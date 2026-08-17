17 августа 2026, 15:39

The Beatles снова вышли на Abbey Road: актеры воссоздали одну из самых знаменитых обложек в истории музыки

The Beatles снова вышли на Abbey Road: актеры воссоздали одну из самых знаменитых обложек в истории музыки

Один из самых узнаваемых кадров XX века снова ожил на лондонской улице.

Пол Мескал, Джозеф Куинн, Барри Кеоган и Харрис Дикинсон, которые сыграют участников The Beatles в масштабном кинопроекте Сэма Мендеса, были замечены на легендарном пешеходном переходе возле Abbey Road Studios. Актеры в костюмах своих героев несколько раз прошли через дорогу, практически повторяя композицию знаменитой обложки альбома Abbey Road.

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Пол Мескал играет Пола Маккартни, Джозеф Куинн - Джорджа Харрисона, Барри Кеоган - Ринго Старра, а Харрис Дикинсон - Джона Леннона. Кадры и видео со съемочной площадки быстро разошлись по соцсетям, а The Hollywood Reporter, Variety и Deadline подтвердили, что сцена относится к съемкам нового проекта о группе.

Кадр, который знают даже те, кто не слушает The Beatles

Оригинальная фотография была сделана 8 августа 1969 года возле студии EMI на Abbey Road в Лондоне.

На ней Джон Леннон, Ринго Старр, Пол Маккартни и Джордж Харрисон идут друг за другом по «зебре». Простая, почти случайная композиция со временем превратилась в одну из самых копируемых фотографий в истории популярной культуры.

Сам альбом Abbey Road вышел 26 сентября 1969 года и стал одним из последних студийных альбомов группы.

С тех пор этот переход стал местом паломничества поклонников Beatles со всего мира. Туристы ежедневно пытаются повторить походку музыкантов, иногда создавая немалые проблемы лондонским автомобилистам.

Теперь же на знаменитую «зебру» вернулись уже экранные Beatles.

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Четыре фильма вместо одного

Проект Сэма Мендеса необычен сам по себе.

Вместо традиционного байопика Sony готовит сразу четыре взаимосвязанных фильма под общим названием The Beatles - A Four-Film Cinematic Event. Каждый будет рассказывать историю группы с точки зрения одного музыканта, а события и персонажи будут пересекаться между картинами.

Такой подход позволит одну и ту же эпоху показать через четыре разных характера - Маккартни, Леннона, Харрисона и Старра.

Все четыре фильма планируется выпустить в кинотеатрах в апреле 2028 года.

Создатели получили и важнейшее преимущество: Apple Corps предоставила проекту права на музыку The Beatles, поэтому в фильмах смогут звучать оригинальные песни группы.

В фильмах появятся и другие известные фигуры

К актерскому составу уже присоединились исполнители ролей людей, без которых история Beatles была бы неполной.

Джеймса Нортона зрители увидят в образе менеджера группы Брайана Эпстайна, Гарри Ллойд сыграет легендарного продюсера Джорджа Мартина, а Анна Саваи - Йоко Оно.

Именно поэтому съемка на Abbey Road выглядит особенно символично. Создатели проекта, судя по всему, намерены не просто рассказать биографии четырех музыкантов, а тщательно воссоздать ключевые эпизоды истории группы.

А момент с переходом Abbey Road - пожалуй, один из тех кадров, без которых фильм о Beatles представить просто невозможно.

Пятьдесят семь лет спустя по той же «зебре» снова прошли Джон, Пол, Джордж и Ринго - пусть теперь их и играют другие люди.

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