18 августа 2026, 20:59 Валерия Леонова

«Уля» идет за «Оскаром»: в гонке за кинопремию представлен фильм о легендарной Ульяне Семеновой 

«Уля» идет за «Оскаром»: в гонке за кинопремию представлен фильм о легендарной Ульяне Семеновой 

Латвия выбрала фильм Виестура Кайришса «Уля» для участия в гонке за премию «Оскар». Картина будет представлена Американской киноакадемии в категории «Лучший международный фильм».

Фильм уже получил международное признание после премьеры на Каннском кинофестивале.

Читайте нас также

Решение о выдвижении «Ули» приняла национальная комиссия, сформированная при Национальном киноцентре Латвии. В этом году экспертам были представлены две полнометражные картины - «Уля»» Виестура Кайришса и «В сети. Рождение легенды ТТТ» Дзинтара Дрейбергса.

После оценки обоих фильмов комиссия остановила свой выбор на «Уле».

В состав комиссии вошли продюсеры Алисе Гелзе и Матис Кажа, кинокритик Кристине Симсоне, режиссер и продюсер Райтис Абеле и директор Национального киноцентра Дита Риетума.

От Канн - к «Оскару»

Для «Ули» это уже второй серьезный международный этап. Мировая премьера картины состоялась в мае 2026 года на Каннском кинофестивале в программе Un Certain Regard («Особый взгляд»).

Фильм привлек внимание прежде всего своей необычной историей и актерской работой Карлиса Арнолдса Авотса, который не только исполнил главную роль, но и выступил одним из авторов сценария.

На Иерусалимском кинофестивале Авотс получил приз за лучшую актерскую работу за роль в «Уле».

Национальный киноцентр отмечает, что осенью фильм также должен стать картиной открытия на нескольких международных фестивалях класса А. Для продвижения фильма в международной оскаровской кампании это может оказаться важным преимуществом.

История девочки, которая была слишком высокой

Действие «Ули» происходит в Латвии в конце 1960-х годов. Главная героиня - девочка-подросток Уля, которая живет на удаленном латвийском хуторе в семье староверов.

Она заметно отличается от окружающих прежде всего своим ростом. Для подростка это становится не преимуществом, а серьезной проблемой: Уля не принимает себя и не понимает, какое место может занять в мире.

Все меняется после того, как фотография школьного класса оказывается у баскетбольных тренеров. Они замечают необычный рост девочки и понимают, что перед ними может быть будущая спортсменка.

Улю отправляют в Ригу, где она должна присоединиться к знаменитой баскетбольной команде. Но путь к спортивной славе оказывается для нее далеко не простым.

Главной борьбой становится не только борьба на баскетбольной площадке, но и попытка принять себя, поверить в собственные силы и понять, кем она хочет стать.

Читайте Mixer
«Уля» идет за «Оскаром»: в гонке за кинопремию представлен фильм о легендарной Ульяне Семеновой 

Рыбы, Львы, Скорпионы и Раки в гороскопе Василисы Володиной на среду 19…
«Уля» идет за «Оскаром»: в гонке за кинопремию представлен фильм о легендарной Ульяне Семеновой 

Какая форма одиночества тяжелее всего для каждого знака зодиака
«Уля» идет за «Оскаром»: в гонке за кинопремию представлен фильм о легендарной Ульяне Семеновой 

Выберите сухофрукт и узнайте, какая забота вам сейчас нужнее всего
«Уля» идет за «Оскаром»: в гонке за кинопремию представлен фильм о легендарной Ульяне Семеновой 

Лазанью больше не собираю слоями: сворачиваю листы рулетиками и ставлю в…

В основе фильма лежит история одной из самых знаменитых спортсменок Латвии - легендарной баскетболистки Ульяны Семеновой.

Семенова родилась в 1952 году и благодаря своему необычному росту стала одной из самых выдающихся баскетболисток XX века. Она выступала за рижский клуб ТТТ, который в советские годы доминировал в европейском женском баскетболе.

При этом «Уля» не является классической биографической картиной. Создатели использовали историю Семеновой как основу для художественного рассказа о взрослении девушки, которая пытается принять собственную внешность и превратить то, что казалось ей недостатком, в свою силу.

Именно поэтому фильм работает не только как спортивная история. Это прежде всего история взросления, самоопределения и поиска собственного места в мире.

Латвийская история - международная команда

«Уля» стала международным кинопроектом. Производством занималась латвийская студия Ego Media совместно с эстонской Allfilm, польской Staron Film и литовской Tremora.

Режиссер фильма - Виестур Кайришс. Сценарий написали Карлис Арнолдс Авотс, Ливия Улмане и Андрис Фелдманис.

Продюсером выступил Гунтис Тректерис, оператором - польский кинематографист Войцех Старонь, а художником-постановщиком - Иева Юрьяне.

Таким образом, хотя история полностью связана с Латвией, производство фильма объединило сразу четыре страны Балтии и Центральной Европы.

Для латвийской публики фильм станет доступен в сентябре.

Национальная премьера «Ули» состоится 16 сентября 2026 года

Картину предстоит оценить Американской киноакадемии вместе с фильмами, представленными другими странами. После этого будет сформирован шорт-лист, а затем - окончательные номинанты.

Для латвийского кино это очередная попытка выйти на крупнейшую мировую кинопремию. Первой латвийской картиной, отправленной на «Оскар», стал фильм Яниса Стрейча «Дитя человеческое», представленный в 1991 году.

В прошлом году Латвия выдвигала полнометражный анимационный фильм братьев Абеле «Собака Бога».

Для Латвии нынешняя оскаровская кампания имеет особое значение. Всего год назад страна впервые в своей истории получила статуэтку Американской киноакадемии. В 2025 году мультфильм латвийского режиссера Гинта Зилбалодиса «Поток» («Flow») получил «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм».

«Уля» идет за «Оскаром»: в гонке за кинопремию представлен фильм о легендарной Ульяне Семеновой 

Рыбы, Львы, Скорпионы и Раки в гороскопе Василисы Володиной на среду 19…
«Уля» идет за «Оскаром»: в гонке за кинопремию представлен фильм о легендарной Ульяне Семеновой 

Какая форма одиночества тяжелее всего для каждого знака зодиака

В мире

Роскошная яхта за $9 млн затонула в Средиземном море спустя 4 дня после покупки
18 августа, 19:28
Хайден Панеттьер: власти выясняют причину смерти актрисы, СМИ говорят о «передозировке»
18 августа, 18:59
Новая авиакомпания Fly2Galicia свяжет Сантьяго-де-Компостелу с восемью городами Европы
Роскошная яхта за $9 млн затонула в Средиземном море спустя 4 дня после покупки
18 августа, 15:35 15:35
Пропавшая 10 лет назад кошка вернулась домой накануне 30-летия своей хозяйки
Роскошная яхта за $9 млн затонула в Средиземном море спустя 4 дня после покупки
18 августа, 12:59 12:59
Во Франции отменили запрет на соцсети для детей младше 15 лет: Конституционный совет усомнился в его законности
Роскошная яхта за $9 млн затонула в Средиземном море спустя 4 дня после покупки
18 августа, 11:58 11:58
В Бургасе построят отдельный городок для гостей «Евровидения-2027»
Роскошная яхта за $9 млн затонула в Средиземном море спустя 4 дня после покупки
18 августа, 10:28 10:28
ChatGPT и Claude всё чаще пишут законопроекты для Конгресса США
Роскошная яхта за $9 млн затонула в Средиземном море спустя 4 дня после покупки
17 августа, 21:15 21:15
Таллинский зоопарк открыл кружок для взрослых: участники наблюдают за животными и отвлекаются от проблем
Роскошная яхта за $9 млн затонула в Средиземном море спустя 4 дня после покупки
17 августа, 20:35 20:35
Stellantis отзывает почти миллион автомобилей из-за опасного сбоя камеры заднего вида
Роскошная яхта за $9 млн затонула в Средиземном море спустя 4 дня после покупки
17 августа, 18:30 18:30
Первый электромобиль Ferrari продали за рекордные 40 млн долларов
Роскошная яхта за $9 млн затонула в Средиземном море спустя 4 дня после покупки
17 августа, 17:05 17:05
Загадочная «медуза» на Марсе: на снимке NASA обнаружили объект на двух тонких опорах
Роскошная яхта за $9 млн затонула в Средиземном море спустя 4 дня после покупки
17 августа, 16:29 16:29
Роскошная яхта за $9 млн затонула в Средиземном море спустя 4 дня после покупки

