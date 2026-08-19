В автокатастрофе во Франции погибли пиар-директор Dior Матильда Фавье и кинопродюсер Николя Альтмайер

В результате масштабного ДТП во Франции погибли известный кинопродюсер Николя Альтмайер и его партнерша, директор по связям с общественностью модного дома Dior Матильда Фавье. Об этом со ссылкой на местные власти сообщают Euronews и крупнейшие мировые СМИ.

Трагедия произошла в департаменте Дё-Севр на западе страны. По данным заместителя прокурора города Ньор Николя Лекленша, автомобиль, в котором находилась пара, совершал обгон и столкнулся со встречным грузовиком.

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61-летний Николя Альтмайер был яркой фигурой французского кинематографа. На его счету продюсирование таких популярных лент, как «В доме», франшиза «OSS 117» и «Молодая и прекрасная».

57-летняя Матильда Фавье отвечала за связи с общественностью в Dior. В компании подчеркнули, что она внесла «невероятный вклад в репутацию Christian Dior Couture благодаря своей преданности и элегантности».

Гибель пары вызвала широкую волну соболезнований как в мире моды, так и в кинематографическом сообществе.

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Глава концерна LVMH Бернар Арно заявил, что «глубоко опечален, узнав о трагической и внезапной кончине Матильды Фавье, которая посвятила столько лет тому, чтобы направлять свою страсть, энергию и талант на служение Дому Dior». «Мои самые искренние соболезнования её семье и близким», - добавил он.

Министр культуры Франции Катрин Пегар охарактеризовала Альтмайера как «продюсера с искушённым взглядом», который «охватил три десятилетия французского кино, не переставая оставлять в нём свой след».

«Их совместная смерть омрачила два мира, которые, один через создаваемые истории, другой через воплощаемые силуэты, вместе несут культурное влияние Франции далеко за её пределы», - заключила министр культуры.