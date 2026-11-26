Огненная трагедия на трассе в Каире: при возгорании бензовоза погиб 31 человек, сгорели 27 машин

В Египте уточнили число жертв масштабной аварии, произошедшей 25 ноября на кольцевой дороге Каира. В результате опрокидывания и возгорания бензовоза погиб 31 человек, еще 21 получил травмы, сообщает Reuters.

Трагедия произошла в густонаселенном районе Аль-Варрак провинции Гиза, на одной из важнейших транспортных магистралей египетской столицы.

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По предварительным данным следствия, водитель грузовика, перевозившего нефтепродукты, потерял управление. Машина врезалась в бетонное ограждение, перевернулась и загорелась. Пламя стремительно распространилось на находившиеся рядом транспортные средства.

Многие люди оказались заперты в горящих автомобилях. По данным прокуратуры, огнем были уничтожены 27 транспортных средств, в том числе легковые машины и мотоциклы.

В спасательной операции задействовали 39 автомобилей скорой помощи. Пострадавших доставили в три больницы.

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Как сообщает египетское издание Ahram Online в публикации от 26 ноября, министр здравоохранения Халед Абдель Гаффар посетил пострадавших в больницах.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразил соболезнования близким погибших и распорядился оказать необходимую помощь пострадавшим. Министерство социальной солидарности организует финансовую, психологическую и социальную поддержку семей.

Пожар полностью ликвидирован. На месте происшествия продолжаются работы по расчистке дороги.

Прокуратура назначила экспертизы для установления причин катастрофы. Для идентификации некоторых погибших потребуется анализ ДНК.

Трагедия вновь обострила вопрос безопасности дорожного движения в Египте. Согласно данным Центрального агентства общественной мобилизации и статистики страны (CAPMAS), в 2025 году число погибших в дорожных авариях увеличилось на 10,8% и достигло 5829 человек.