Латвия

Четверых мигрантов задержали в Кекавском крае после сообщения о нападении на автомобиль
18 августа, 18:29
Ринкевич: руководство CSDD не должно продолжать работу после утечки данных 1,2 млн человек
18 августа, 17:29
В аэропорту Брюсселя из-за новой системы EES время ожидания на границе выросло вдвое
Четверых мигрантов задержали в Кекавском крае после сообщения о нападении на автомобиль
18 августа, 16:58 16:58
День рождения Риги посетили около 300 тысяч человек. Но праздник продолжается
Четверых мигрантов задержали в Кекавском крае после сообщения о нападении на автомобиль
18 августа, 16:35 16:35
Две рижанки перевели «ясновидящим» 157 000 евро - обещанного счастья в личной жизни они так и не получили
Четверых мигрантов задержали в Кекавском крае после сообщения о нападении на автомобиль
18 августа, 16:05 16:05
Царникава официально получила статус города: решение вступит в силу 22 августа
Четверых мигрантов задержали в Кекавском крае после сообщения о нападении на автомобиль
18 августа, 14:59 14:59
По следам кибератаки на CSDD: хакеры получили данные 1,2 млн человек
Четверых мигрантов задержали в Кекавском крае после сообщения о нападении на автомобиль
18 августа, 14:35 14:35
В среду в Латвии станет теплее и солнечнее: ночью до +8 градусов, днем до +22
Четверых мигрантов задержали в Кекавском крае после сообщения о нападении на автомобиль
18 августа, 13:32 13:32
На Набережной 11 Ноября в Риге до конца сентября ограничат движение: строят велодорожку
Четверых мигрантов задержали в Кекавском крае после сообщения о нападении на автомобиль
18 августа, 12:32 12:32
Стартовал прием заявок на звание «Учитель года - 2026»: номинировать педагогов можно до 11 октября
Четверых мигрантов задержали в Кекавском крае после сообщения о нападении на автомобиль
18 августа, 11:28 11:28
Демографический разрыв в Латвии продолжает увеличиваться
Четверых мигрантов задержали в Кекавском крае после сообщения о нападении на автомобиль
18 августа, 10:58 10:58
Четверых мигрантов задержали в Кекавском крае после сообщения о нападении на автомобиль

ЧП

Землетрясение в Колумбии: число жертв превысило 250 человек, США направляют спасателей
18 августа, 10:58
Четверых мигрантов задержали в Кекавском крае после сообщения о нападении на автомобиль
Землетрясение в Колумбии: число жертв превысило 250 человек, США направляют спасателей
ФОТО
18 августа, 08:58
После обнаружения туннеля на границе Латвия начала сканировать почву
Землетрясение в Колумбии: число жертв превысило 250 человек, США направляют спасателей
18 августа, 08:27
Мошенники атаковали клиентов Swedbank письмами об обновлении банковских данных
17 августа, 14:00
Автобус с паломниками разбился в Венгрии: 12 погибших, десятки пострадавших
16 августа, 20:19
Тяжелая авария на Вентспилсском шоссе: в ДТП пострадали шесть человек, один погиб
16 августа, 18:17
В Венгрии разбился польский автобус: погибли 12 паломников, десять человек тяжело ранены
16 августа, 12:58
«Двое помогали, а тридцать снимали»: очевидец рассказал о ДТП на Авоту
12 августа, 19:57
Землетрясение в Колумбии: число жертв превысило 250 человек, США направляют спасателей

Бизнес

Падение на 40,6%: в Латвии резко сократилось производство крепкого и слабого алкоголя
18 августа, 07:58
После 12 лет работы Četras Zoles объявила о закрытии всех магазинов
17 августа, 08:57
Рижский автовокзал перешел под контроль частного инвестора: что изменится для пассажиров
Падение на 40,6%: в Латвии резко сократилось производство крепкого и слабого алкоголя
12 августа, 18:27 18:27
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
Падение на 40,6%: в Латвии резко сократилось производство крепкого и слабого алкоголя
12 августа, 17:57 17:57
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
Падение на 40,6%: в Латвии резко сократилось производство крепкого и слабого алкоголя
29 июля, 10:27 10:27
Apple снова стала самой дорогой компанией мира, обойдя Nvidia после роста акций
Падение на 40,6%: в Латвии резко сократилось производство крепкого и слабого алкоголя
28 июля, 10:57 10:57
Продажи падают, расходы растут - Porsche объявила о новом сокращении тысяч рабочих мест
Падение на 40,6%: в Латвии резко сократилось производство крепкого и слабого алкоголя
27 июля, 18:05 18:05
DHL покупает одного из крупнейших операторов доставки в странах Балтии
Падение на 40,6%: в Латвии резко сократилось производство крепкого и слабого алкоголя
27 июля, 14:27 14:27
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
Падение на 40,6%: в Латвии резко сократилось производство крепкого и слабого алкоголя
25 июля, 12:58 12:58
Трамп пообещал ответить Евросоюзу пошлинами после нового многомиллиардного штрафа для Google
Падение на 40,6%: в Латвии резко сократилось производство крепкого и слабого алкоголя
24 июля, 11:58 11:58
США вводят новые импортные пошлины для 60 стран, и они затронут крупнейшие экономики мира
Падение на 40,6%: в Латвии резко сократилось производство крепкого и слабого алкоголя
22 июля, 14:28 14:28
Падение на 40,6%: в Латвии резко сократилось производство крепкого и слабого алкоголя

