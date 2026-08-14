Саунд-трек солнечного затмения: какие песни слушали во время уникального небесного явления

Солнечное затмение 12 августа стало не только астрономическим событием, но и поводом включить подходящий саундтрек. По данным Spotify, во время затмения резко выросло количество прослушиваний песен, связанных с космосом, Солнцем и Луной.

Лидером ожидаемо стала знаменитая баллада Бонни Тайлер «Total Eclipse of the Heart».

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12 августа Луна закрыла значительную часть солнечного диска над огромной территорией, а в некоторых районах Европы наблюдалась полная фаза затмения. Это было первое полное солнечное затмение над материковой Европой с 1999 года.

Бонни Тайлер - очевидный музыкальный выбор

Название песни Total Eclipse of the Heart, выпущенной Бонни Тайлер в 1983 году, практически идеально совпадает с происходившим на небе. Поэтому неудивительно, что во время затмения слушатели вновь обратились к одному из самых известных хитов 1980-х.

Согласно данным Spotify, если сравнить количество прослушиваний 12 августа со среднесуточными показателями за 1-11 августа, глобальное число прослушиваний «Total Eclipse of the Heart» выросло на 14%.

В Великобритании эффект оказался значительно заметнее: 12 августа композицию слушали на 94% чаще, чем в среднем в предыдущие дни.

Какие еще песни резко прибавили в популярности

В список композиций, которые заметно выросли по числу прослушиваний во время затмения, вошли не только известные хиты, но и менее популярные треки:

Evolfo - Moon Eclipsed the Sun - рост на 1251% ;

- рост на ; Chris Staples - Dark Side of the Moon - +405% ;

- ; Pink Floyd - Eclipse - +144% ;

- ; Delta Goodrem - Eclipse - +40% ;

- ; Bill Withers - Ain’t No Sunshine - +3%.

Получилась своеобразная музыкальная карта затмения: от прямых отсылок к Луне и Солнцу до песен о темноте и отсутствии солнечного света.

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Почему люди включают музыку во время таких событий

В Spotify отмечают, что крупные общественные события часто становятся поводом для коллективного музыкального выбора. Люди пытаются подобрать композицию, которая соответствует атмосфере происходящего, а затем делятся этим моментом с окружающими.

«Total Eclipse of the Heart» в этом смысле практически идеальна: песня давно существует в массовой культуре как самостоятельный символ, а ее название буквально описывает происходящее во время солнечного затмения.

Причем нынешний всплеск оказался особенно заметным на фоне огромного интереса к самому астрономическому событию. По оценке астрономического сервиса Timeanddate, частичное или полное затмение 12 августа могли наблюдать около 980 млн человек, а примерно 15,2 млн жили непосредственно в полосе полной фазы.

Затмение прошло - музыка осталась

Полная фаза затмения 2026 года была доступна лишь в относительно узкой полосе, проходившей через части Гренландии, Исландии, Испании и других территорий. Для большей части Европы затмение было частичным.

Но для миллионов людей оно стало поводом одновременно смотреть в небо, фотографировать необычное явление и, судя по статистике стриминга, включать музыку с максимально подходящими названиями.

И если у солнечного затмения действительно есть официальный саундтрек, то после 12 августа 2026 года главным кандидатом на эту роль снова выглядит «Total Eclipse of the Heart».

Композиция Бонни Тайлер «Total Eclipse of the Heart» вышла 11 февраля 1983 года и вошла в ее пятый студийный альбом «Faster Than the Speed of Night». Песня возглавила сингловый чарт Великобритании и стала пятым по продажам синглом 1983 года.

Эта культовая любовная баллада разошлась по всему миру тиражом более 13 млн копий. Клип на нее набрал свыше 1,3 млрд просмотров на YouTube и более миллиарда прослушиваний на Spotify. После смерти Тайлер 8 июля 2026 года композиция вошла в британский сингловый чарт, поднявшись до 29‑й позиции.