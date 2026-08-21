21 августа 2026, 15:00

Куда пойти в Латвии 21–23 августа: джаз в поместье, праздник искусства в Риге и музыка латвийского кино

Куда пойти в Латвии 21–23 августа: джаз в поместье, праздник искусства в Риге и музыка латвийского кино

Последние летние выходные не собираются уходить тихо. Сегодня у пруда Марас соединят искусство и науку, в Огре устроят лодочный парад, в субботу Саркандаугава превратится в большую галерею стрит-арта, а в воскресенье рижский музей пригласит на бесплатный день рождения.

Собрали культурную афишу Латвии на пятницу, субботу и воскресенье - с концертами, фестивалями, выставками и вариантами для семейной поездки.

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Пятница, 21 августа: искусство и тайны городского водоема

Уже сегодня территория вокруг пруда Марас в Риге станет площадкой междисциплинарного события «Голос озера Марас. В глубине» (Māras ezera balss. Dzīlēs).

В программе - познавательные занятия для детей и взрослых, знакомство с обитателями водоема, исследование качества воды и разговор о том, зачем современному городу нужны живые озера и реки. Вечером научную часть сменит искусство.

В 20:00 начнется музыкально-перформативное представление «Что знает вода?», созданное оперной певицей Катриной Паулой Фелсбергой, французской пианисткой Жюстин Экхо и художницей перформанса Беате Пойкане. Организаторы обещают музыку, танец и визуальные образы, связанные с памятью воды и историей Пардаугавы. Официальная программа мероприятия.

Где: пруд Марас и его окрестности, Рига
Когда: 21 августа, 17:00–00:00
Для кого: для семей, поклонников современного искусства и тех, кто любит необычные городские прогулки

Эми Уайнхаус вспомнят в Верманском парке

Более привычный музыкальный вечер предлагает эстрада Верманского парка. В 19:00 здесь начнется концерт-посвящение Эми Уайнхаус.

Главное достоинство такой программы - возможность еще раз услышать музыку певицы не как набор радиохитов, а как соединение соула, джаза и поп-музыки. Именно этот сплав вместе с хрипловатым голосом и предельно личными текстами сделал Уайнхаус одной из самых узнаваемых исполнительниц XXI века.

Концерт входит в программу «Рижского лета» и продлится около двух часов. Площадка доступна для посетителей с ограниченной мобильностью. Информация организаторов.

Где: эстрада Верманского парка, Рига
Когда: 21 августа, 19:00–21:00

Лодочный парад, духовой оркестр и ночные танцы в Огре

Тем, кто готов выехать из столицы, стоит присмотреться к Празднику Огрского края и города, который проходит 21 и 22 августа.

Сегодня с 18:00 на пешеходном участке улицы Бривибас представят продукцию местных предпринимателей. В 19:00 в городском сквере начнется концерт любительских коллективов, а в 21:00 выступит духовой оркестр Horizonts вместе с Лаурисом Валтерсом, Николаем Пузиковым, Кате Кокамеги, Томсом Калдераускисом и танцевальным ансамблем Ogre.

Самым зрелищным моментом вечера должен стать традиционный парад лодок на реке Огре, запланированный с 20:00 до 21:00. В 23:00 начнется зеленая вечеринка с группой Apvedceļš, а после нее музыка продолжится до пяти утра.

Субботняя программа стартует с утренней зарядки, ярмарки и семейных занятий. На площади Независимости можно будет познакомиться с работой спасателей, полиции, медиков и Земессардзе, увидеть фехтование и показательные выступления. Подробная программа опубликована Огрским самоуправлением.

Где: разные площадки Огре
Когда: 21–22 августа
Основные мероприятия: бесплатные

Суббота, 22 августа: Саркандаугава станет галереей под открытым небом

Одним из самых ярких событий субботы обещает стать международный фестиваль уличного искусства ROW BALTICS 2026. Он займет квартал улиц Загеру, Хаапсалас и Зиемелю в Саркандаугаве.

На глазах у публики художники будут создавать крупноформатные муралы. Параллельно состоятся соревнования скейтбордистов, конкурс битмейкеров, концерты хип-хопа и электронной музыки.

Желающие смогут попробовать трафаретную печать, шелкографию, типографику, поработать с синтезаторами и драм-машинами или оставить свой след на общей граффити-стене. Для детей и подростков также подготовлены цирковые и творческие занятия.

Главная идея фестиваля - превратить не центральную площадь, а обычный городской район в живую галерею, где произведение возникает непосредственно перед зрителем. Программа ROW BALTICS.

Где: улицы Загеру, Хаапсалас и Зиемелю, Саркандаугава, Рига
Когда: 22 августа, 10:00–22:00

Старинная музыка и прогулки по саду: замку Яунмоку - 125 лет

Яунмокский дворец отмечает свое 125-летие большим Праздником сада. Здание по проекту архитектора Вильгельма Бокслафа было построено как охотничья резиденция, поэтому юбилейная программа объединит архитектуру, историю, природу и музыку.

В 11:00 начнется концерт старинной музыки. В полдень ансамбль Savvaļnieki под руководством Екабса Ниманиса представит программу Meža dziesmas на стихи Яниса Балтвилкса. Также пройдут прогулки по яблоневому саду, экскурсии по дворцу, мастерские и ориентирование в парке.

