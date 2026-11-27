Ребёнок перебежал железнодорожные пути прямо перед приближающимся электропоездом и едва не оказался под его колёсами. Опасный момент попал на видео, которое опубликовало в Facebook предприятие Latvijas dzelzceļš (LDz). Запись наглядно показывает, к чему может привести попытка пересечь пути, не убедившись в безопасности.

В LDz напоминают: даже если поезд уже отправляется и есть риск опоздать, торопиться через железнодорожные пути нельзя. Состав не способен остановиться мгновенно, поэтому машинист может просто не успеть предотвратить столкновение.

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«Боишься опоздать на поезд? Как бы важно ни казалось успеть, ничто не стоит твоей жизни! Помни - поезд невозможно остановить мгновенно!» - сообщает предприятие.

Перед переходом через железнодорожные пути необходимо остановиться, посмотреть в обе стороны и убедиться, что поезда нет. Проверять нужно не только ближайший путь, но и соседние: приближающийся состав можно заметить слишком поздно.

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Отдельно LDz обращается к родителям. Детям и подросткам необходимо регулярно объяснять правила поведения возле железной дороги и напоминать, чем опасен переход путей в неположенном месте.

Несколько минут опоздания не имеют значения по сравнению с риском для жизни. Железная дорога не прощает беспечности.