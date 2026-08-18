В Риге пройдет заключительный концерт цикла «Летняя классика»: прозвучат Бах, Шуберт и Шуман

lmic.lv

25 августа в рижской церкви Святого Иоанна пройдет заключительный концерт цикла «Летняя классика». Оркестр «Рига» представит программу «Бах. Шуберт. Шуман», сообщает LETA со ссылкой на руководителя отдела маркетинга и связей с общественностью оркестра Диту Малиновскую.

В программе концерта - произведения Иоганна Себастьяна Баха, Франца Шуберта и Роберта Шумана. В рамках концепции будет представлено, как традиции барочной полифонии продолжили развиваться в музыкальном мышлении XIX века.

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Органные партии исполнит Айгарс Рейнис, а оркестром будет дирижировать Атварс Лакстигала.

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По словам Малиновской, диалог органа и оркестра, который сравнительно редко можно услышать в Латвии, позволит слушателям познакомиться с оркестром «Рига» в необычном звучании.

Цикл «Летняя классика» является одним из главных событий летней культурной программы оркестра «Рига». Он также открывает новый концертный сезон и объединяет звучание органа с разнообразием тембров оркестра.