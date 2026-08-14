14 августа 2026, 11:57 Валерия Леонова

Саунд-трек солнечного затмения: какие песни слушали во время уникального небесного явления

Саунд-трек солнечного затмения: какие песни слушали во время уникального небесного явления

Солнечное затмение 12 августа стало не только астрономическим событием, но и поводом включить подходящий саундтрек. По данным Spotify, во время затмения резко выросло количество прослушиваний песен, связанных с космосом, Солнцем и Луной.

Лидером ожидаемо стала знаменитая баллада Бонни Тайлер «Total Eclipse of the Heart».

Читайте нас также

12 августа Луна закрыла значительную часть солнечного диска над огромной территорией, а в некоторых районах Европы наблюдалась полная фаза затмения. Это было первое полное солнечное затмение над материковой Европой с 1999 года.

Бонни Тайлер - очевидный музыкальный выбор

Название песни Total Eclipse of the Heart, выпущенной Бонни Тайлер в 1983 году, практически идеально совпадает с происходившим на небе. Поэтому неудивительно, что во время затмения слушатели вновь обратились к одному из самых известных хитов 1980-х.

Согласно данным Spotify, если сравнить количество прослушиваний 12 августа со среднесуточными показателями за 1-11 августа, глобальное число прослушиваний «Total Eclipse of the Heart» выросло на 14%.

В Великобритании эффект оказался значительно заметнее: 12 августа композицию слушали на 94% чаще, чем в среднем в предыдущие дни.

Какие еще песни резко прибавили в популярности

В список композиций, которые заметно выросли по числу прослушиваний во время затмения, вошли не только известные хиты, но и менее популярные треки:

  • Evolfo - Moon Eclipsed the Sun - рост на 1251%;
  • Chris Staples - Dark Side of the Moon+405%;
  • Pink Floyd - Eclipse+144%;
  • Delta Goodrem - Eclipse+40%;
  • Bill Withers - Ain’t No Sunshine - +3%.

Получилась своеобразная музыкальная карта затмения: от прямых отсылок к Луне и Солнцу до песен о темноте и отсутствии солнечного света.

Читайте Mixer
Саунд-трек солнечного затмения: какие песни слушали во время уникального небесного явления

Девы, Рыбы, Стрельцы и Овны в гороскопе Василисы Володиной на субботу 15…
Саунд-трек солнечного затмения: какие песни слушали во время уникального небесного явления

11 стрижек около 60, которые подтягивают овал лица
Саунд-трек солнечного затмения: какие песни слушали во время уникального небесного явления

7, 14, 11, 22, 19, ?: найдите следующее число за 20 секунд
Саунд-трек солнечного затмения: какие песни слушали во время уникального небесного явления

Гороскоп на выходные 15-16 августа: кому повезёт с компанией, а кто…

Почему люди включают музыку во время таких событий

В Spotify отмечают, что крупные общественные события часто становятся поводом для коллективного музыкального выбора. Люди пытаются подобрать композицию, которая соответствует атмосфере происходящего, а затем делятся этим моментом с окружающими.

«Total Eclipse of the Heart» в этом смысле практически идеальна: песня давно существует в массовой культуре как самостоятельный символ, а ее название буквально описывает происходящее во время солнечного затмения.

Причем нынешний всплеск оказался особенно заметным на фоне огромного интереса к самому астрономическому событию. По оценке астрономического сервиса Timeanddate, частичное или полное затмение 12 августа могли наблюдать около 980 млн человек, а примерно 15,2 млн жили непосредственно в полосе полной фазы.

Затмение прошло - музыка осталась

Полная фаза затмения 2026 года была доступна лишь в относительно узкой полосе, проходившей через части Гренландии, Исландии, Испании и других территорий. Для большей части Европы затмение было частичным.

Но для миллионов людей оно стало поводом одновременно смотреть в небо, фотографировать необычное явление и, судя по статистике стриминга, включать музыку с максимально подходящими названиями.

И если у солнечного затмения действительно есть официальный саундтрек, то после 12 августа 2026 года главным кандидатом на эту роль снова выглядит «Total Eclipse of the Heart».

Композиция Бонни Тайлер «Total Eclipse of the Heart» вышла 11 февраля 1983 года и вошла в ее пятый студийный альбом «Faster Than the Speed of Night». Песня возглавила сингловый чарт Великобритании и стала пятым по продажам синглом 1983 года.

