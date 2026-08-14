Латвийская Православная Церковь приглашает в Крестный ход в Спасо-Преображенскую пустынь под Елгавой: как стать участником

pravoslavie.lv

Латвийская Православная Церковь приглашает верующих со всей страны принять участие в традиционном Крестном ходе из Риги в Спасо-Преображенскую пустынь в Валгунде. Шествие с чтимым списком иконы Пресвятой Богородицы «Достойно Есть» состоится в понедельник, 17 августа.

Паломничество начнется в 7:00 утра от храма Нерукотворенного Образа Спасителя в Риге (ул. Виенибас гатве, 76), непосредственно перед началом у храма будет совершен молебен.

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Протяженность пешего пути составит 46 километров. Весь маршрут разделен на четыре перехода с тремя привалами, во время которых участникам предложат еду и питьевую воду.

По прибытии в Спасо-Преображенскую пустынь вечером 17 августа паломников будет ждать горячий ужин.

Для желающих вернуться в Ригу в тот же день организаторы обеспечат специальные автобусные рейсы.

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Для тех, кто планирует остаться в обители на праздник Преображения Господня (18 и 19 августа), насельницы монастыря заранее подготовят места для ночлега. Участникам рекомендуют взять с собой праздничную одежду и гигиенические принадлежности.

18 августа в пустыни пройдет праздничное Всенощное бдение, а 19 августа - торжественная Божественная литургия, после которой всех участников пригласят на трапезу.

Информация для желающих посетить в Спасо-Пребраженской пустыни богослужение в честь Праздника Преображения:

19 августа в 7:00 утра от ворот Рижского Свято-Троице-Сергиева женского монастыря (ул. Кр. Барона, 126) отправятся два автобуса (организаторы просят прибыть заранее). Обратные рейсы из Валгунде в Ригу 19 августа в 13:00 и 15:00.