превратится в большую фестивальную площадку. Ezīšfests соберет десятки латвийских музыкантов и диджеев, а программа растянется от эстрады, рока и хип-хопа до silent-концертов в наушниках, пенной вечеринки и ночного рейва.

Как сообщают организаторы Ezīšfests, в этом году фестиваль станет масштабнее, а одним из главных новшеств будет отдельная зона Warehouse rave, которая продолжит работу до рассвета.

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Фестиваль пройдет в культурном пространстве Таллинского квартала (Tallinas ielas kvartāls) по адресу Tallinas iela 10.

Специальным участником праздника станет Tranzīts - одна из самых узнаваемых латвийских групп танцевальной музыки.

На разных площадках Ezīšfests также выступят Singapūras Satīns, Laika Suns, Tumsa, Arturs Skutelis, Oranžās Brīvdienas, PND, Inokentijs Mārpls, Athodi Brīnumzemē, Bukte, Ods и Goča, Prusax и Steps, Prospekti, PCK97 и другие исполнители.

Отдельная программа предусмотрена для поклонников электронной музыки и хип-хопа.

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Одной из особенностей фестиваля вновь станут silent-концерты: музыканты выступают, а публика слушает их через беспроводные наушники. В таком формате можно будет услышать в том числе Жоржа Сиксну, Bukte, Ods и Goča.

Вернется и ставшая традиционной для Ezīšfests пенная вечеринка. В ее программе заявлены Singapūras Satīns и Oranžās Brīvdienas.

После 22:00 начнется другая жизнь

После 22:00 фестиваль постепенно перейдет в ночной режим.

Впервые появится отдельная Warehouse rave zone, где музыка будет звучать практически до рассвета. Среди заявленных участников - Oriole, Spriegums, Skaabe, Dispoze, Kode, Keta и Veiders.

Одновременно будет работать silent disco с диджей-сетами в наушниках.

Организаторы обещают, что одной музыкой дело не ограничится. В программе предусмотрены занятия Latin Dance Academy, караоке с Фридисом, турнир по новусу, творческие занятия и другие развлечения. В исходной программе также заявлены сауна и мастерская по изготовлению корон.