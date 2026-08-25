25 августа 2026, 16:31

В Австралии запретили ставить музыку ИИ в официальные чарты

В Австралии запретили ставить музыку ИИ в официальные чарты

Австралийская ассоциация звукозаписывающей индустрии запретила ставить музыку, созданную с помощью генеративного искусственного интеллекта (ИИ), в официальные чарты, сообщила газета The New York Times (NYT).

Согласно новым правилам, композиции, полностью или в значительной степени сгенерированные ИИ, запрещено представлять в рейтинговых списках песен. Однако подобный запрет не распространяется на записи, в создании которых такие технологии использовались в качестве вспомогательной функции.

Читайте нас также
Читайте Mixer
В Австралии запретили ставить музыку ИИ в официальные чарты

Тонкие, румяные и хрустящие: домашние чипсы, которые легко сделать в духовке
В Австралии запретили ставить музыку ИИ в официальные чарты

Меньше доставки, больше кастрюль: какие бабушкины привычки снова покоряют…
В Австралии запретили ставить музыку ИИ в официальные чарты

Холодильник, фен или чайник? Первый увиденный предмет подскажет, чего…
В Австралии запретили ставить музыку ИИ в официальные чарты

Хрустящая корочка и тянущийся сыр: этот бутерброд хочется готовить снова

По словам главы Австралийской ассоциации звукозаписывающей индустрии Аннабель Херд, музыкальные рейтинги должны отражать то, что слушают австралийцы. Однако чарт, который поощряет результаты работы ИИ, как сказала она, «подорвет саму основу записанной музыки». Многие артисты используют ИИ, и «инструменты и музыкальные чарты должны оставлять для этого место», отметила Херд. «Но музыка, созданная целиком сервисами на основе записей артистов, - это совсем другое дело», - добавила она.

О нововведениях было объявлено, как информирует издание, всего через несколько месяцев после того, как кавер-версия песни Мадонны Like a Prayer, возглавившая чарты, возмутила некоторых представителей музыкальной индустрии, которые посчитали, что она была создана с помощью ИИ. Песня, которую прослушали более 48 млн раз на Spotify, позже была обновлена на музыкальной платформе, в титрах появились сведения об использовании ИИ.

В Австралии запретили ставить музыку ИИ в официальные чарты

Меньше доставки, больше кастрюль: какие бабушкины привычки снова покоряют…
В Австралии запретили ставить музыку ИИ в официальные чарты

Холодильник, фен или чайник? Первый увиденный предмет подскажет, чего…

В мире

Умерла Шелли Фабарес, актриса сериала «Супермен» и партнерша Элвиса Пресли по трем фильмам 
25 августа, 15:40
«Мексиканская Памплона» обернулась трагедией: два погибших и десятки пострадавших
25 августа, 15:14
В Таиланде нашли настоящего «дракона» и назвали его в честь «Дома дракона»
Умерла Шелли Фабарес, актриса сериала «Супермен» и партнерша Элвиса Пресли по трем фильмам 
25 августа, 14:06 14:06
Иран пообещал ответить на новые санкции США: Тегеран заявляет, что готов перейти в наступление
Умерла Шелли Фабарес, актриса сериала «Супермен» и партнерша Элвиса Пресли по трем фильмам 
25 августа, 13:28 13:28
Бутылка превращается в печенье: ученые научились получать пищу из пластиковых отходов
Умерла Шелли Фабарес, актриса сериала «Супермен» и партнерша Элвиса Пресли по трем фильмам 
25 августа, 13:02 13:02
Оружие, топоры и взрывчатка: Европол предупреждает об изменении музейной преступности в Европе
Умерла Шелли Фабарес, актриса сериала «Супермен» и партнерша Элвиса Пресли по трем фильмам 
25 августа, 12:02 12:02
NASA запускает телескоп, который заглянет в прошлое Вселенной и займется поиском планет
Умерла Шелли Фабарес, актриса сериала «Супермен» и партнерша Элвиса Пресли по трем фильмам 
25 августа, 11:35 11:35
Восьмилетняя девочка в США умерла после купания в озере: причиной стала редкая инфекция
Умерла Шелли Фабарес, актриса сериала «Супермен» и партнерша Элвиса Пресли по трем фильмам 
25 августа, 10:03 10:03
На юго-запад Франции обрушился торнадо - повреждены около 300 домов, пострадал 41 человек
Умерла Шелли Фабарес, актриса сериала «Супермен» и партнерша Элвиса Пресли по трем фильмам 
25 августа, 07:58 07:58
Температура Мирового океана достигла исторического максимума
Умерла Шелли Фабарес, актриса сериала «Супермен» и партнерша Элвиса Пресли по трем фильмам 
24 августа, 22:00 22:00
Джорджина Родригес официально усыновила троих старших детей Криштиану Роналду
Умерла Шелли Фабарес, актриса сериала «Супермен» и партнерша Элвиса Пресли по трем фильмам 
24 августа, 21:07 21:07
Умерла Шелли Фабарес, актриса сериала «Супермен» и партнерша Элвиса Пресли по трем фильмам 

Латвия

Шторм в Латвии повредил более 100 000 кубометров леса: ущерб еще оценивают
25 августа, 12:05
Шторм нарушил работу каждого пятого банкомата: Банк Латвии рекомендует на случай ЧП хранить часть средств наличными
25 августа, 11:05
В субботу в Юрмале пройдет грандиозный Праздник Каугури: по окончании в Ригу отправится ночной поезд
Шторм в Латвии повредил более 100 000 кубометров леса: ущерб еще оценивают
25 августа, 09:30 09:30
В понедельник на дорогах Латвии погибли два велосипедиста
Шторм в Латвии повредил более 100 000 кубометров леса: ущерб еще оценивают
25 августа, 09:00 09:00
Грибы вместо пенопласта: латвийские ученые создали экологичный материал для упаковки
Шторм в Латвии повредил более 100 000 кубометров леса: ущерб еще оценивают
25 августа, 08:35 08:35
Три дня после шторма: без электричества остаются около 31 000 потребителей
Шторм в Латвии повредил более 100 000 кубометров леса: ущерб еще оценивают
24 августа, 18:58 18:58
Сотни огней зажгутся вдоль моря: в Вакарбулли пройдет Ночь древнего огня
Шторм в Латвии повредил более 100 000 кубометров леса: ущерб еще оценивают
24 августа, 16:58 16:58
Посчитали - прослезились: более 250 деревьев в Риге разломано и повалено
Шторм в Латвии повредил более 100 000 кубометров леса: ущерб еще оценивают
24 августа, 16:05 16:05
LMT практически восстановил мобильную связь после шторма: проблемы остаются менее чем у 1% клиентов
Шторм в Латвии повредил более 100 000 кубометров леса: ущерб еще оценивают
24 августа, 15:29 15:29
Во вторник в Латвии местами ожидаются сильные дожди и грозы
Шторм в Латвии повредил более 100 000 кубометров леса: ущерб еще оценивают
24 августа, 14:30 14:30
Поваленные деревья, поврежденные крыши и затопленные подвалы: сумма заявленных в Ergo убытков достигла 200 000 евро
Шторм в Латвии повредил более 100 000 кубометров леса: ущерб еще оценивают
24 августа, 13:05 13:05
Шторм в Латвии повредил более 100 000 кубометров леса: ущерб еще оценивают

ЧП

Поддельные штрафы и звонки от полиции: к чему готовиться после атаки на CSDD
24 августа, 10:58
После сильнейшей бури без электричества остаются 87 тысяч потребителей
Поддельные штрафы и звонки от полиции: к чему готовиться после атаки на CSDD
23 августа, 20:45
В некоторых районах Латвии объявлено желтое предупреждение о наводнениях в пойменных зонах рек
Поддельные штрафы и звонки от полиции: к чему готовиться после атаки на CSDD
23 августа, 13:15
Шторм ударил по мобильной связи: где в Латвии возникли перебои с интернетом и звонками
23 августа, 10:43
«Так теперь выглядит наш двор»: жители Латвии показывают последствия мощного шторма - фото и видео
23 августа, 09:00
Шторм ударил по всей Латвии: 277 тысяч домов без света, есть погибший
22 августа, 14:59
Экс-чемпион мира по боксу Золани Тете застрелен в Южной Африке возле своего дома
21 августа, 13:30
В Риге перевернулся грузовик с зерном: проезжую часть засыпало грузом
20 августа, 14:59
Поддельные штрафы и звонки от полиции: к чему готовиться после атаки на CSDD

Бизнес

Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
24 августа, 11:58
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
24 августа, 08:58
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
20 августа, 13:30 13:30
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
18 августа, 07:58 07:58
После 12 лет работы Četras Zoles объявила о закрытии всех магазинов
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
17 августа, 08:57 08:57
Рижский автовокзал перешел под контроль частного инвестора: что изменится для пассажиров
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
12 августа, 18:27 18:27
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
12 августа, 17:57 17:57
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
29 июля, 10:27 10:27
Apple снова стала самой дорогой компанией мира, обойдя Nvidia после роста акций
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
28 июля, 10:57 10:57
Продажи падают, расходы растут - Porsche объявила о новом сокращении тысяч рабочих мест
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
27 июля, 18:05 18:05
DHL покупает одного из крупнейших операторов доставки в странах Балтии
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
27 июля, 14:27 14:27
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном

Культура

88-летний Энтони Хопкинс выпустил дебютный альбом: музыку он пишет с детства
25 августа, 16:31
В Австралии запретили ставить музыку ИИ в официальные чарты
88-летний Энтони Хопкинс выпустил дебютный альбом: музыку он пишет с детства
25 августа, 14:42
Paramount готовит продолжение «Как отделаться от парня за 10 дней»
88-летний Энтони Хопкинс выпустил дебютный альбом: музыку он пишет с детства
25 августа, 10:29
Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон получил роль во втором сезоне «Гарри Поттера»
23 августа, 16:01
До пенсии работала библиотекарем, а потом ушла в Голливуд: Банни Левин умерла в 97 лет
23 августа, 15:02
Меган Маркл, как сообщается, лишилась роли в «Джентльменах» Гая Ричи после реакции в Британии
23 августа, 14:17
Концерт Gacho и Mesa в Межапарке состоится: для зрителей организуют специальные маршруты
ВИДЕО
23 августа, 10:21
Amazon случайно выложила новый фильм с Джейсоном Стэйтемом
22 августа, 16:57
88-летний Энтони Хопкинс выпустил дебютный альбом: музыку он пишет с детства

Mixer

Водяная Обезьяна меняет правила игры: 4 знака, которым 26 августа достанется удачный первый ход
25 августа, 16:19
Тонкие, румяные и хрустящие: домашние чипсы, которые легко сделать в духовке
Водяная Обезьяна меняет правила игры: 4 знака, которым 26 августа достанется удачный первый ход
25 августа, 15:38
Меньше доставки, больше кастрюль: какие бабушкины привычки снова покоряют кухни
Водяная Обезьяна меняет правила игры: 4 знака, которым 26 августа достанется удачный первый ход
25 августа, 14:58
Холодильник, фен или чайник? Первый увиденный предмет подскажет, чего сейчас не хватает
25 августа, 14:19
Хрустящая корочка и тянущийся сыр: этот бутерброд хочется готовить снова
25 августа, 13:38
Лисички не тушу в сливках полчаса: сначала выпариваю их насухо и только потом собираю соус
25 августа, 13:38
Не дело во внешности: женщины каких знаков особенно сильно притягивают мужчин
25 августа, 12:58
Гороскоп на 26 августа по картам Таро: Тельцу - держаться проверенного пути, Скорпиону - не восстанавливать то, что уже потеряло прочность
25 августа, 12:26
Водяная Обезьяна меняет правила игры: 4 знака, которым 26 августа достанется удачный первый ход

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: для 6-летней Анечки полностью собрана нужная сумма
21 августа, 19:28
«Зеленая лампа» подвела итоги первого полугодия 2026 года
«Зеленая лампа»: для 6-летней Анечки полностью собрана нужная сумма
24 июня, 12:58
«Зеленая лампа»: на операцию 8-летнему Оливеру полностью собрана нужная сумма
«Зеленая лампа»: для 6-летней Анечки полностью собрана нужная сумма
21 июня, 12:19
«Зеленая лампа»: на оплату операции 8-летнему Оливеру собрана почти половина нужной суммы
19 июня, 16:58
«Зеленая лампа»: на оплату операции Оливеру собрана четверть нужной суммы
18 июня, 09:28
«Зеленая лампа»: 8-летнему Оливеру необходима пересадка стволовых клеток
17 июня, 12:29
«Зеленая лампа»: мама 6-х детей просит помощи для лечения младшего сына
16 июня, 08:29
«Зеленая лампа»: 8-летнему Оливеру из Саулкрасты нужна операция по пересадке стволовых клеток
12 июня, 09:57
«Зеленая лампа»: для 6-летней Анечки полностью собрана нужная сумма

Спорт

78-летний футбольный арбитр попал в Книгу рекордов Гиннесса после 63 лет судейской карьеры
24 августа, 19:58
Король Нидерландов впервые вышел на подиум «Формулы-1»
78-летний футбольный арбитр попал в Книгу рекордов Гиннесса после 63 лет судейской карьеры
24 августа, 18:02
Мяч, которым Марадона забил легендарный гол «Рука Бога»,  продан на аукционе за 3,3 млн долларов
78-летний футбольный арбитр попал в Книгу рекордов Гиннесса после 63 лет судейской карьеры
ВИДЕО
24 августа, 17:27
Теперь без хвоста: Эрлинг Холанд постригся почти под ноль
23 августа, 19:27
Норрис выиграл Гран-при Нидерландов, Ферстаппен разбил машину на первом круге
23 августа, 11:16
Суперкубок Германии: «Бавария» обыграла «Боруссию»
22 августа, 12:58
Европа и Северная Америка могут создать единую Лигу наций
21 августа, 20:57
Суд по делу о смерти Марадоны приостановлен: эксперты по ошибке изучали медкарты его отца
21 августа, 19:57
78-летний футбольный арбитр попал в Книгу рекордов Гиннесса после 63 лет судейской карьеры
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас