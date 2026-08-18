«Уля» идет за «Оскаром»: в гонке за кинопремию представлен фильм о легендарной Ульяне Семеновой

Латвия выбрала фильм Виестура Кайришса «Уля» для участия в гонке за премию «Оскар». Картина будет представлена Американской киноакадемии в категории «Лучший международный фильм».

Фильм уже получил международное признание после премьеры на Каннском кинофестивале.

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Решение о выдвижении «Ули» приняла национальная комиссия, сформированная при Национальном киноцентре Латвии. В этом году экспертам были представлены две полнометражные картины - «Уля»» Виестура Кайришса и «В сети. Рождение легенды ТТТ» Дзинтара Дрейбергса.

После оценки обоих фильмов комиссия остановила свой выбор на «Уле».

В состав комиссии вошли продюсеры Алисе Гелзе и Матис Кажа, кинокритик Кристине Симсоне, режиссер и продюсер Райтис Абеле и директор Национального киноцентра Дита Риетума.

От Канн - к «Оскару»

Для «Ули» это уже второй серьезный международный этап. Мировая премьера картины состоялась в мае 2026 года на Каннском кинофестивале в программе Un Certain Regard («Особый взгляд»).

Фильм привлек внимание прежде всего своей необычной историей и актерской работой Карлиса Арнолдса Авотса, который не только исполнил главную роль, но и выступил одним из авторов сценария.

На Иерусалимском кинофестивале Авотс получил приз за лучшую актерскую работу за роль в «Уле».

Национальный киноцентр отмечает, что осенью фильм также должен стать картиной открытия на нескольких международных фестивалях класса А. Для продвижения фильма в международной оскаровской кампании это может оказаться важным преимуществом.

История девочки, которая была слишком высокой

Действие «Ули» происходит в Латвии в конце 1960-х годов. Главная героиня - девочка-подросток Уля, которая живет на удаленном латвийском хуторе в семье староверов.

Она заметно отличается от окружающих прежде всего своим ростом. Для подростка это становится не преимуществом, а серьезной проблемой: Уля не принимает себя и не понимает, какое место может занять в мире.

Все меняется после того, как фотография школьного класса оказывается у баскетбольных тренеров. Они замечают необычный рост девочки и понимают, что перед ними может быть будущая спортсменка.

Улю отправляют в Ригу, где она должна присоединиться к знаменитой баскетбольной команде. Но путь к спортивной славе оказывается для нее далеко не простым.

Главной борьбой становится не только борьба на баскетбольной площадке, но и попытка принять себя, поверить в собственные силы и понять, кем она хочет стать.

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В основе фильма лежит история одной из самых знаменитых спортсменок Латвии - легендарной баскетболистки Ульяны Семеновой.

Семенова родилась в 1952 году и благодаря своему необычному росту стала одной из самых выдающихся баскетболисток XX века. Она выступала за рижский клуб ТТТ, который в советские годы доминировал в европейском женском баскетболе.

При этом «Уля» не является классической биографической картиной. Создатели использовали историю Семеновой как основу для художественного рассказа о взрослении девушки, которая пытается принять собственную внешность и превратить то, что казалось ей недостатком, в свою силу.

Именно поэтому фильм работает не только как спортивная история. Это прежде всего история взросления, самоопределения и поиска собственного места в мире.

Латвийская история - международная команда

«Уля» стала международным кинопроектом. Производством занималась латвийская студия Ego Media совместно с эстонской Allfilm, польской Staron Film и литовской Tremora.

Режиссер фильма - Виестур Кайришс. Сценарий написали Карлис Арнолдс Авотс, Ливия Улмане и Андрис Фелдманис.

Продюсером выступил Гунтис Тректерис, оператором - польский кинематографист Войцех Старонь, а художником-постановщиком - Иева Юрьяне.

Таким образом, хотя история полностью связана с Латвией, производство фильма объединило сразу четыре страны Балтии и Центральной Европы.

Для латвийской публики фильм станет доступен в сентябре.

Национальная премьера «Ули» состоится 16 сентября 2026 года

Картину предстоит оценить Американской киноакадемии вместе с фильмами, представленными другими странами. После этого будет сформирован шорт-лист, а затем - окончательные номинанты.

Для латвийского кино это очередная попытка выйти на крупнейшую мировую кинопремию. Первой латвийской картиной, отправленной на «Оскар», стал фильм Яниса Стрейча «Дитя человеческое», представленный в 1991 году.

В прошлом году Латвия выдвигала полнометражный анимационный фильм братьев Абеле «Собака Бога».

Для Латвии нынешняя оскаровская кампания имеет особое значение. Всего год назад страна впервые в своей истории получила статуэтку Американской киноакадемии. В 2025 году мультфильм латвийского режиссера Гинта Зилбалодиса «Поток» («Flow») получил «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм».