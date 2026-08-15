Редкий новый снимок Брюса Уиллиса: актер появился на свадьбе дочери Таллулы

Брюс Уиллис, который в последние годы практически не появляется на публике из-за тяжелого заболевания, стал гостем на свадьбе своей младшей дочери от Деми Мур - Таллулы Уиллис. Редкая фотография 71-летнего актера вместе с молодоженами появилась в Vogue.

32-летняя Таллула Уиллис вышла замуж за музыканта Джастина Эйси 8 августа. Камерная церемония состоялась во дворе семейного дома в городе Хейли, штат Айдахо - месте, которое, по словам невесты, связано с важными воспоминаниями ее детства.

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Несколько дней спустя Vogue опубликовал большой фоторепортаж со свадьбы. Особое внимание поклонников семьи привлек черно-белый кадр с Брюсом Уиллисом.

На фотографии актер улыбается, обнимая Таллулу, а жених держит его за руку. Сама Таллула назвала этот снимок нежным моментом с отцом и Джастином в начале свадебных выходных.

Для поклонников Уиллиса фотография особенно трогательна: после того как актер завершил карьеру, новые публичные снимки с ним появляются редко.

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На свадьбе присутствовала и мать невесты Деми Мур, а сестры Таллулы - Румер и Скаут Уиллис - стали подружками невесты. Для церемонии Таллула выбрала платье Balenciaga, созданное Пьерпаоло Пиччоли.

Таллула и Джастин познакомились необычным образом - у ленты выдачи багажа в аэропорту. По данным Vogue, спустя почти два года после начала отношений они обручились в декабре 2024 года.

Брюс Уиллис редко появляется на публике

В марте 2022 года семья Брюса Уиллиса сообщила, что актер завершает карьеру после диагноза афазия, повлиявшего на его способность общаться.

В феврале 2023 года родные уточнили, что состояние актера прогрессировало и врачи поставили более конкретный диагноз - фронтотемпоральная деменция (FTD). Заболевание может затрагивать речь, поведение и другие когнитивные функции.

С тех пор Уиллис почти полностью исчез из публичной жизни, а новости о нем в основном появляются благодаря фотографиям и сообщениям членов семьи.

Поэтому снимок со свадьбы Таллулы стал для поклонников актера редкой возможностью увидеть его в одном из самых важных семейных моментов последних лет.