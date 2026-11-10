10 ноября 2026, 13:23

Массовая авария в Болгарии: в густом тумане столкнулись около 70 автомобилей, погибли не менее 12 человек

Массовая авария в Болгарии: в густом тумане столкнулись около 70 автомобилей, погибли не менее 12 человек

В Болгарии утром во вторник, 10 ноября, произошла одна из самых масштабных дорожных катастроф последних лет. На автомагистрали «Тракия», соединяющей Софию с черноморским побережьем, в двух массовых столкновениях оказались десятки легковых автомобилей, грузовиков и автобус. По последним сообщениям, погибли не менее 12 человек, десятки получили ранения.

Трагедия произошла в районе города Ямбол на юго-востоке Болгарии. По предварительным данным, причиной аварий стало резкое ухудшение видимости из-за чрезвычайно густого тумана.

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Видимость за считаные мгновения упала до десяти метров

Первые сообщения о столкновениях поступили около семи часов утра по местному времени.

На 289-м километре автомагистрали в направлении Бургаса произошла серия столкновений с участием грузовиков, автобуса и легковых машин. Почти одновременно другая массовая авария случилась на противоположной стороне дороги, в направлении Софии.

По словам представителей болгарского МВД, очевидцы первоначально оценивали видимость примерно в 70–80 метров, однако затем она резко сократилась до десяти метров.

Водители практически перестали различать происходящее впереди, что привело к цепной реакции столкновений.

Болгарские СМИ также сообщают о скользком дорожном покрытии. Точные причины и последовательность происшествий предстоит установить следствию.

Грузовики, автобус и десятки разбитых автомобилей

По предварительным данным полиции, одна из аварий началась после столкновения грузового автомобиля с автобусом. Затем в них врезались другие транспортные средства, включая грузовик, перевозивший зерно.

На противоположной стороне магистрали также произошло массовое столкновение. Следователи рассматривают версию, что некоторые водители могли отвлечься на аварию на встречных полосах.

По информации болгарского издания DarikNews, в общей сложности в двух происшествиях участвовали около 70 транспортных средств.

На опубликованных кадрах с места трагедии видны искорёженные автомобили, перевёрнутые машины и грузовики, перекрывшие проезжую часть.

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Число погибших выросло до 12

Первоначально болгарские власти сообщали об 11 погибших. Однако позднее Associated Press со ссылкой на министра здравоохранения Болгарии Катю Ивкову передало, что число жертв увеличилось до 12.

Десять человек погибли непосредственно на месте происшествия, ещё двое скончались во время транспортировки в больницы.

По данным агентства, 46 пострадавших были доставлены в медицинские учреждения.

Сведения о количестве погибших и раненых уточняются по мере поступления информации от экстренных служб.

Для эвакуации раненых привлекли военную авиацию

Масштаб катастрофы потребовал привлечения спасательных подразделений сразу из нескольких областей Болгарии.

На место направили полицейских, пожарных, бригады скорой помощи и военнослужащих. Для транспортировки тяжелораненых задействовали авиацию, включая военно-транспортные самолёты Spartan с медицинскими бригадами.

Пострадавших доставляли в больницы Ямбола, Сливена и Бургаса. Часть пациентов планировалось перевезти в специализированные медицинские учреждения Софии.

В связи с происшествием власти активировали национальную систему экстренного оповещения BG-Alert.

Премьер-министр Болгарии Румен Радев назвал случившееся трагедией и сообщил о направлении дополнительных ресурсов для помощи пострадавшим.

Соболезнования семьям погибших выразила также председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, находившаяся с визитом в Болгарии.

Движение по магистрали перекрыли

После аварий движение на пострадавшем участке автомагистрали «Тракия» было остановлено в обоих направлениях. Для автомобилистов организовали объездные маршруты.

Полиция продолжает устанавливать обстоятельства происшествий. Следователям предстоит выяснить, какую роль сыграли погодные условия, состояние дорожного покрытия, скорость движения автомобилей и действия водителей.

Окончательные выводы о причинах катастрофы пока не сделаны.

Источники

 

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