Из музея на Сицилии похитили четыре произведения Антонелло да Мессина

Из сицилийского Регионального музея (MuMe) похитили четыре произведения итальянского художника XV века Антонелло да Мессина. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.
Преступники проникли в музей вечером 15 августа. Они отключили сигнализацию и систему защиты, после чего взломали витрину. Из музея исчезли три деревянные панели из пятичастного полиптиха Сан-Грегорио, а также двусторонняя панель с изображениями Богоматери и Христа.
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По предварительной информации, злоумышленники не успели полностью демонтировать полиптих.
Полиптих Сан-Грегорио был создан для местного монастыря. За свою историю произведение пережило разрушительное землетрясение 1908 года и несколько реставраций. Двустороннюю панель с изображениями Мадонны и Христа музей приобрел на лондонском аукционе Christie’s.
«Мы потрясены произошедшим, это были две из самых важных и известных работ Антонелло да Мессины. Огромная потеря для музея, для города, для местного сообщества и для мира искусства», - сказал директор регионального музея Мессина, Мариса Меркурио.
Антонелло да Мессина - один из наиболее известных представителей сицилийского Возрождения. Художник жил в XV веке, а до начала XXI века его работы почти не покидали Сицилию. Сегодня известно около 40 произведений, которые считаются работами мастера.