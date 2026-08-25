Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон получил роль во втором сезоне «Гарри Поттера»

Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон сыграет Златопуста Локонса во втором сезоне сериала «Гарри Поттер». Он заменит Николаса Холта, который ранее получил эту роль, но покинул проект из-за плотного рабочего графика, сообщает Deadline.

Локонс - писатель и преподаватель Хогвартса, который в «Гарри Поттере и Тайной комнате» преподает защиту от темных искусств. Именно события этой книги станут основой второго сезона сериала. В оригинальной экранизации «Тайной комнаты» Локонса сыграл Кеннет Брана.

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Для Харингтона роль Локонса станет не первым появлением во вселенной «Гарри Поттера». В 2025 году актер озвучил этого персонажа в аудиоверсии «Гарри Поттер и Тайная комната».

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Съемки второго сезона «Гарри Поттера» должны начаться осенью 2026 года. Первый сезон сериала выйдет 25 декабря 2026 года.

Создатели проекта планируют экранизировать все семь книг Джоан Роулинг, посвятив каждой из них отдельный сезон.