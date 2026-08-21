21 августа 2026, 15:37 Mixnews\NRA

Концерт MESA и GACHO в Межапарке перенесли из-за шторма

Концерт MESA и GACHO в Межапарке перенесли из-за шторма

Совместный концерт проектов MESA и GACHO «Roku rokā», который должен был пройти в субботу, 22 августа, на Большой эстраде Межапарка в Риге, перенесен на воскресенье, 23 августа. Причиной стали предупреждения о сильном ветре и интенсивных осадках.

Организаторы приняли решение о переносе после объявления оранжевого предупреждения из-за ожидаемой непогоды, сообщает nra.lv.

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Как пояснил представитель организаторов Янсонс, прогнозируемые погодные условия могут представлять угрозу для зрителей, артистов и сотрудников, задействованных в проведении концерта.

Все ранее приобретенные билеты останутся действительными на новую дату - менять их не нужно. Место проведения и программа концерта также не меняются.

Владельцам билетов обещают дополнительно отправить информацию о переносе на электронную почту.

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Тем, кто не сможет посетить концерт 23 августа, предоставят возможность вернуть деньги за билеты.

Первоначально концерт MESA и GACHO «Roku rokā» был запланирован на вечер субботы, 22 августа, в Межапарке. На официальных страницах площадки и билетного сервиса на момент проверки еще сохранялась старая дата - 22 августа, поэтому посетителям перед поездкой стоит ориентироваться на свежую информацию организаторов.

Перенос связан с ожидающимся в выходные ухудшением погоды. В субботу в Латвии прогнозируются сильные дожди и усиление ветра, а в Риге власти уже призвали жителей без необходимости не находиться на улице и избегать парков, зон отдыха и других мест с большим количеством деревьев.

Главное для зрителей: концерт не отменен - он состоится днем позже, в воскресенье, 23 августа.

 

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