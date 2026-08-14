Кинозрители выбрали самые скучные фильмы XXI века - в списке «Джокер», «Наполеон» и «Мегалополис»

Даже звездный актерский состав, огромный бюджет и имя знаменитого режиссера не гарантируют, что зритель не начнет поглядывать на часы уже через полчаса после начала фильма.

The Hollywood Reporter опубликовал список самых скучных фильмов XXI века, составленный на основе голосования и обсуждения кинозрителей в популярном сообществе r/movies на Reddit. Пользователи называли картины, которые показались им настолько медленными, затянутыми или попросту неинтересными, что просмотр превращался в настоящее испытание.

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Редакция THR изучила предложения, собравшие сотни голосов, и выделила семь фильмов. При этом издание отдельно оговорилось: рейтинг явно страдает некоторой «предвзятостью к недавнему» - новые картины зрители вспоминают легче старых.

Семь самых скучных фильмов XXI века по версии зрителей

7. «Мегалополис» (Megalopolis, 2024)

Режиссер - Фрэнсис Форд Коппола. В главных ролях Адам Драйвер, Джанкарло Эспозито, Обри Плаза и Джон Войт.

6. «Мертвые не умирают» (The Dead Don’t Die, 2019)

Зомби-комедия Джима Джармуша с Биллом Мюрреем, Адамом Драйвером, Тильдой Суинтон и Стивом Бушеми.

5. «Скинамаринк» (Skinamarink, 2022)

Экспериментальный канадский хоррор режиссера Кайла Эдварда Болла.

4. «Наполеон» (Napoleon, 2023)

Историческая драма Ридли Скотта с Хоакином Фениксом и Ванессой Кирби.

3. «Конан-варвар» (Conan the Barbarian, 2011)

Перезапуск знаменитой фэнтези-франшизы режиссера Маркуса Ниспела с Джейсоном Момоа.

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2. «Джокер: Безумие на двоих» (Joker: Folie à Deux, 2024)

Продолжение «Джокера» Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом и Леди Гагой.

1. «Прямое действие» (Direct Action, 2024)

Трех с половиной часовой документальный фильм Гийома Кайо и Бена Расселла о французском сообществе радикальных экологических активистов.

Именно Direct Action участники обсуждения поставили на первое место. Фильм состоит из длинных наблюдательных эпизодов повседневной жизни - работы на ферме, приготовления еды, ремонта и доставки овощей. Один из зрителей признался, что примерно через час просмотр начал напоминать ему медитацию.

Особенно показательно присутствие в рейтинге сразу нескольких громких голливудских проектов последних лет. «Мегалополис» был многолетним личным проектом Фрэнсиса Форда Копполы, «Наполеон» снял Ридли Скотт, а «Джокер: Безумие на двоих» стал продолжением одного из самых успешных фильмов 2019 года. Тем не менее громкие имена не спасли их от обвинений зрителей в скуке.

В числе картин, которым совсем немного не хватило до основной семерки, The Hollywood Reporter называет также «Короля Льва» 2019 года, «Только Бог простит», «Восхождение Юпитер», «К звездам», «Боги и генералы» и «Древо жизни».

Сам рейтинг, конечно, нельзя воспринимать как объективную оценку качества фильмов. Некоторые картины из него имеют своих преданных поклонников, а медленный темп для одного зрителя может оказаться недостатком, а для другого - частью режиссерского замысла.

Но список наглядно показывает другое: самые дорогие декорации, знаменитые актеры и великие режиссерские имена не гарантируют главного - что зрителю будет интересно досмотреть фильм до конца.