Эта культовая любовная баллада разошлась по всему миру тиражом более 13 млн  копий. Клип на нее набрал свыше 1,3 млрд просмотров на YouTube и более миллиарда прослушиваний на Spotify.  После смерти Тайлер 8 июля 2026 года композиция вошла в британский сингловый чарт, поднявшись до 29‑й позиции.

Саунд-трек солнечного затмения: какие песни слушали во время уникального небесного явления

Девы, Рыбы, Стрельцы и Овны в гороскопе Василисы Володиной на субботу 15…
Саунд-трек солнечного затмения: какие песни слушали во время уникального небесного явления

11 стрижек около 60, которые подтягивают овал лица

В мире

Паспорт носи с собой! Туристов в Турции предупредили о штрафах до 130 долларов
14 августа, 21:10
Побег года: 36-килограммовая черепаха сбежала из дома в Канаде и преодолела за две недели 20 км
14 августа, 20:29
Опасные игры с солнцем: в Испании свыше 500 человек попали к врачам после наблюдения за затмением
Паспорт носи с собой! Туристов в Турции предупредили о штрафах до 130 долларов
14 августа, 19:10 19:10
Масштабный блэкаут в Центральной Азии: сразу четыре страны одновременно остались без света
Паспорт носи с собой! Туристов в Турции предупредили о штрафах до 130 долларов
14 августа, 17:30 17:30
800 км/ч за 5 секунд: в Китае сверхскоростной поезд побил мировой рекорд
Паспорт носи с собой! Туристов в Турции предупредили о штрафах до 130 долларов
14 августа, 17:05 17:05
В Бельгии во время ремонта рабочие нашли в стене подвала золото на 9 млн евро
Паспорт носи с собой! Туристов в Турции предупредили о штрафах до 130 долларов
14 августа, 16:30 16:30
Трампа спрятали в грузовике с едой: раскрыта тайная операция в аэропорту Анкары
Паспорт носи с собой! Туристов в Турции предупредили о штрафах до 130 долларов
14 августа, 16:01 16:01
На выборах в Англии кандидат в костюме «космического воина» с мусорным ведром на голове занял второе место
Паспорт носи с собой! Туристов в Турции предупредили о штрафах до 130 долларов
14 августа, 14:07 14:07
От нуля до 800 км/ч за 5,3 секунды: китайский маглев установил мировой рекорд
Паспорт носи с собой! Туристов в Турции предупредили о штрафах до 130 долларов
+ОПРОС
14 августа, 13:00 13:00
Посмотрели на затмение без очков? Врачи назвали симптомы, которые нельзя игнорировать
Паспорт носи с собой! Туристов в Турции предупредили о штрафах до 130 долларов
14 августа, 12:30 12:30
Число жертв землетрясения в Колумбии превысило 265 человек: спасатели входят в решающие часы поисков
Паспорт носи с собой! Туристов в Турции предупредили о штрафах до 130 долларов
14 августа, 11:30 11:30
Паспорт носи с собой! Туристов в Турции предупредили о штрафах до 130 долларов

Латвия

На ManaBalss собирают подписи за отмену компенсаций депутатам Сейма
14 августа, 18:20
Тяжелое ДТП в центре Риги: столкнулись полицейский бусик, троллейбус и два авто (дополнено)
14 августа, 10:27
«Код: 825»: Рига отмечает день рождения. Главные праздничные события с 14 по 16 августа
На ManaBalss собирают подписи за отмену компенсаций депутатам Сейма
14 августа, 09:28 09:28
Улица Альберта и часть Антонияс в Риге на выходных станут пешеходными 
На ManaBalss собирают подписи за отмену компенсаций депутатам Сейма
14 августа, 08:59 08:59
Более 10 тысяч человек подписались за отмену компенсаций депутатам Сейма на транспорт и жилье
На ManaBalss собирают подписи за отмену компенсаций депутатам Сейма
14 августа, 08:27 08:27
Летнее тепло возвращается: в пятницу до +26, но вода в море прохладная
На ManaBalss собирают подписи за отмену компенсаций депутатам Сейма
14 августа, 07:58 07:58
airBaltic резко сокращает число самолетов: профсоюз предупреждает о возможных увольнениях
На ManaBalss собирают подписи за отмену компенсаций депутатам Сейма
13 августа, 20:58 20:58
LVM оштрафовали на 7,86 млн евро за привилегии отдельным лесным компаниям
На ManaBalss собирают подписи за отмену компенсаций депутатам Сейма
13 августа, 19:58 19:58
В Латвии хотят изменить правила оплаты административных штрафов
На ManaBalss собирают подписи за отмену компенсаций депутатам Сейма
13 августа, 19:29 19:29
Не пугайтесь военной техники: в Марупе и Ропажи пройдут учения Земессардзе
На ManaBalss собирают подписи за отмену компенсаций депутатам Сейма
13 августа, 18:55 18:55
Подруга уговорила купить билет, который принес женщине из Огре четверть миллиона
На ManaBalss собирают подписи за отмену компенсаций депутатам Сейма
13 августа, 17:57 17:57
На ManaBalss собирают подписи за отмену компенсаций депутатам Сейма

ЧП

Водитель в Агенскалнсе потребовал звонок президенту, спел гимн и оказался в руках медиков
12 августа, 19:57
Землетрясение в Колумбии: число жертв превысило 250 человек, США направляют спасателей
Водитель в Агенскалнсе потребовал звонок президенту, спел гимн и оказался в руках медиков
12 августа, 08:58
В Риге Mercedes на большой скорости перелетел через велополосу и врезался в территорию АЗС
Водитель в Агенскалнсе потребовал звонок президенту, спел гимн и оказался в руках медиков
11 августа, 11:58
Спустя почти 30 лет в Лас-Вегасе начался суд по делу об убийстве Тупака Шакура
10 августа, 14:00
В Китае из-за тайфуна эвакуировали более миллиона человек
7 августа, 20:58
В Риге полиция остановила мужчину на инвалидном кресле с 5,49 промилле алкоголя
6 августа, 16:30
Несколько тревожных задержаний педофилов в Рижском регионе: что известно и есть ли повод для паники
6 августа, 13:02
Эбола приблизилась к городу с 17 миллионами жителей: лодку с 200 пассажирами перехватили у Киншасы в Конго
ВИДЕО
5 августа, 19:28
Водитель в Агенскалнсе потребовал звонок президенту, спел гимн и оказался в руках медиков

Бизнес

Венгерский OTP Bank объявляет о покупке Luminor и готовится к расширению в странах Балтии
12 августа, 18:27
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
12 августа, 17:57
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
Венгерский OTP Bank объявляет о покупке Luminor и готовится к расширению в странах Балтии
29 июля, 10:27 10:27
Apple снова стала самой дорогой компанией мира, обойдя Nvidia после роста акций
Венгерский OTP Bank объявляет о покупке Luminor и готовится к расширению в странах Балтии
28 июля, 10:57 10:57
Продажи падают, расходы растут - Porsche объявила о новом сокращении тысяч рабочих мест
Венгерский OTP Bank объявляет о покупке Luminor и готовится к расширению в странах Балтии
27 июля, 18:05 18:05
DHL покупает одного из крупнейших операторов доставки в странах Балтии
Венгерский OTP Bank объявляет о покупке Luminor и готовится к расширению в странах Балтии
27 июля, 14:27 14:27
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
Венгерский OTP Bank объявляет о покупке Luminor и готовится к расширению в странах Балтии
25 июля, 12:58 12:58
Трамп пообещал ответить Евросоюзу пошлинами после нового многомиллиардного штрафа для Google
Венгерский OTP Bank объявляет о покупке Luminor и готовится к расширению в странах Балтии
24 июля, 11:58 11:58
США вводят новые импортные пошлины для 60 стран, и они затронут крупнейшие экономики мира
Венгерский OTP Bank объявляет о покупке Luminor и готовится к расширению в странах Балтии
22 июля, 14:28 14:28
Падение на 40,6%: в Латвии резко сократилось производство крепкого и слабого алкоголя
Венгерский OTP Bank объявляет о покупке Luminor и готовится к расширению в странах Балтии
22 июля, 08:58 08:58
Европа рискует остаться без дизтоплива из-за резкого сокращения переработки и логистических сбоев
Венгерский OTP Bank объявляет о покупке Luminor и готовится к расширению в странах Балтии
21 июля, 20:28 20:28
Венгерский OTP Bank объявляет о покупке Luminor и готовится к расширению в странах Балтии

