В Саласпилсе поезд сбил пешехода: пострадавший в тяжёлом состоянии

В воскресенье, 18 октября, в Саласпилсе поезд маршрута Лиелварде - Рига сбил человека на железнодорожном переезде. Пострадавшего без сознания доставили в больницу, сообщает LETA.

Государственная полиция получила сообщение о происшествии около 16:59.

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По словам представительницы перевозчика Vivi Сигиты Паулы, человек пересекал переезд, который в тот момент был закрыт, при работающих предупреждающих сигналах. Почему пешеход оказался на путях, пока неизвестно.

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На место прибыли полиция и Служба неотложной медицинской помощи. К оказанию помощи привлекли также специализированную врачебную бригаду, работающую с особо тяжёлыми пациентами. Пострадавшего с множественными травмами в тяжёлом состоянии госпитализировали под постоянным наблюдением медиков.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося. Движение поездов после происшествия восстановлено.