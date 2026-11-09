Соседи рассказали о жизни мужчины, устроившего стрельбу в центре Кракова

24-летний Михал О., подозреваемый в нападении на людей в центре Кракова, вел замкнутый образ жизни и почти не общался с соседями. Знакомые семьи вспоминают, что он постоянно носил черную одежду, прятал лицо под капюшоном и редко даже здоровался с окружающими. Между тем его родители производили впечатление совершенно других людей.

Одна из соседок рассказала польскому изданию Fakt, что молодой человек практически никогда не улыбался. По ее словам, он заметно отличался от остальных членов семьи, которых соседи считали приветливыми и общительными людьми, пишет bild.de

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Общим увлечением Михала и его отца была стрельба. Каждое воскресенье они вместе ездили в тир. Поэтому наличие оружия в доме не вызывало удивления у знакомых семьи.

По информации польских СМИ, мужчина жил в Островце-Свентокшиском и имел официальное разрешение на оружие. Ранее он не попадал в поле зрения полиции и не служил в армии, хотя во время нападения был одет в военную форму. В его автомобиле после задержания обнаружили дополнительное оружие и большое количество патронов.

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Польские власти проверяют информацию о возможных крайне правых взглядах подозреваемого. Пока следствие придерживается версии, что он действовал самостоятельно.

Само нападение произошло в субботу. Мужчина въехал на автомобиле на главную площадь Кракова и открыл огонь по прохожим. Шесть человек погибли, еще 15 получили ранения. При задержании завязалась перестрелка: ранения получили подозреваемый и двое полицейских. Правительство Польши квалифицировало произошедшее как террористический акт.

Позднее в доме родителей Михала обнаружили тела трех человек: его отца, матери и сестры. Следователи выясняют, мог ли подозреваемый быть причастен и к их гибели. Если эта версия подтвердится, число жертв нападения и связанных с ним убийств достигнет девяти человек.

Дополнено: Преступник из Кракова, стрелявший по людям в центре города, умер в больнице. Об этом сообщила полиция Кракова