В Хэллоуин в Баускском крае нашли четырехлетнего ребенка, который один гулял по улице

Вечером 31 октября, когда отмечался Хэллоуин, полиция Баускского края обнаружила на улице четырехлетнего ребенка без присмотра взрослых. Это стало одним из нескольких нарушений, выявленных во время специального рейда, сообщает агентство LETA со ссылкой на местное самоуправление.

В воскресенье вечером сотрудники муниципальной полиции совместно с представителями Госполиции патрулировали улицы и общественные места, уделяя особое внимание безопасности несовершеннолетних.

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Одним из наиболее серьезных случаев стало обнаружение четырехлетнего ребенка, который находился на улице один.

Рядом не было ни взрослого, ни человека старше 13 лет, как того требует законодательство. По этому факту начат административный процесс.

Еще один административный процесс начат в отношении родителя, который находился в общественном месте в состоянии настолько сильного алкогольного опьянения, что не мог позаботиться о своей малолетней дочери.

Кроме того, полиция начала разбирательство по подозрению в незаконном употреблении наркотических или психотропных веществ.

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Во время рейда были выявлены и двое несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения. В обоих случаях начаты административные процессы. Один из подростков к тому же находился на улице после 22:00 без сопровождения взрослых, хотя ему еще не исполнилось 16 лет. За это нарушение также начат отдельный процесс.

Еще двоих детей полицейские встретили вскоре после десяти вечера. Они спешили домой, но задержались из-за очереди в магазине. Сотрудники полиции отвезли обоих домой, передали родителям и провели профилактические беседы с детьми и взрослыми.

Не обошлось и без жалоб жителей. В полицию поступили заявления о том, что во время празднования Хэллоуина неизвестные забрасывали жилые дома яйцами.

Начальник муниципальной полиции Баускского края Рейнис Икауниекс напомнил о необходимости уважать окружающих.

«Во время праздников также важно соблюдать общественный порядок, уважать тех, кто не отмечает праздник, и считаться с их выбором», - подчеркнул он.

В самоуправлении подчеркнули, что главной целью рейда было не только выявление нарушений, но прежде всего обеспечение безопасности детей и подростков.