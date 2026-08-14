Не «Интерстеллар»: этот фильм уже 23 года продолжает „кормить“ Мэтью Макконахи

Можно получить «Оскар», сняться у Кристофера Нолана и сыграть одну из самых известных ролей в современном телевидении - но спустя годы больше всего денег вам все равно может приносить романтическая комедия начала 2000-х.

Мэтью Макконахи рассказал, что самые большие остаточные выплаты из всей его фильмографии он до сих пор получает за фильм «Как отделаться от парня за 10 дней» (How to Lose a Guy in 10 Days).

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Об этом актер рассказал в подкасте Happy Sad Confused, вспоминая период, когда считался одним из главных героев романтических комедий Голливуда.

«Это, наверное, моя любимая романтическая комедия из тех, что я снимал, и многие люди действительно любят этот фильм», - рассказал Макконахи.

А затем добавил куда более любопытную деталь:

«Он до сих пор приносит мне больше всего mailbox money из всех фильмов, в которых я снимался. Причем с огромным отрывом».

Под mailbox money актер имеет в виду остаточные выплаты - деньги, которые актеры продолжают получать после выхода картины за повторные показы, продажи и другие формы дальнейшего использования фильма.

Точную сумму Макконахи не назвал.

Каждый февраль превращался в новый чек

Особенно хорошо картина зарабатывала на повторных просмотрах ко Дню святого Валентина.

По словам актера, во времена, когда основными источниками дохода от старых фильмов оставались DVD и кабельное телевидение, существовала практически сезонная закономерность.

После февральской волны просмотров каждый март Макконахи получал особенно крупный чек.

И спустя более двух десятилетий актер считает «Как отделаться от парня за 10 дней» одной из тех картин, которые окончательно закрепились в истории жанра.

Фильм вышел в 2003 году. Макконахи сыграл рекламщика Бенджамина Барри, заключившего пари, что способен заставить любую женщину влюбиться в него за десять дней. Его героиня Энди Андерсон в исполнении Кейт Хадсон в это же время получает противоположное задание - сделать все возможное, чтобы мужчина бросил ее за те же десять дней.

Романтическая комедия стала одним из главных хитов того периода и помогла окончательно превратить Макконахи в человека, которого Голливуд хотел видеть почти исключительно в ромкомах.

И именно это в какой-то момент стало для него проблемой.

Он отказался от $14,5 миллиона, лишь бы больше не играть в ромкомах

Макконахи рассказывал, что роли в романтических комедиях приносили очень хорошие деньги, но постепенно закрыли для него двери в более серьезное кино.

«Я был парнем из романтических комедий. Это была моя полоса, мне она нравилась, она хорошо оплачивалась и работала», - вспоминал актер.

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Но когда он захотел играть в драмах, предложения практически не поступали.

В итоге Макконахи сделал довольно радикальный шаг: перестал сниматься в романтических комедиях и уехал из Голливуда в Техас.

Причем ради этого он отказался от предложения примерно на 14,5 миллиона долларов за очередной ромком.

Решение оказалось рискованным, но сработало.

После паузы появились «Мад», «Далласский клуб покупателей», «Интерстеллар» и сериал «Настоящий детектив». За роль в «Далласском клубе покупателей» Макконахи получил «Оскар» как лучший актер.

Но есть в этой истории забавная ирония: фильмография Макконахи давно ассоциируется с серьезными драмами, а самый надежный денежный «пенсионный фонд» актера по-прежнему оказался романтической комедией с Кейт Хадсон.

А Дженнифер Лопес однажды спасла Макконахи на границе

В том же интервью актер рассказал еще одну историю из своей ромком-эпохи.

В 2001 году он снялся вместе с Дженнифер Лопес в фильме «Свадебный переполох» (The Wedding Planner) - первой большой романтической комедии в его карьере.

Однажды поздно вечером Макконахи пересекал американо-мексиканскую границу и попал под серьезную проверку.

По его словам, ситуация выглядела совсем не радостно: его остановили, начали расспрашивать, и актер уже приготовился доставать кошелек.

Тогда он решил сыграть последнюю карту.

Макконахи спросил пограничников, знают ли они Дженнифер Лопес и видели ли «Свадебный переполох».

«Да, это был я», - сообщил актер.

Этого оказалось достаточно.

Пограничники узнали его, настроение мгновенно изменилось, все начали фотографироваться - и Макконахи отпустили.

Так что романтические комедии принесли актеру не только миллионы и многолетние остаточные выплаты.

Одна продолжает его «кормить» спустя четверть века, а другая, по его словам, однажды помогла выбраться из очень неприятной ситуации на границе.