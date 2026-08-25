Paramount готовит продолжение «Как отделаться от парня за 10 дней»

Одна из самых узнаваемых романтических комедий начала 2000-х получит продолжение. Студия Paramount начала разработку сиквела фильма «Как отделаться от парня за 10 дней», сообщает Variety.

Кейт Хадсон, сыгравшая журналистку Энди Андерсон в оригинальной картине 2003 года, выступит продюсером проекта вместе со Стейси Шер, известной по фильмам «Криминальное чтиво», «Эрин Брокович» и «Джанго освобожденный».

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Проект пока находится на ранней стадии. У фильма еще нет утвержденного сценариста, а актерский состав официально не сформирован.

При этом, по данным Variety, Paramount рассчитывает вернуть Кейт Хадсон и Мэттью Макконахи к их прежним ролям. Окончательное решение будет зависеть от сценария.

О чем может быть продолжение

Сюжет сиквела пока не раскрывается.

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В оригинальном фильме героиня Хадсон, журналистка Энди Андерсон, готовила материал о том, как заставить мужчину расстаться с ней за десять дней. Одновременно рекламщик Бенджамин Барри в исполнении Макконахи заключал пари, что сможет за тот же срок заставить любую женщину в себя влюбиться.

Их взаимные манипуляции в итоге, разумеется, превратились в настоящий роман.

Фильм стал большим кассовым успехом: при бюджете около 50 млн долларов он собрал почти 180 млн долларов по всему миру и со временем вошел в число наиболее популярных романтических комедий своего поколения.

Продолжение хорошо вписывается и в нынешнюю волну голливудской ностальгии по фильмам конца 1990-х и начала 2000-х. В последние годы студии все активнее возвращаются к известным франшизам и героям того периода.

Пока Paramount не объявила ни дату съемок, ни дату премьеры.