Культура

Из музея на Сицилии похитили четыре произведения Антонелло да Мессина
18 августа, 20:59
«Уля» идет за «Оскаром»: в гонке за кинопремию представлен фильм о легендарной Ульяне Семеновой 
Из музея на Сицилии похитили четыре произведения Антонелло да Мессина
18 августа, 18:09
Умерла актриса Филлида Ло - звезда британского кино и мать Эммы Томпсон
Из музея на Сицилии похитили четыре произведения Антонелло да Мессина
18 августа, 14:10
В Риге пройдет заключительный концерт цикла «Летняя классика»: прозвучат Бах, Шуберт и Шуман
18 августа, 11:58
В Бургасе построят отдельный городок для гостей «Евровидения-2027»
17 августа, 15:39
The Beatles снова вышли на Abbey Road: актеры воссоздали одну из самых знаменитых обложек в истории музыки
17 августа, 12:17
Звезда «Героев» и «Крика» Хейден Панеттьер умерла в 36 лет
17 августа, 12:03
Джонни Депп может вернуться в «Пираты Карибского моря». Но уже не главным героем
16 августа, 15:43
Из музея на Сицилии похитили четыре произведения Антонелло да Мессина

Mixer

Буддийский фильтр из трёх вопросов: как перестать тормозить при выборе
18 августа, 23:05
Рыбы, Львы, Скорпионы и Раки в гороскопе Василисы Володиной на среду 19 августа
Буддийский фильтр из трёх вопросов: как перестать тормозить при выборе
18 августа, 22:05
Какая форма одиночества тяжелее всего для каждого знака зодиака
Буддийский фильтр из трёх вопросов: как перестать тормозить при выборе
18 августа, 21:05
Выберите сухофрукт и узнайте, какая забота вам сейчас нужнее всего
18 августа, 20:05
Лазанью больше не собираю слоями: сворачиваю листы рулетиками и ставлю в форму
18 августа, 19:05
Юмор за день и сложные углеводы
18 августа, 18:10
Овны, Девы, Скорпионы и Водолеи в гороскопе на среду 19 августа
18 августа, 16:58
Картофель, сыр и сковорода: как приготовить драники, чтобы они не развалились и получились румяными
18 августа, 16:57
Буддийский фильтр из трёх вопросов: как перестать тормозить при выборе

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: 6-летней Анечке нужна помощь для оплаты реабилитации
24 июня, 12:58
«Зеленая лампа»: на операцию 8-летнему Оливеру полностью собрана нужная сумма
«Зеленая лампа»: 6-летней Анечке нужна помощь для оплаты реабилитации
21 июня, 12:19
«Зеленая лампа»: на оплату операции 8-летнему Оливеру собрана почти половина нужной суммы
«Зеленая лампа»: 6-летней Анечке нужна помощь для оплаты реабилитации
19 июня, 16:58
«Зеленая лампа»: на оплату операции Оливеру собрана четверть нужной суммы
18 июня, 09:28
«Зеленая лампа»: 8-летнему Оливеру необходима пересадка стволовых клеток
17 июня, 12:29
«Зеленая лампа»: мама 6-х детей просит помощи для лечения младшего сына
16 июня, 08:29
«Зеленая лампа»: 8-летнему Оливеру из Саулкрасты нужна операция по пересадке стволовых клеток
12 июня, 09:57
«Зеленая лампа»: для 6-летней Анечки полностью собрана нужная сумма
11 июня, 12:28
«Зеленая лампа»: 6-летней Анечке нужна помощь для оплаты реабилитации

Спорт

Джефф Безос стал совладельцем «Ливерпуля»: миллиардер приобрел около 30% клуба
18 августа, 20:27
«Барселона» забрала обладателя «Золотого мяча» у «Манчестер Сити»: Родри подписал контракт до 2030 года
Джефф Безос стал совладельцем «Ливерпуля»: миллиардер приобрел около 30% клуба
18 августа, 19:58
«Вероятно, это мой последний год в футболе»: Криштиану Роналду намекнул на завершение карьеры
Джефф Безос стал совладельцем «Ливерпуля»: миллиардер приобрел около 30% клуба
17 августа, 13:00
Граудиня и Самойлова завоевали бронзу чемпионата Европы по пляжному волейболу
17 августа, 12:30
Моуринью раскрыл причину появления синяка под глазом
16 августа, 19:46
Gucci, семейная гостиная и тайная церемония: Роналду и Джорджина раскрыли подробности свадьбы
15 августа, 19:33
Граудиня и Самойлова поборются за бронзу чемпионата Европы
15 августа, 19:03
Торрес - в ПСЖ, Ромеро - в «Атлетико»: Европа устроила большой трансферный день
15 августа, 15:38
Джефф Безос стал совладельцем «Ливерпуля»: миллиардер приобрел около 30% клуба
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас