Умерла актриса Филлида Ло - звезда британского кино и мать Эммы Томпсон

Британская актриса Филлида Ло, одна из заметных фигур национального театра и кино, умерла в возрасте 94 лет. Ее карьера продолжалась несколько десятилетий, а несколько раз она выходила на экран вместе со своими дочерьми - знаменитыми актрисами Эммой и Софи Томпсон.

О смерти Филлиды Ло сообщил ее менеджер Джеки Легго. По его словам, актриса умерла дома, спокойно, в окружении всей семьи. О кончине Ло также сообщила ее внучка Гайя Уайз, дочь Эммы Томпсон, опубликовав фотографию бабушки и посвятив ей короткое прощальное сообщение.

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Филлида Ло родилась в Глазго в 1932 году и стала одной из наиболее узнаваемых британских актрис своего поколения. Ее творческий путь включал театр, телевидение и кино, причем именно сцена долгое время оставалась главным направлением ее работы.

В юности Ло вовсе не планировала карьеру исполнительницы.

Она поступила в театральную школу Bristol Old Vic в Бристоле, первоначально намереваясь изучать сценографию и работать художником-постановщиком. Однако во время учебы обнаружила, что сама сцена привлекает ее гораздо сильнее.

Позднее Ло называла этот поворот своего рода счастливой случайностью.

Именно в Bristol Old Vic она познакомилась с актером и сценаристом Эриком Томпсоном. Они поженились в 1957 году и прожили вместе до его смерти в 1982 году. Томпсон умер от сердечного приступа в возрасте 53 лет.

У супругов родились две дочери - Эмма и Софи, которые впоследствии обе стали актрисами.

Первые заметные успехи Ло были связаны именно с театром.

Она играла в известных британских спектаклях, в том числе - в первой лондонской постановке англоязычной версии знаменитого мюзикла «La Cage aux Folles» («Клетка для чудиков». В спектакле A Voyage Round My Father ее партнером был легендарный актер Алек Гиннесс.

Для широкой международной аудитории Филлида Ло особенно запомнилась благодаря фильмам, в которых снималась вместе с дочерьми.

В 1992 году она появилась в комедийной драме «Друзья Питера» («Peter’s Friends»), где играла вместе с Эммой Томпсон.

Год спустя мать и дочь снова оказались в одном актерском составе - в экранизации шекспировской комедии «Много шума из ничего» («Much Ado About Nothing»).

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В 1997 году Филлида Ло и Эмма Томпсон сыграли мать и дочь в драме «Зимний гость» («The Winter Guest»).

Была у Ло и совместная работа с другой дочерью. В фильме «Эмма» («Emma») по роману Джейн Остин Филлида Ло сыграла миссис Бейтс, а Софи Томпсон - ее дочь, мисс Бейтс. Главную роль в картине исполнила Гвинет Пэлтроу.

Таким образом, в течение нескольких лет Ло оказалась в необычной ситуации: она играла рядом с обеими своими дочерьми, причем в некоторых случаях семейные отношения переносились и непосредственно на экран.

Филлида Ло снималась в таких картинах, как «Машина времени» («The Time Machine»), «Мисс Поттер» («Miss Potter») и «Альберт Ноббс» («Albert Nobbs»).

В 2014 году Ло появилась в исторической драме «Большая жизнь» («A Little Chaos»), поставленной Аланом Рикманом.

Ее последней экранной работой стала романтическая комедия «30 безумных желаний» («Then Came You»), вышедшая в 2020 году. Сценарий написал и главную роль исполнил американский телеведущий и певица Кэти Ли Гиффорд.

Награда от британской короны

В 2014 году заслуги Филлиды Ло были отмечены на государственном уровне.

Актриса получила звание офицера Ордена Британской империи (OBE) за заслуги в драматическом искусстве и благотворительной деятельности.

Эмма и Софи Томпсон пошли по профессиональному пути родителей.

Эмма Томпсон стала одной из самых известных британских актрис своего поколения. Она получила две премии «Оскар» - за сценарий фильма «Разум и чувства» и за актерскую работу в «Говардс Энд», а также три премии BAFTA и два «Золотых глобуса». В 2018 году Елизавета II присвоила ей титул дамы-командора Британской империи за заслуги в области драматического искусства.

Софи Томпсон также построила успешную карьеру в театре, кино и на телевидении.

При этом сама Ло никогда не оставалась исключительно «матерью Эммы и Томпсон».. За этим родственным статусом стояла собственная, почти семидесятилетняя творческая история - от британской сцены 1950-х годов до последних съемок уже в XXI веке.