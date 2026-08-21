21 августа 2026, 15:27

Второй «Майкл» расскажет о скандалах вокруг Джексона - с точки зрения самого певца

Второй «Майкл» расскажет о скандалах вокруг Джексона - с точки зрения самого певца

История Майкла Джексона на большом экране не закончится первым фильмом. Продолжение биографической драмы «Майкл» (Michael) уже находится в разработке, и именно во второй части создатели намерены перейти к самому сложному и противоречивому периоду жизни поп-звезды - обвинениям в сексуальном насилии над детьми, которые сопровождали Джексона с начала 1990-х годов.

Об этом рассказал Джаафар Джексон, племянник Майкла Джексона и исполнитель главной роли в фильме.

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По его словам, продолжение должно показать события прежде всего с точки зрения самого Майкла Джексона.

«Я думаю, второй фильм даст еще больше понимания его точки зрения, потому что в конечном счете все эти обвинения всегда звучат от кого-то другого», - заявил актер в интервью GQ Middle East.

Джаафар отметил, что семье Джексонов на протяжении многих лет не хватало именно голоса самого певца в публичном обсуждении скандалов вокруг него.

По словам актера, существующие рассказы об этой истории зачастую представляют «чужую версию» событий, тогда как будущий фильм должен попытаться показать, как происходящее воспринимал сам Майкл.

Первый фильм сознательно остановился до скандалов

Первая часть «Майкла», снятая режиссером Антуаном Фукуа, практически не затрагивает наиболее спорный период биографии певца. Сюжет сосредоточен на детстве Джексона, его отношениях с семьей, начале карьеры и превращении в мировую суперзвезду.

Картина заканчивается еще до событий 1990-х - примерно на эпохе альбома Bad и одноименного мирового турне. Таким образом, обвинения, впервые прозвучавшие против музыканта в 1993 году, остаются за пределами первой картины.

Как ранее рассказывали создатели фильма, первоначальная версия сценария была значительно масштабнее и действительно включала эпизоды, связанные с обвинениями против Джексона. Однако позднее эту часть истории пришлось переработать.

По данным GQ, одна из юридических сложностей была связана с соглашением, заключенным после обвинений 1993 года: создатели картины не могли непосредственно изображать некоторые связанные с ним события и участников истории. В результате фильм пересняли, а повествование решили разделить.

«Хочу, чтобы зрители увидели, каким он был человеком»

Джаафар Джексон объясняет структуру дилогии иначе. По его словам, первая картина необходима для того, чтобы зрители сначала увидели его дядю не как героя скандальных заголовков, а как человека, которым он был до всемирной славы.

«Первый фильм начинается с его корней. Вы понимаете, кем он был до успеха и до того, как стал той иконой, которую все знают», - рассказал актер.

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По словам Джаафара, для него особенно важно показать характер Майкла Джексона и его стремление видеть хорошее в людях даже в самые тяжелые периоды жизни.

Актер надеется, что именно эта сторона личности певца сохранится и во второй части картины.

Что может войти во второй фильм

Официальный подробный сюжет продолжения пока не объявлен. Однако создатели уже давали понять, что речь пойдет о позднем этапе карьеры Джексона.

Среди событий, которые потенциально могут появиться в фильме, назывались история ранчо Neverland, последующие альбомы певца, его знаменитое выступление в перерыве Super Bowl и жизнь Джексона в 1990-е и 2000-е годы.

Главной проблемой для сценаристов станет вопрос, каким образом фильм расскажет об обвинениях против певца.

Майкл Джексон на протяжении жизни отрицал обвинения в сексуальном насилии над детьми. В 1993 году уголовное дело не привело к предъявлению обвинения, а гражданский спор закончился финансовым соглашением без признания вины. В 2005 году после отдельного судебного процесса Джексон был оправдан по всем предъявленным ему пунктам обвинения.

Поэтому формулировки вокруг этой части биографии требуют особой точности: речь идет именно об обвинениях, а не об установленных судом фактах виновности.

Съемки могут начаться уже вскоре

Lionsgate пока не назвала дату выхода второй части. Однако глава киноподразделения студии Адам Фогельсон сообщил Deadline, что начало производства ориентировочно планируется на конец 2026 года или начало 2027-го.

Джаафар Джексон вновь исполнит роль своего знаменитого дяди.

Продолжение, таким образом, может оказаться намного сложнее первой картины. Если «Майкл» рассказывает прежде всего историю восхождения артиста к мировой славе, то второй фильм должен будет перейти к периоду, когда величайший коммерческий успех Джексона оказался неотделим от скандалов, судебных процессов и постоянного внимания таблоидов.

И именно то, как создатели решат показать этот период, вероятно, станет главным предметом споров вокруг будущего фильма.

 

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