Культура

Саунд-трек солнечного затмения: какие песни слушали во время уникального небесного явления
14 августа, 20:05
Робби Уильямс признался, что у него диагностировали аутизм
Саунд-трек солнечного затмения: какие песни слушали во время уникального небесного явления
14 августа, 19:42
Латвийская Православная Церковь приглашает в Крестный ход в Спасо-Преображенскую пустынь под Елгавой: как стать участником
Саунд-трек солнечного затмения: какие песни слушали во время уникального небесного явления
14 августа, 18:40
Эффект «Дьявол носит Prada 2»: фильм вызвал настоящий туристический бум в Милане
14 августа, 15:32
Не «Интерстеллар»: этот фильм уже 23 года продолжает „кормить“ Мэтью Макконахи
14 августа, 15:00
„Голосуйте десять раз“ больше не получится: „Евровидение“ хочет изменить правила
14 августа, 14:30
Куда сходить в Риге 14–16 августа: 9 событий большого праздничного уикенда
14 августа, 13:30
Кинозрители выбрали самые скучные фильмы XXI века - в списке «Джокер», «Наполеон» и «Мегалополис»
14 августа, 11:57
Саунд-трек солнечного затмения: какие песни слушали во время уникального небесного явления

Mixer

Как соблазнить мужчину: простые советы, которые работают, как волшебство
14 августа, 23:05
Девы, Рыбы, Стрельцы и Овны в гороскопе Василисы Володиной на субботу 15 августа
Как соблазнить мужчину: простые советы, которые работают, как волшебство
14 августа, 22:05
11 стрижек около 60, которые подтягивают овал лица
Как соблазнить мужчину: простые советы, которые работают, как волшебство
14 августа, 21:05
7, 14, 11, 22, 19, ?: найдите следующее число за 20 секунд
14 августа, 20:35
Гороскоп на выходные 15-16 августа: кому повезёт с компанией, а кто захочет побыть один
14 августа, 20:05
Кабачковую шаурму теперь делаю на противне: фарш тонко раскатываю на пергаменте, потом остаётся только собрать лаваш
14 августа, 19:05
Юмор за день и аквариум с бегемотами
14 августа, 18:10
Раки, Тельцы, Рыбы и Девы в гороскопе на субботу 15 августа
14 августа, 17:07
Как соблазнить мужчину: простые советы, которые работают, как волшебство

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: 6-летней Анечке нужна помощь для оплаты реабилитации
24 июня, 12:58
«Зеленая лампа»: на операцию 8-летнему Оливеру полностью собрана нужная сумма
«Зеленая лампа»: 6-летней Анечке нужна помощь для оплаты реабилитации
21 июня, 12:19
«Зеленая лампа»: на оплату операции 8-летнему Оливеру собрана почти половина нужной суммы
«Зеленая лампа»: 6-летней Анечке нужна помощь для оплаты реабилитации
19 июня, 16:58
«Зеленая лампа»: на оплату операции Оливеру собрана четверть нужной суммы
18 июня, 09:28
«Зеленая лампа»: 8-летнему Оливеру необходима пересадка стволовых клеток
17 июня, 12:29
«Зеленая лампа»: мама 6-х детей просит помощи для лечения младшего сына
16 июня, 08:29
«Зеленая лампа»: 8-летнему Оливеру из Саулкрасты нужна операция по пересадке стволовых клеток
12 июня, 09:57
«Зеленая лампа»: для 6-летней Анечки полностью собрана нужная сумма
11 июня, 12:28
«Зеленая лампа»: 6-летней Анечке нужна помощь для оплаты реабилитации

Спорт

Забил, провалился под землю - и гол отменили: невероятное невезение футболиста в Бразилии
13 августа, 12:58
«ПСЖ» снова лучший в Европе: парижане во второй раз подряд выиграли Суперкубок УЕФА
Забил, провалился под землю - и гол отменили: невероятное невезение футболиста в Бразилии
12 августа, 19:30
Бриллиант от Роналду: загадка роскошного кольца Джорджины
Забил, провалился под землю - и гол отменили: невероятное невезение футболиста в Бразилии
12 августа, 13:30
Сегодня определится обладатель Суперкубка УЕФА: «Астон Вилла» против ПСЖ
12 августа, 08:28
Лионель Месси решил вернуться в «Интер Майами» после похорон отца
10 августа, 19:05
«Фундаментальное нарушение доверия»: УЕФА, АФК и КОНКАКАФ выступили с жестким открытым письмом против Инфантино
10 августа, 11:58
The Daily Telegraph раскрыл детали выплат предполагаемой любовнице Инфантино
10 августа, 07:58
Граудиня и Самойлова завоевали серебро этапа Elite 16 в Гамбурге
9 августа, 18:29
Забил, провалился под землю - и гол отменили: невероятное невезение футболиста в Бразилии
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас