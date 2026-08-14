Робби Уильямс признался, что у него диагностировали аутизм

52-летний британский поп-исполнитель Робби Уильямс рассказал, что врачи диагностировали у него аутизм. Об этом пишет издание Metro.

По словам музыканта, он уже давно живет с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), а теперь узнал еще и про «немного аутизма». Певец признался, что новость его даже порадовала, поскольку диагноз помогает объяснить многие вещи в его поведении.

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Уильямс пошутил, что аутизм стал для него своего рода «карточкой освобождения из тюрьмы»: теперь любые странные поступки он сможет объяснять особенностями своего состояния.

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Перейдя к более серьезной теме, артист рассказал о многолетней борьбе с навязчивыми мыслями. Чтобы заглушать страхи и панические состояния, он пытается направить работу мозга в творческое русло. В качестве примера он описал случай из жизни:

«Вот насколько я сумасшедший: я недавно сидел в самолете и думал: «А что, если я владею телекинезом и мои навязчивые мысли скажут самолету разбиться». Это тот уровень безумия, с которым я справляюсь. Лучше натренировать мой мозг создавать что-то, чем беспокоиться о сверхъестественных силах», - подчеркнул музыкант.

Ранее Робби Уильямс сравнивал свои навязчивые мысли с «внутренним синдромом Туретта» - расстройством, которое выражается в неконтролируемых моторных и вокальных тиках.