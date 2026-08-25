Умерла легендарная певица Долли Партон, автор Jolene и I Will Always Love You.

Американская певица, автор песен, актриса и филантроп Долли Партон умерла в возрасте 80 лет. О смерти одной из самых известных исполнительниц в истории кантри 25 августа сообщила ее семья.

Информацию подтверждают Reuters и Associated Press.

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О смерти певицы объявил ее племянник Брайан Сивер. Причина смерти пока не сообщается.

Партон оставила после себя огромнейшее музыкальное наследие. За более чем шесть десятилетий карьеры было продано более 100 млн ее записей. Она написала около 3000 песен и стала одной из самых узнаваемых американских исполнительниц своего поколения.

Среди ее главных хитов - Jolene, 9 to 5, Coat of Many Colors и I Will Always Love You.

За свою карьеру Долли Партон получила 11 премий Grammy, была включена в Зал славы кантри и в 2022 году - в Зал славы рок-н-ролла.

От бедной семьи в Теннесси до мировой славы

Долли Ребекка Партон родилась 19 января 1946 года в сельской местности штата Теннесси. Она была четвертой из 12 детей и выросла в бедной семье.

Музыка появилась в ее жизни очень рано. Партон пела в церкви, ребенком выступала на радио и телевидении, а в 13 лет уже появилась на сцене знаменитого Grand Ole Opry.

После окончания школы в 1964 году она отправилась в Нэшвилл, где сначала работала автором песен. Настоящий прорыв произошел после того, как Партон стала выступать вместе с Портером Вагонером. В дальнейшем она начала успешную сольную карьеру и постепенно превратилась из звезды кантри в артистку мирового масштаба.

Одной из самых знаменитых ее песен стала Jolene, выпущенная в 1973 году.

В следующем году появилась I Will Always Love You, которую Партон написала, расставаясь со своим многолетним творческим партнером Портером Вагонером. Спустя почти два десятилетия песня получила новую мировую жизнь благодаря Уитни Хьюстон, исполнившей ее для фильма «Телохранитель».

Из кантри - в Голливуд

Партон сумела добиться редкого для кантри-исполнителя успеха далеко за пределами своего жанра.

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В 1980 году она дебютировала в кино в комедии «С девяти до пяти» (9 to 5) вместе с Джейн Фондой и Лили Томлин. Написанная Партон заглавная песня стала большим хитом и принесла ей номинацию на «Оскар».

Позже она снялась в фильмах «Стальные магнолии», «Лучший маленький бордель в Техасе» и других картинах. Еще одним огромным музыкальным успехом стал записанный с Кенни Роджерсом дуэт Islands in the Stream.

Миллионы книг для детей

Не менее значительной частью наследия Партон стала благотворительность.

В 1995 году она создала программу Imagination Library, бесплатно отправляющую книги маленьким детям. Проект, начинавшийся в ее родном округе в Теннесси, со временем распространился далеко за пределы США и превратился в одну из крупнейших программ поддержки детского чтения.

Причина была для Партон глубоко личной: ее отец не умел читать и писать.

Певица также помогала пострадавшим от стихийных бедствий и поддерживала медицинские исследования. В 2020 году она пожертвовала 1 млн долларов Медицинскому центру Университета Вандербильта на исследования COVID-19.

Ее имя носит и знаменитый парк развлечений Dollywood в Теннесси, ставший одной из наиболее посещаемых туристических достопримечательностей региона.

Последние годы были для Партон непростыми. В марте 2025 года умер ее муж Карл Дин, с которым она прожила почти шесть десятилетий.

В последние месяцы певица также испытывала проблемы со здоровьем. Она была вынуждена отменить серию концертов в Лас-Вегасе. При этом сама Партон говорила поклонникам, что ее заболевания поддаются лечению.

Несмотря на здоровье и возраст, она продолжала работать и строить новые творческие планы.

Долли Партон для нескольких поколений оставалась одновременно певицей, автором песен, актрисой и человеком, вложившим значительную часть заработанных денег в образование и помощь другим.