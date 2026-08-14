14 августа 2026, 14:30

Куда сходить в Риге 14–16 августа: 9 событий большого праздничного уикенда

Куда сходить в Риге 14–16 августа: 9 событий большого праздничного уикенда

Предстоящие выходные в Риге из тех, когда главный вопрос не «куда пойти?», а «как успеть хотя бы половину?». Празднование 825-летия столицы превращает центр города в одну большую сцену, но и помимо городских гуляний есть из чего выбирать: новая выставка Раймонда Стапранса, органный концерт, современный джаз, Comic Con, средневековая музыка в Рижском замке и сразу несколько мероприятий, которые в воскресенье можно увидеть в последний раз.

Мы выбрали самое интересное на вечер пятницы, 14 августа, субботу и воскресенье, 15–16 августа.

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Пятница, 14 августа: начать выходные с искусства

Новая выставка Раймонда Стапранса - и это один из главных художественных проектов года

Именно 14 августа в Латвийском национальном художественном музее начинает работу большая юбилейная выставка «Raimonds Staprāns. The Architecture of Silence» - «Раймонд Стапранс. Архитектура тишины».

Она приурочена к 100-летию художника и драматурга Раймонда Стапранса, родившегося в Латвии и большую часть жизни прожившего в США. Для выставки в Ригу привезли в том числе произведения, которые прежде в Латвии не демонстрировались. Экспозиция охватывает семь десятилетий творчества - от работ 1950-х до картин XXI века.

Особенно удобно, что по пятницам музей открыт до 20:00. Так что это редкий случай, когда новую музейную выставку можно поставить первым пунктом программы сразу после работы.

Где: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Jaņa Rozentāla laukums 1
Когда: с 14 августа; в пятницу музей работает до 20:00.

Два органиста за одним инструментом

Если хочется классики и совсем другого настроения, в 18:00 в Старой церкви Святой Гертруды начинается концерт фестиваля исторических органов «Latvija - ērģeļu zeme».

За Sauer-органом 1906 года выступят польские органисты Марцин Кухарчик и Дариуш Бонковский-Коис. В программе - Гендель, Лист, Меркель и Бедар. Орган церкви Святой Гертруды особенно интересен сам по себе: это крупнейший в Латвии инструмент знаменитого немецкого органного мастера Вильгельма Зауэра.

Организаторы обещают почти оркестровое звучание - тем более что за инструментом одновременно окажутся два музыканта.

Где: Rīgas Vecā Sv. Ģertrūdes baznīca
Когда: 14 августа, 18:00.

Современный джаз для тех, кому не хочется большого праздника

Более камерный пятничный вариант предлагает MASA kultūrbārs: в 20:00 здесь играет Damien de Muijnk Trio с программой contemporary jazz. Концерт присутствует в актуальной афише Biļešu Serviss на 14 августа.

Хороший выбор для тех, кто предпочитает завершать неделю не среди многотысячной толпы, а за столиком с живой музыкой.

А после 21:00 Рига уже начинает праздновать день рождения

Формально главный день 825-летия Риги - суббота, но стартует праздник уже в пятницу вечером.

На Ратушной площади с 21:00 до 01:00 пройдет бесплатный электронный концерт «City Frequency». В программе Sign Libra, Evija Vēbere, литовский дуэт Solo Ansamblis и Oil X Gas.

Параллельно у Национальной оперы работает праздничный ресторан «Open a Window to Riga!» с гастрономической программой и музыкой.

Подробную программу 825-летия Риги мы собрали в отдельном материале.

Суббота, 15 августа: город становится одной огромной сценой

Суббота практически полностью пройдет под знаком 825-летия Риги. На набережной 11 Ноября выступят Auļi, Atvara, Citi Zēni, Ozols, Alejas и Sudden Lights, а в 22:00 начнется специально созданная к юбилею программа «Mana partitūra Rīga» с Shipsea, Айей Андрейевой, Андреем Рейнисом Зитманисом, Янисом Айшпурсом, Gustavo, Марой Упмане-Холштейне, хорами и музыкантами Sinfonietta Rīga. После нее запланировано лазерное и водное шоу на Даугаве и ночная DJ-программа.

Но это только часть праздника. В Старой Риге пройдет фестиваль уличной музыки и пантомимы: джаз, диксиленд, классическая музыка и ударные встретятся на улицах с мимами, клоунадой и театром движения.

Поскольку большая программа праздника заслуживает отдельной афиши, здесь оставим ее как главный фон субботы и посмотрим, что еще происходит в городе.

UniCon 2026: три дня поп-культуры на Кипсале

С пятницы по воскресенье Международный выставочный центр на Кипсале занимает UniCon 2026 Latvian Comic Con - крупнейшее в Латвии событие для поклонников комиксов, кино, видеоигр, аниме, косплея и современной поп-культуры.

В этом году фестиваль проходит уже в 14-й раз и обещает расширенную международную программу с художниками, авторами, косплеерами, игровыми зонами и тематическими мероприятиями. Есть как билеты на все три дня, так и отдельные субботние и воскресные.

Где: Ķīpsalas starptautiskais izstāžu centrs
Когда: 14–16 августа.

Если дети или подростки начинают загадочно употреблять слова «косплей», «фандом» и «мерч», вероятность того, что в эти выходные вам предстоит Кипсала, довольно велика.

Воскресенье, 16 августа: день последних шансов

Воскресенье интересно сразу несколькими культурными «последними шансами».

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Последний день «Снов разной длины»

В Латвийском национальном художественном музее 16 августа завершается выставка «Dreams of Various Length» - «Сны разной длины», посвященная проявлениям сюрреализма в латвийской графике 1970–1980-х годов.

Экспозиция показывает, как сюрреалистические мотивы существовали в латвийском искусстве позднесоветского периода - иногда явно, иногда прячась в метафорах, снах и странных визуальных образах.

Удобно совместить ее с только что открывшейся выставкой Стапранса: обе находятся в одном музее.

Где: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs
Последний день: 16 августа.

Последний день Ван Гога и Леонардо да Винчи

Еще один вариант для тех, кто откладывал до последнего: 16 августа заканчиваются мультимедийные программы Van Gogh Immersive Experience и Da Vinci Genius в бывшем молочном павильоне Видземского рынка на Brīvības iela 90A.

Можно выбрать одну из двух программ или комбинированный билет примерно на 90 минут. Для воскресенья предусмотрено несколько сеансов в течение дня.

Это скорее эффектное визуальное шоу, чем классический поход в музей, поэтому особенно подойдет семьям и тем, кому хочется максимально легкого культурного воскресенья.

Средневековая музыка возвращается в Рижский замок

Один из самых атмосферных вариантов воскресенья - «Rīgas Hanzas skaņu tilti» («Звуковые мосты ганзейской Риги») в Латвийском национальном историческом музее в Рижском замке.

Программа пройдет 16 августа с 11:00 до 17:00 и посвящена Риге как городу Ганзейского союза и музыкальной культуре Средневековья. Утренний концерт рассчитан прежде всего на семьи с детьми: можно будет услышать исторические инструменты и попробовать почувствовать старинную музыку через движение и танец.

Получается довольно редкое сочетание: средневековая музыка звучит не в условном концертном зале, а внутри здания, которое само является частью многовековой истории города.

Где: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Rīgas pils
Когда: 16 августа, 11:00–17:00.

Матисс Чударс в парке Малпилсской усадьбы

Если в воскресенье хочется выбраться за пределы Риги, красивый вариант предлагает Малпилсская усадьба.

В 18:00 в ее парке состоится летний акустический концерт Matīss Čudars Trio.

Гитарист и композитор Матисс Чударс давно умеет соединять джазовую свободу, импровизацию и почти камерную интимность. А парк старой усадьбы - именно та декорация, ради которой летом иногда стоит проехать несколько десятков километров.

Где: Mālpils muižas parks
Когда: 16 августа, 18:00.

Или Юрмала: большой концерт Лауриса Рейникса

Тем, кто предпочитает знакомые песни и большой летний концерт, можно отправиться в Дзинтари.

16 августа в 19:00 в Большом зале Дзинтари выступит Лаурис Рейникс с программой «100% Lauris Reiniks». Дополнительный концерт появился после успеха и аншлагов предыдущего тура певца.

Где: Dzintaru koncertzāle
Когда: 16 августа, 19:00.

И еще одна выставка, если хочется чего-то необычного

До 23 августа в музее Rīgas Birža идет выставка испанского художника Лидо Рико «The Revelation».

Его современные скульптуры и инсталляции намеренно помещены среди исторических коллекций музея, создавая довольно странный диалог прошлого и настоящего: то, что сначала кажется чужеродным элементом в старинном интерьере, постепенно становится частью маршрута.

Выставка еще не закрывается в эти выходные, поэтому ее можно оставить и «на потом» - но в дни рождения Риги прогулка через Домскую площадь делает такой визит особенно удобным.

Получается редкий августовский уикенд, когда можно составить совершенно разные маршруты: в пятницу - музей и орган, в субботу раствориться в празднующей Риге, а воскресенье оставить для средневековой музыки, выставок или поездки в Юрмалу и Малпилс.

Главное - не пытаться увидеть всё. Даже у культурного человека выходные все-таки должны иногда оставаться выходными.

 

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