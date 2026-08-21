Год после тяжелого диагноза: что известно о состоянии Билли Джоэла

Билли Джоэл продолжает лечение после того, как врачи диагностировали у него нормотензивную гидроцефалию - редкое неврологическое заболевание, связанное с накоплением спинномозговой жидкости в желудочках мозга.

О диагнозе 77-летнего музыканта стало известно еще в мае 2025 года. Тогда представители Джоэла объявили, что он отменяет все запланированные концерты и сосредоточится на восстановлении.

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Как сообщалось на официальном сайте артиста, заболевание вызвало у него проблемы со слухом, зрением и равновесием, причем выступления усугубляли симптомы. По рекомендации врачей Джоэл начал специальный курс физиотерапии и временно отказался от гастролей.

Сам музыкант спустя несколько месяцев рассказывал, что в целом чувствует себя хорошо.

«У меня ужасное равновесие. Такое ощущение, будто находишься на лодке», - говорил Джоэл летом 2025 года, добавляя, что лечение продолжается.

Семья говорит об улучшении

В 2026 году появились более обнадеживающие новости.

Дочь музыканта Алекса Рэй Джоэл рассказывала, что отец регулярно занимается физиотерапией, следит за здоровьем и заметно похудел.

По ее словам, он «чувствует себя отлично» и очень серьезно относится к восстановлению.

Весной похожую оценку дала и бывшая жена Джоэла Кристи Бринкли, заявившая, что музыкант чувствует себя «очень хорошо».

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Более того, в январе 2026 года Билли Джоэл неожиданно появился на сцене во Флориде и исполнил несколько своих хитов. Это стало одним из его первых публичных выступлений после отмены гастролей.

При этом полноценное возвращение к концертному графику пока не объявлено.

Что такое нормотензивная гидроцефалия

Нормотензивная гидроцефалия, или NPH, развивается, когда спинномозговая жидкость постепенно накапливается в желудочках мозга.

Несмотря на название «гидроцефалия», давление внутри черепа при этом заболевании зачастую остается в пределах нормы или близко к ней.

Состояние чаще встречается у людей старше 65 лет. Оно может проявляться нарушением походки и равновесия, ухудшением памяти и концентрации, а также другими неврологическими симптомами.

Важный момент: NPH относится к состояниям, которые в ряде случаев поддаются лечению. В зависимости от конкретной ситуации врачи могут применять физиотерапию, диагностическое удаление части спинномозговой жидкости и хирургическое шунтирование.

В случае Билли Джоэла публично сообщалось прежде всего о физиотерапии. Подробностей о других методах его лечения представители артиста не раскрывали.

Музыкант остается вне полноценного гастрольного графика, однако последние сообщения его самого и близких свидетельствуют о том, что он продолжает восстановление и сохраняет активность.

Источники: официальный сайт Billy Joel, Reuters, CBS News, People, The Independent, Cleveland Clinic.