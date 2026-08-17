Звезда «Героев» и «Крика» Хейден Панеттьер умерла в 36 лет

Американская актриса Хейден Панеттьер, известная миллионам зрителей по сериалам «Герои» и «Нэшвилл», а также фильмам франшизы «Крик», умерла в возрасте 36 лет.

О смерти актрисы стало известно в воскресенье, 16 августа. Информацию подтвердили ее семья и представитель. Причина смерти пока не называется - обстоятельства произошедшего выясняются.

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Отец актрисы Алан «Скип» Панеттьер в заявлении назвал дочь человеком, который приносил огромное количество любви и радости близким и миллионам зрителей по всему миру. Семья попросила дать ей возможность пережить потерю в частной обстановке.

Панеттьер не дожила всего несколько дней до своего 37-летия - 21 августа ей должно было исполниться 37 лет.

Девочка, которую Голливуд знал с детства

Камера появилась в жизни Хейден практически раньше, чем она научилась говорить. В рекламе она начала сниматься еще совсем маленьким ребенком, а затем получила роли в американских мыльных операх «Одна жизнь, чтобы жить» и «Направляющий свет».

Одной из первых заметных киноработ стала спортивная драма «Вспоминая титанов» с Дензелом Вашингтоном. Позднее Панеттьер говорила, что съемки этого фильма остались одним из самых счастливых воспоминаний ее детства.

Она также озвучила принцессу Дот в мультфильме Pixar «Приключения Флика».

Но настоящая мировая известность пришла в 2006 году.

«Спасите чирлидершу - спасете мир»

В фантастическом сериале NBC «Герои» Панеттьер сыграла школьную чирлидершу Клэр Беннет, способную восстанавливаться после практически любых травм.

Фраза «Спасите чирлидершу - спасете мир» стала одним из главных телевизионных слоганов середины 2000-х, а сама Панеттьер - одним из самых узнаваемых молодых лиц американского телевидения.

Следующей большой главой ее карьеры стал музыкальный сериал «Нэшвилл», где актриса сыграла амбициозную кантри-певицу Джульетт Барнс.

За эту работу Панеттьер дважды номинировали на «Золотой глобус». В сериале она не только играла, но и пела.

Позднее актриса признавалась, что некоторые сюжетные линии Джульетт - в том числе послеродовая депрессия и проблемы с алкоголем - порой слишком болезненно напоминали происходившее в ее собственной жизни.

Любимица поклонников «Крика»

Еще одной ролью, за которую Панеттьер особенно любили поклонники, стала Кирби Рид в фильме «Крик 4» 2011 года.

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Персонаж оказался настолько популярным, что спустя 12 лет создатели франшизы вернули актрису в «Крик VI».

Последней киноработой Панеттьер стал психологический триллер «Sleepwalker», вышедший в январе 2026 года.

За несколько месяцев до смерти она рассказала свою историю

Весной 2026 года Хейден Панеттьер выпустила автобиографическую книгу This Is Me: A Reckoning.

В ней актриса впервые подробно рассказала о жизни ребенка-звезды, давлении индустрии, зависимости, послеродовой депрессии, лечении и сложных периодах личной жизни.

Книга появилась всего за несколько месяцев до ее смерти.

Панеттьер рассказывала, что хотела написать собственную историю без желания свести счеты с людьми из прошлого - и надеялась, что пережитое ею сможет помочь другим.

Одним из самых тяжелых событий последних лет стала смерть ее младшего брата Джансена Панеттьера. Он неожиданно умер в феврале 2023 года в возрасте 28 лет. Семья позднее сообщила, что причиной стали увеличение сердца и осложнения, связанные с аортальным клапаном.

Дочь от Владимира Кличко

У Хейден Панеттьер осталась 11-летняя дочь Кайя от бывшего чемпиона мира по боксу Владимира Кличко.

Панеттьер и Кличко долгое время были вместе и были помолвлены. Их дочь родилась в декабре 2014 года.

В 2018 году, когда актриса проходила через тяжелый период и занималась своим здоровьем, полная опека над ребенком перешла к Кличко.

Панеттьер неоднократно подчеркивала, что это не означало отказа от дочери. Еще весной 2026 года она рассказывала, что сохраняет с Кайей близкие отношения, регулярно общается с ней и считает решение того времени одним из самых тяжелых, но необходимых в своей жизни.

Хейден Панеттьер было всего 36 лет.

Причина ее смерти на данный момент официально не объявлена.