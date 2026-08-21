21 августа 2026, 14:02

Год после тяжелого диагноза: что известно о состоянии Билли Джоэла

Год после тяжелого диагноза: что известно о состоянии Билли Джоэла

Билли Джоэл продолжает лечение после того, как врачи диагностировали у него нормотензивную гидроцефалию - редкое неврологическое заболевание, связанное с накоплением спинномозговой жидкости в желудочках мозга.

О диагнозе 77-летнего музыканта стало известно еще в мае 2025 года. Тогда представители Джоэла объявили, что он отменяет все запланированные концерты и сосредоточится на восстановлении.

Читайте нас также

Как сообщалось на официальном сайте артиста, заболевание вызвало у него проблемы со слухом, зрением и равновесием, причем выступления усугубляли симптомы. По рекомендации врачей Джоэл начал специальный курс физиотерапии и временно отказался от гастролей.

Сам музыкант спустя несколько месяцев рассказывал, что в целом чувствует себя хорошо.

«У меня ужасное равновесие. Такое ощущение, будто находишься на лодке», - говорил Джоэл летом 2025 года, добавляя, что лечение продолжается.

Семья говорит об улучшении

В 2026 году появились более обнадеживающие новости.

Дочь музыканта Алекса Рэй Джоэл рассказывала, что отец регулярно занимается физиотерапией, следит за здоровьем и заметно похудел.

По ее словам, он «чувствует себя отлично» и очень серьезно относится к восстановлению.

Весной похожую оценку дала и бывшая жена Джоэла Кристи Бринкли, заявившая, что музыкант чувствует себя «очень хорошо».

Читайте Mixer
Год после тяжелого диагноза: что известно о состоянии Билли Джоэла

Гороскоп на 22 августа по картам Таро: Козерогу - не занижать ценность…
Год после тяжелого диагноза: что известно о состоянии Билли Джоэла

Рыбы, Раки, Козероги и Девы в гороскопе Тамары Глобы на субботу 22 августа
Год после тяжелого диагноза: что известно о состоянии Билли Джоэла

Яичный рулет в сырной обёртке: простой завтрак без мучной тортильи
Год после тяжелого диагноза: что известно о состоянии Билли Джоэла

Земляной Дракон собирает урожай: 4 знака, которым 22 августа принесёт…

Более того, в январе 2026 года Билли Джоэл неожиданно появился на сцене во Флориде и исполнил несколько своих хитов. Это стало одним из его первых публичных выступлений после отмены гастролей.

При этом полноценное возвращение к концертному графику пока не объявлено.

Что такое нормотензивная гидроцефалия

Нормотензивная гидроцефалия, или NPH, развивается, когда спинномозговая жидкость постепенно накапливается в желудочках мозга.

Несмотря на название «гидроцефалия», давление внутри черепа при этом заболевании зачастую остается в пределах нормы или близко к ней.

Состояние чаще встречается у людей старше 65 лет. Оно может проявляться нарушением походки и равновесия, ухудшением памяти и концентрации, а также другими неврологическими симптомами.

Важный момент: NPH относится к состояниям, которые в ряде случаев поддаются лечению. В зависимости от конкретной ситуации врачи могут применять физиотерапию, диагностическое удаление части спинномозговой жидкости и хирургическое шунтирование.

В случае Билли Джоэла публично сообщалось прежде всего о физиотерапии. Подробностей о других методах его лечения представители артиста не раскрывали.

Музыкант остается вне полноценного гастрольного графика, однако последние сообщения его самого и близких свидетельствуют о том, что он продолжает восстановление и сохраняет активность.

Источники: официальный сайт Billy Joel, Reuters, CBS News, People, The Independent, Cleveland Clinic.

Год после тяжелого диагноза: что известно о состоянии Билли Джоэла

Неделя отпуска без огромного чемодана: хитрый принцип, который экономит…
Год после тяжелого диагноза: что известно о состоянии Билли Джоэла

Гороскоп на 22 августа по картам Таро: Козерогу - не занижать ценность…

В мире

В США самолет столкнулся с полицейским вертолетом: погиб пилот, двое полицейских ранены
21 августа, 12:26
Раскрыта неожиданная роль ЦРУ в судьбе Стива Джобса
21 августа, 07:58
Газ снова дорожает, а Европа подходит к зиме с ограниченным запасом
В США самолет столкнулся с полицейским вертолетом: погиб пилот, двое полицейских ранены
20 августа, 21:04 21:04
«Я знаю, каково это, когда тебя сбивает одно из чудовищ»: мэр Комо запретил езду на велосипедах в центре города
В США самолет столкнулся с полицейским вертолетом: погиб пилот, двое полицейских ранены
20 августа, 20:00 20:00
Брат короля Бельгии признал внебрачного сына - бывший продавец автомобилей стал принцем
В США самолет столкнулся с полицейским вертолетом: погиб пилот, двое полицейских ранены
20 августа, 18:15 18:15
Электрический синий признан одним из главных цветов моды 2026 года
В США самолет столкнулся с полицейским вертолетом: погиб пилот, двое полицейских ранены
20 августа, 17:05 17:05
ИИ научился определять «возраст» мозга и предсказывать риск деменции
В США самолет столкнулся с полицейским вертолетом: погиб пилот, двое полицейских ранены
20 августа, 16:29 16:29
США создали тайный коридор для вывоза нефти через Ормузский пролив
В США самолет столкнулся с полицейским вертолетом: погиб пилот, двое полицейских ранены
20 августа, 14:27 14:27
Тегеран рассматривает новые цели в Европе на случай конфликта с США
В США самолет столкнулся с полицейским вертолетом: погиб пилот, двое полицейских ранены
20 августа, 11:58 11:58
Миру не хватает 34,4 млн медработников - исследование
В США самолет столкнулся с полицейским вертолетом: погиб пилот, двое полицейских ранены
20 августа, 11:27 11:27
Мэрилин Монро снова превратили в Барби: к 100-летию голливудской звезды выпустили куклу
В США самолет столкнулся с полицейским вертолетом: погиб пилот, двое полицейских ранены
20 августа, 10:58 10:58
В США самолет столкнулся с полицейским вертолетом: погиб пилот, двое полицейских ранены

Латвия

В Риге появится убежище на 5000 человек: его создадут на месте подземной парковки Дома Конгрессов
21 августа, 13:00
Синоптики предупреждают Латвию о разрушительном шторме: самая опасная ночь - впереди
21 августа, 11:55
«Sadales tīkls» и «Latvenergo» усиливают защиту после серии громких кибератак
В Риге появится убежище на 5000 человек: его создадут на месте подземной парковки Дома Конгрессов
21 августа, 11:28 11:28
У латвийско-белорусской границы обнаружили второй подземный тоннель
В Риге появится убежище на 5000 человек: его создадут на месте подземной парковки Дома Конгрессов
21 августа, 10:58 10:58
С 31 августа единый билет Vivi расширит действие за пределы зоны A
В Риге появится убежище на 5000 человек: его создадут на месте подземной парковки Дома Конгрессов
21 августа, 10:29 10:29
Раймонд Паулс покинул работу на Латвийском радио, подробности пока неизвестны
В Риге появится убежище на 5000 человек: его создадут на месте подземной парковки Дома Конгрессов
21 августа, 10:06 10:06
Новые автобусы Rīgas satiksme получат камеры, тепловые насосы и онлайн-диагностику
В Риге появится убежище на 5000 человек: его создадут на месте подземной парковки Дома Конгрессов
21 августа, 09:28 09:28
«Теперь Kārums будет Kaarum?» Возможная покупка Rīgas piena kombināts рассмешила Эстонию
В Риге появится убежище на 5000 человек: его создадут на месте подземной парковки Дома Конгрессов
21 августа, 08:58 08:58
21 августа в Риге пройдут мероприятия к 35-летию восстановления независимости
В Риге появится убежище на 5000 человек: его создадут на месте подземной парковки Дома Конгрессов
21 августа, 08:28 08:28
Родителям в Риге советуют поторопиться с оформлением Карты школьника
В Риге появится убежище на 5000 человек: его создадут на месте подземной парковки Дома Конгрессов
20 августа, 19:30 19:30
Мошенники атакуют клиентов CSDD поддельными SMS и электронными письмами: как не попасться
В Риге появится убежище на 5000 человек: его создадут на месте подземной парковки Дома Конгрессов
20 августа, 19:00 19:00
В Риге появится убежище на 5000 человек: его создадут на месте подземной парковки Дома Конгрессов

ЧП

Тяжелая авария на Вентспилсском шоссе: в ДТП пострадали шесть человек, один погиб
21 августа, 13:30
В Риге перевернулся грузовик с зерном: проезжую часть засыпало грузом
Тяжелая авария на Вентспилсском шоссе: в ДТП пострадали шесть человек, один погиб
20 августа, 14:59
Поддельные штрафы и звонки от полиции: к чему готовиться после атаки на CSDD
Тяжелая авария на Вентспилсском шоссе: в ДТП пострадали шесть человек, один погиб
19 августа, 17:30
Утечка данных CSDD: как проверить, попали ли ваши данные к хакерам, и что делать дальше
18 августа, 10:58
Четверых мигрантов задержали в Кекавском крае после сообщения о нападении на автомобиль
ФОТО
18 августа, 08:58
После обнаружения туннеля на границе Латвия начала сканировать почву
18 августа, 08:27
Мошенники атаковали клиентов Swedbank письмами об обновлении банковских данных
17 августа, 14:00
Автобус с паломниками разбился в Венгрии: 12 погибших, десятки пострадавших
16 августа, 20:19
Тяжелая авария на Вентспилсском шоссе: в ДТП пострадали шесть человек, один погиб

Бизнес

США вводят новые импортные пошлины для 60 стран, и они затронут крупнейшие экономики мира
20 августа, 13:30
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
18 августа, 07:58
После 12 лет работы Četras Zoles объявила о закрытии всех магазинов
США вводят новые импортные пошлины для 60 стран, и они затронут крупнейшие экономики мира
17 августа, 08:57 08:57
Рижский автовокзал перешел под контроль частного инвестора: что изменится для пассажиров
США вводят новые импортные пошлины для 60 стран, и они затронут крупнейшие экономики мира
12 августа, 18:27 18:27
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
США вводят новые импортные пошлины для 60 стран, и они затронут крупнейшие экономики мира
12 августа, 17:57 17:57
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
США вводят новые импортные пошлины для 60 стран, и они затронут крупнейшие экономики мира
29 июля, 10:27 10:27
Apple снова стала самой дорогой компанией мира, обойдя Nvidia после роста акций
США вводят новые импортные пошлины для 60 стран, и они затронут крупнейшие экономики мира
28 июля, 10:57 10:57
Продажи падают, расходы растут - Porsche объявила о новом сокращении тысяч рабочих мест
США вводят новые импортные пошлины для 60 стран, и они затронут крупнейшие экономики мира
27 июля, 18:05 18:05
DHL покупает одного из крупнейших операторов доставки в странах Балтии
США вводят новые импортные пошлины для 60 стран, и они затронут крупнейшие экономики мира
27 июля, 14:27 14:27
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
США вводят новые импортные пошлины для 60 стран, и они затронут крупнейшие экономики мира
25 июля, 12:58 12:58
Трамп пообещал ответить Евросоюзу пошлинами после нового многомиллиардного штрафа для Google
США вводят новые импортные пошлины для 60 стран, и они затронут крупнейшие экономики мира
24 июля, 11:58 11:58
США вводят новые импортные пошлины для 60 стран, и они затронут крупнейшие экономики мира

Культура

В Бургасе построят отдельный городок для гостей «Евровидения-2027»
21 августа, 14:02
Год после тяжелого диагноза: что известно о состоянии Билли Джоэла
В Бургасе построят отдельный городок для гостей «Евровидения-2027»
20 августа, 18:15
Электрический синий признан одним из главных цветов моды 2026 года
В Бургасе построят отдельный городок для гостей «Евровидения-2027»
19 августа, 11:00
Ушел из жизни барабанщик легендарной рок-группы ZZ Top Фрэнк Бирд
19 августа, 09:05
В автокатастрофе во Франции погибли пиар-директор Dior Матильда Фавье и кинопродюсер Николя Альтмайер
18 августа, 20:59
«Уля» идет за «Оскаром»: в гонке за кинопремию представлен фильм о легендарной Ульяне Семеновой 
18 августа, 18:09
Умерла актриса Филлида Ло - звезда британского кино и мать Эммы Томпсон
18 августа, 14:10
В Риге пройдет заключительный концерт цикла «Летняя классика»: прозвучат Бах, Шуберт и Шуман
18 августа, 11:58
В Бургасе построят отдельный городок для гостей «Евровидения-2027»

Mixer

Земляной Дракон собирает урожай: 4 знака, которым 22 августа принесёт результат, деньги и хорошие новости
21 августа, 13:38
Неделя отпуска без огромного чемодана: хитрый принцип, который экономит место
Земляной Дракон собирает урожай: 4 знака, которым 22 августа принесёт результат, деньги и хорошие новости
21 августа, 12:57
Гороскоп на 22 августа по картам Таро: Козерогу - не занижать ценность своих достижений, Рыбам - не делать выводов, пока не открылись все детали
Земляной Дракон собирает урожай: 4 знака, которым 22 августа принесёт результат, деньги и хорошие новости
21 августа, 12:35
Львы, Скорпионы, Водолеи и Тельцы в ультракоротком гороскопе на субботу 22 августа (+совет)
21 августа, 12:00
Эту подкормку пора убрать: каким растениям азот в августе уже может навредить
21 августа, 11:41
Рыбы, Раки, Козероги и Девы в гороскопе Тамары Глобы на субботу 22 августа
21 августа, 11:29
Ловушка для глаз: найдите 3 отличия у этого кафе - третье замечают далеко не все
21 августа, 11:09
Яичный рулет в сырной обёртке: простой завтрак без мучной тортильи
21 августа, 10:44
Земляной Дракон собирает урожай: 4 знака, которым 22 августа принесёт результат, деньги и хорошие новости

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: 6-летней Анечке нужна помощь для оплаты реабилитации
24 июня, 12:58
«Зеленая лампа»: на операцию 8-летнему Оливеру полностью собрана нужная сумма
«Зеленая лампа»: 6-летней Анечке нужна помощь для оплаты реабилитации
21 июня, 12:19
«Зеленая лампа»: на оплату операции 8-летнему Оливеру собрана почти половина нужной суммы
«Зеленая лампа»: 6-летней Анечке нужна помощь для оплаты реабилитации
19 июня, 16:58
«Зеленая лампа»: на оплату операции Оливеру собрана четверть нужной суммы
18 июня, 09:28
«Зеленая лампа»: 8-летнему Оливеру необходима пересадка стволовых клеток
17 июня, 12:29
«Зеленая лампа»: мама 6-х детей просит помощи для лечения младшего сына
16 июня, 08:29
«Зеленая лампа»: 8-летнему Оливеру из Саулкрасты нужна операция по пересадке стволовых клеток
12 июня, 09:57
«Зеленая лампа»: для 6-летней Анечки полностью собрана нужная сумма
11 июня, 12:28
«Зеленая лампа»: 6-летней Анечке нужна помощь для оплаты реабилитации

Спорт

Граудиня и Самойлова поборются за бронзу чемпионата Европы
20 августа, 20:31
УЕФА и футбольные конфедерации Азии и Северной Америки обсуждают отставку Инфантино
Граудиня и Самойлова поборются за бронзу чемпионата Европы
19 августа, 18:04
Финалист Уимблдона Ник Кириос отстранен от тенниса после теста на кокаин
Граудиня и Самойлова поборются за бронзу чемпионата Европы
18 августа, 20:27
«Барселона» забрала обладателя «Золотого мяча» у «Манчестер Сити»: Родри подписал контракт до 2030 года
18 августа, 19:58
«Вероятно, это мой последний год в футболе»: Криштиану Роналду намекнул на завершение карьеры
17 августа, 13:00
Граудиня и Самойлова завоевали бронзу чемпионата Европы по пляжному волейболу
17 августа, 12:30
Моуринью раскрыл причину появления синяка под глазом
16 августа, 19:46
Gucci, семейная гостиная и тайная церемония: Роналду и Джорджина раскрыли подробности свадьбы
15 августа, 19:33
Граудиня и Самойлова поборются за бронзу чемпионата Европы
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас