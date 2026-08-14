14 августа 2026, 10:59 Валерия Леонова

Джек Лоуден станет новым Джеймсом Бондом? Инсайдер назвал имя будущего 007

Джек Лоуден станет новым Джеймсом Бондом? Инсайдер назвал имя будущего 007

Гонка за роль нового Джеймса Бонда неожиданно получила нового фаворита. Британский телеведущий и писатель Ричард Осман заявил, что получил информацию о том, кто может стать следующим 007, и назвал имя шотландского актера Джека Лоудена. Однако официального решения пока нет.

В подкасте The Rest Is Entertainment Осман рассказал, что ему «совершенно точно назвали», кто станет новым Бондом. Правда, тут же призвал не воспринимать эту информацию как окончательное решение.

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По словам телеведущего, речь идет о Джеке Лоудене, известном по шпионскому сериалу «Медленные лошади».

При этом Осман подчеркнул: роль Лоудену еще не отдали, но актера очень серьезно рассматривают.

Сам Осман считает такой выбор отличным:

Думаю, он был бы потрясающим. У него есть энергетика Дэниела Крэйга

Кто такой Джек Лоуден

Лоуден - шотландский актер, которому сейчас 36 лет. Для широкой международной аудитории он прежде всего известен по сериалу Apple TV+ «Slow Horses» («Медленные лошади»), где играет агента британской разведки Ривера Картрайта.

У него уже есть и серьезный киноопыт. Лоуден снимался в фильме Кристофера Нолана «Дюнкерк», исторической драме «Мария - королева Шотландии», а также в фильме «Благословение» («Benediction»)

Причем связь Лоудена с новой бондовской командой действительно существует. Нина Голд, которая сейчас руководит кастингом нового фильма о Бонде, ранее утвердила его на роль в «Slow Horses». Именно поэтому его имя появилось среди претендентов еще до нынешнего заявления Османа.

Кроме того, Лоуден уже успел получить опыт шпионского жанра - и довольно заметный. Его Ривер Картрайт постоянно оказывается в центре сложных операций британской разведки. Правда, если он действительно станет Бондом, ему придется убедить зрителей, что перед ними совершенно новый 007.

На самом деле имя Лоудена появлялось в списках возможных Бондов задолго до нынешней «утечки информации».

В мае, когда официальный кастинг нового фильма только начинался, Euronews называл Лоудена одним из интересных кандидатов. Тогда обращали внимание и на его работу с Ниной Голд, и на опыт в шпионском сериале.

Среди других актеров, которых в разное время связывали с ролью 007, фигурировали Аарон Тейлор-Джонсон, Каллум Тернер, Джейкоб Элорди, Луис Партридж и Том Фрэнсис. Причем бывший кастинг-директор бондовской франшизы Дебби МакУильямс недавно заявила, что не хотела бы видеть Элорди, Тернера или Харриса Дикинсона в роли Бонда.

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Сейчас же после слов Османа Лоуден действительно резко поднялся в списках фаворитов букмекерских и прогнозных площадок. Но это скорее отражение новой волны слухов, чем подтверждение решения студии.

Почему Лоуден действительно подходит на роль? У него есть несколько важных преимуществ.

Во-первых, подходящий возраст. Лоуден достаточно молод, чтобы сыграть Бонда не в одном фильме, если Amazon MGM действительно планирует долгую новую историю 007.

Во-вторых, у него уже есть опыт серьезных драматических ролей, боевых сцен и шпионской тематики.

В-третьих, он не является голливудской суперзвездой первой величины. А именно относительно неизвестные широкой публике актеры традиционно часто становились отличным выбором для Бонда.

Шон Коннери до роли 007 не был мировой звездой. Джордж Лэзенби вообще практически не имел большого актерского опыта. Тимоти Далтон был прежде всего известен своей театральной карьерой. Пирс Броснан стал популярным благодаря сериалу «Ремингтон Стил», но еще не был крупной кинозвездой.

Даже выбор Дэниела Крэйга в 2005 году вызвал огромное количество споров. После объявления его кандидатуры поклонники Бонда сомневались, подходит ли он на роль, а британские таблоиды насмешливо обсуждали даже цвет его волос.

В итоге именно «Казино Рояль» превратил Крэйга в одного из самых узнаваемых исполнителей роли 007.

Amazon MGM Studios официально подтвердил только то, что поиск нового Бонда идет. Студия прямо заявляла, что не собирается раскрывать детали кастинга до подходящего момента.

Известна творческая команда нового фильма. Режиссером станет Дени Вильнев, сценарий пишет создатель «Острых козырьков» Стивен Найт, а продюсерами выступают Эми Паскаль и Дэвид Хейман.

Продюсер Эми Паскаль недавно также заявила, что конец 2026 года - хороший ориентир для объявления нового исполнителя роли. По ее словам, команда действует очень тщательно, поскольку после Дэниела Крэйга планка исключительно высока.

Следующая картина пока известна под рабочим названием «Bond 26». Это будет первый фильм франшизы после ухода Дэниела Крэйга и первый проект новой эры, в которой Amazon MGM получил значительно больший творческий контроль над серией.

Съемки ожидаются в 2027 году, а премьера - в 2028-м. Так что до появления нового Бонда на большом экране еще есть время.

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