В 13:00 на фасаде откроют знак, подтверждающий статус дворца как памятника культуры. Не обойдется и без менее торжественной части - конкурсов цветочных композиций и юбилейных тортов.

Где: Яунмокский дворец, Тумский край
Когда: 22 августа, 10:00–18:00
Билеты: 10 евро для взрослых, 8 евро для студентов, 5 евро для молодежи до 18 лет и пенсионеров; детям до семи лет - бесплатно. Полная программа праздника.

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Джаз в амбаре Лузнавского поместья

В Лузнаве завершается VIII Балтийский джазовый фестиваль Škiuņa džezs. Его название можно перевести как «Джаз в амбаре» - и это хорошо передает атмосферу события: качественная музыка здесь существует без лишней академической строгости.

Фестиваль объединяет музыкантов из Латвии, Литвы и Эстонии, мастер-классы, вечерние концерты и джем-сейшны. В заключительный день, 22 августа, программа продлится с 13:00 до 22:30.

Заявлены литовские коллективы GIN’GAS и BORN in 1959, а молодые исполнители получат возможность сыграть рядом с опытными джазменами. Программа фестиваля на сайте Лузнавского поместья.

Где: Лузнавское поместье, улица Пилс, 8, Лузнава
Когда: 22 августа, 13:00–22:30
Билет на весь фестивальный день: 10 евро

Большой музыкальный вечер Gala Galante в Юрмале

Поклонников классической музыки в субботу ждут в концертном зале «Дзинтари». Праздничный концерт GALA GALANTE. Viva La Musica! посвящен лауреатам международной премии Baltic Awards.

Организаторы называют его одним из центральных событий музыкального лета. Программа объединит оперные голоса, инструментальную музыку и торжественную церемониальную атмосферу. Концерт организует фонд Инессы Галанте.

Где: Большой зал «Дзинтари», улица Турайдас, 1, Юрмала
Когда: 22 августа, 20:00
Важно: детям до семи лет разрешен бесплатный вход без отдельного места. Информация и билеты.

Три дня городского праздника в Прейли

С 21 по 23 августа Прейли отмечает праздник под девизом «Прейли - это мой и твой город».

В программе - ярмарка, концерты, семейные занятия и традиционное праздничное шествие, которое начнется в субботу в 18:30. Жителей попросили украсить дома и дворы гирляндами из белых, розовых и фиолетовых лент, поэтому на несколько дней весь город должен получить единое праздничное оформление.

Этот вариант подойдет тем, кто ищет не один концерт, а полноценную поездку в Латгалию с возможностью провести на месте весь уикенд. Все мероприятия городского праздника заявлены как бесплатные. Информация Прейльского самоуправления.

Где: разные площадки Прейли
Когда: 21–23 августа
Вход: свободный

Воскресенье, 23 августа: бесплатный день в музее «Рижская биржа»

Музею искусства «Рижская биржа» исполняется 15 лет. В честь юбилея вход на выставки, постоянные экспозиции и праздничные мероприятия в воскресенье будет бесплатным.

Посетителей ждут концерт гитариста Каспара Земитиса, творческие занятия для детей, встречи с музейными специалистами, открытый микрофон для поздравлений и возможность заглянуть в обычно недоступные служебные пространства.

Это также последний день работы двух выставок - персональных проектов Яниса Авотиньша «Вдали» и испанского художника Лидо Рико «Откровение». Поэтому визит можно совместить с прощанием с экспозициями, которые уже на следующей неделе увидеть не получится. Юбилейная программа музея.

Где: музей «Рижская биржа», Домская площадь, 6, Рига
Когда: 23 августа, 10:00–17:00
Вход: свободный, предварительная регистрация не нужна

Песни из латвийского кино прозвучат в «Дзинтари»

Завершить выходные можно концертом «Встреча поющих актеров. Песни латвийского кино».

На сцене соберутся Эгилс Мелбардис, Марцис Маньяковс, Юрис Хиршс, Лелде Дреймане, Эрика Эглия-Гравеле, Лаурис Дзелзитис, Андрис Берзиньш и другие актеры латвийских театров.

Прозвучат мелодии из фильмов «Лимузин цвета белой ночи», «Четыре белые рубашки», «Вей, ветерок!», «Цеплис», «Спридитис» и «Из-за этой сумасшедшей Паулины». В программу вошли произведения Раймонда Паулса, Иманта Калниньша, Зигмарса Лиепиньша, Маргерса Зариньша и Мартиньша Браунса. Именно это событие открывает опубликованную NRA подборку главных культурных событий следующей недели. Программа концертного зала «Дзинтари».

Где: Большой зал «Дзинтари», Юрмала
Когда: 23 августа, 16:00
Билеты: от 20 евро

Как выбрать маршрут

Если хочется провести выходные в Риге, сегодня можно выбирать между концертом памяти Эми Уайнхаус и необычным событием у пруда Марас. В субботу главным бесплатным городским мероприятием станет ROW BALTICS, а в воскресенье - юбилей «Рижской биржи».

Для семейной поездки хорошо подойдет праздник Яунмокского дворца. За джазом стоит отправляться в Лузнаву, за большим городским гуляньем - в Огре или Прейли, а за музыкой латвийского кино - в Юрмалу.

Перед выездом желательно еще раз проверить программу и доступность билетов: часть мероприятий проходит под открытым небом, а расписание отдельных площадок может измениться.

 

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