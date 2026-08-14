Эффект «Дьявол носит Prada 2»: фильм вызвал настоящий туристический бум в Милане

Variety

Выход фильма «Дьявол носит Prada 2» спровоцировал резкий рост спроса на поездки в Милан. После премьеры картины число иностранных туристов в местах, где проходили съемки, выросло на 18% по сравнению с прошлым годом, сообщает издание Variety.

Согласно исследованию организаций Confcommercio Milano и Cities Analytics, лента стала одним из ключевых факторов увеличения туристического потока в центре города. Ожидается, что за лето Милан посетят около 1,5 миллиона иностранных гостей, из которых более 450 тысяч приедут только в августе.

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Основными путешественниками, вдохновившимися просмотром картины, стали граждане США, Франции и Великобритании. Наибольший ажиотаж наблюдается вокруг таких локаций, как площадь Ларго Кайроли, Палаццо Клеричи в модном квартале Квадрилатеро-делла-Мода, а также галерея Виктора Эммануила II.

Премьера «Дьявол носит Prada 2» состоялась 1 мая. По сюжету главные герои отправляются в Милан ради посещения модных показов и важных деловых переговоров. В фильме сыграли Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Стэнли Туччи и Эмили Блант, а также яркие представители итальянской индустрии моды, включая Донателлу Версаче.