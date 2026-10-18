18 октября 2026, 20:35 Mixnews\LETA

В Саласпилсе поезд сбил пешехода: пострадавший в тяжёлом состоянии

В Саласпилсе поезд сбил пешехода: пострадавший в тяжёлом состоянии

В воскресенье, 18 октября, в Саласпилсе поезд маршрута Лиелварде - Рига сбил человека на железнодорожном переезде. Пострадавшего без сознания доставили в больницу, сообщает LETA.

Государственная полиция получила сообщение о происшествии около 16:59.

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По словам представительницы перевозчика Vivi Сигиты Паулы, человек пересекал переезд, который в тот момент был закрыт, при работающих предупреждающих сигналах. Почему пешеход оказался на путях, пока неизвестно.

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В Саласпилсе поезд сбил пешехода: пострадавший в тяжёлом состоянии

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На место прибыли полиция и Служба неотложной медицинской помощи. К оказанию помощи привлекли также специализированную врачебную бригаду, работающую с особо тяжёлыми пациентами. Пострадавшего с множественными травмами в тяжёлом состоянии госпитализировали под постоянным наблюдением медиков.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося. Движение поездов после происшествия восстановлено.

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В Саласпилсе поезд сбил пешехода: пострадавший в тяжёлом состоянии

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ЧП

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Конфликт на детской площадке в Риге: полиция задержала одного из юных участников

Бизнес

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Бросил школу в 17 лет, а в 25 заработал миллиард: история британца Джеймса Дакомба
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Культура

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Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: в помощь 6-летнему Марку собрана треть нужной суммы. Акция продолжается
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«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку нужна помощь для оплаты важной терапии
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«Зеленая лампа»: маме троих детей нужна помощь для лечения 6-летнего сына
5 октября, 12:58
«Зеленая лампа»: в помощь 6-летнему Марку собрана треть нужной суммы. Акция продолжается

Спорт

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Артур Шилов стал второй звездой матча НХЛ: победы одержали и команды Гиргенсонса и Блюгерса 
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