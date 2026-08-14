14 августа 2026, 15:00

„Голосуйте десять раз“ больше не получится: „Евровидение“ хочет изменить правила

„Голосуйте десять раз“ больше не получится: „Евровидение“ хочет изменить правила

Организаторы «Евровидения» рассматривают серьезное изменение системы зрительского голосования, которое должно уменьшить влияние организованных кампаний и политической мобилизации на результаты конкурса.

Как сообщает BBC, Европейский вещательный союз (EBU) предложил перевести зрительское голосование полностью в интернет и отказаться от возможности многократно отдавать голоса одному и тому же участнику.

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По нынешним правилам зритель может проголосовать за понравившуюся песню до десяти раз. В новой системе ему, вероятно, придется выбрать сразу несколько участников - например, свою тройку фаворитов.

Таким образом, один человек уже не сможет направить все свои голоса в поддержку одной страны.

В EBU признали проблему политического голосования

В письме, направленном национальным вещателям, руководство EBU признает, что политически мотивированное голосование становится все более заметной проблемой конкурса.

По словам организаторов, нынешняя геополитическая ситуация все чаще побуждает зрителей поддерживать участников по причинам, которые имеют мало отношения к самой песне или выступлению.

В EBU отмечают, что политические симпатии всегда в той или иной степени присутствовали на «Евровидении», однако теперь явление стало настолько устойчивым, что вызывает беспокойство у части аудитории и влияет на доверие к результатам.

«Стало ясно, что сегодняшний геополитический климат влияет на голоса за некоторых артистов по причинам, которые имеют очень мало общего с их выступлением», - говорится в письме EBU, содержание которого первоначально опубликовала шведская газета Aftonbladet.

Споры усилились после «Евровидения-2025»

Особенно активно систему голосования начали обсуждать после конкурса 2025 года.

Представительница Израиля Юваль Рафаэль заняла лишь 15-е место по итогам голосования профессионального жюри, однако получила 297 баллов от телезрителей - больше любого другого участника. В результате певица поднялась на второе место в общем зачете.

После конкурса несколько национальных вещателей потребовали объяснить столь заметную разницу между оценками жюри и зрителей.

Особое внимание привлекла организованная кампания в поддержку израильской участницы. Официальные аккаунты, связанные с правительством Израиля, включая страницу премьер-министра Биньямина Нетаньяху, призывали зрителей использовать максимальное количество голосов в поддержку Рафаэль.

На тот момент правила позволяли одному человеку проголосовать до 20 раз.

После этих споров EBU уже изменил систему перед конкурсом 2026 года, уменьшив лимит до десяти голосов.

Однако проблема полностью не исчезла. Перед нынешним конкурсом EBU даже сделал официальное предупреждение израильскому вещателю Kan после публикации видеороликов, где зрителей призывали «проголосовать десять раз за Израиль». Организаторы заявили, что подобные призывы не соответствуют духу конкурса, и потребовали удалить материалы.

Теперь зрителей могут заставить выбирать сразу несколько песен

Именно поэтому обсуждаемая новая модель предполагает более радикальный шаг.

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Зритель сможет не просто многократно нажимать кнопку в пользу одного участника, а должен будет распределить свой выбор между несколькими странами.

Например, система может потребовать указать три любимых выступления.

По мнению EBU, это должно «разбавить» эффект организованного блокового голосования и усложнить проведение кампаний, направленных на массовую поддержку одной конкретной страны.

Полностью перевести голосование в интернет предлагают по технической причине: через SMS или телефон значительно сложнее обязать зрителя выбирать сразу несколько исполнителей.

В Великобритании такая система уже фактически опробована - в 2026 году страна полностью перешла на онлайн-голосование на конкурсе.

При этом в EBU пока не объявили окончательного решения.

В комментарии BBC организация подтвердила, что изучает возможность полностью перевести зрительское голосование в онлайн, а подробности обещает представить в ближайшие месяцы.

«Евровидение» меняется сразу по нескольким направлениям

Пересмотр голосования - не единственное крупное изменение, которое сейчас обсуждают и вводят организаторы конкурса.

Ранее EBU объявил, что вещатель может потерять право принимать «Евровидение», если его страна вовлечена в вооруженный конфликт или находится в «чувствительной геополитической ситуации».

Кроме того, минимальный возраст участников повысили с 16 до 18 лет, а правила использования заранее записанного вокала стали строже.

Отдельно стало известно, что после шести лет сотрудничества конкурс покинула израильская косметическая компания Moroccanoil, которая была одним из официальных спонсоров «Евровидения». Причина прекращения партнерства официально не названа.

Следующий, 71-й конкурс «Евровидение» должен пройти 12–15 мая 2027 года в болгарском Бургасе. Право провести конкурс Болгария получила после победы певицы Dara с песней Bangaranga.

Если предложенная реформа голосования будет утверждена, именно «Евровидение-2027» может стать первым конкурсом, где зрителю придется выбирать не одного фаворита, а сразу несколько.

И тогда привычный призыв «голосуйте за нас десять раз» может окончательно уйти в историю.

 

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