Ушел из жизни барабанщик легендарной рок-группы ZZ Top Фрэнк Бирд

На 78-м году жизни скончался барабанщик американской блюз-рок группы ZZ Top Фрэнк Бирд. Об этом сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на основателя коллектива Билли Гиббонса.

Музыкант умер в окружении семьи на своем ранчо в Техасе. Причина смерти не уточняется, однако, по данным издания, в последнее время Бирд находился на паллиативном лечении.

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В связи с утратой группа ZZ Top отменила ближайшие запланированные концерты в Солт-Лейк-Сити и Колорадо-Спрингс.

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Фрэнк Бирд родился в 1949 году в Техасе. Он присоединился к ZZ Top в 1970 году - спустя всего год после основания коллектива - и оставался его участником на протяжении более чем полувека. Именно Бирд формировал узнаваемое ритмическое звучание группы, сочетавшее блюз-рок и буги.

Всемирную известность ZZ Top принесли такие хиты, как La Grange и Sharp Dressed Man, а также яркий имидж участников.

Ирония судьбы заключалась в том, что Фрэнк Бирд был единственным участником «бородатой» группы, который носил лишь усы - несмотря на то, что его фамилия Beard переводится с английского как «борода».

В 2004 году в составе ZZ Top музыкант был включен в Зал славы рок-н-ролла.