13 октября 2026, 15:35 Наталья Гудемчук

В Лиепае спасатели выбили окно, чтобы попасть в квартиру к плачущему малышу и его пьяной маме

В Лиепае спасатели выбили окно, чтобы попасть в квартиру к плачущему малышу и его пьяной маме

В понедельник в Лиепае спасателям пришлось выбить окно, чтобы попасть в квартиру, в которой плакал ребёнок, а его пьяная мать не открывала дверь. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на представителя Государственной полиции Мадару Шершнёву.

В 20:13 в полицию поступила информация о том, что в одной из квартир Лиепаи женщина употребляет алкоголь в присутствии детей. Прибывшие на место полицейские не смогли попасть в квартиру: женщина не могла открыть дверь. Стражи порядка слышали, что внутри плачет ребёнок, и попытались связаться с родственниками, у которых могли быть ключи, однако дозвониться до них не удалось. Опасаясь за жизнь и здоровье ребёнка, полицейские вызвали Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD).

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Спасатели с помощью автолестницы поднялись на балкон квартиры и попытались убедить женщину добровольно открыть балконную или входную дверь. Однако женщина, держа ребёнка на руках, кричала, что не станет этого делать. В итоге спасатели выбили окно, чтобы попасть внутрь.

По словам Шершнёвой, судя по внешнему виду и поведению, женщина могла находиться в состоянии алкогольного опьянения, однако отказалась пройти проверку на алкоголь. На место вызвали бригаду Службы неотложной медицинской помощи, сотрудники которой осмотрели мальчика примерно годовалого возраста и подтвердили, что с его здоровьем всё в порядке. После этого ребёнка передали родственнице.

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Полиция начала административный процесс в связи с невыполнением обязанностей по уходу за ребёнком. Решение о размере штрафа в таких случаях принимает административная комиссия самоуправления. О случившемся также сообщили сиротскому суду и социальной службе.

Полицейские опросили жильцов дома. Те рассказали, что не слышали о проблемах в этой семье и со стороны ничего не указывало на них. Однако родственники подтвердили, что у женщины есть проблемы с алкоголем, сообщила Шершнёва.

Полицейские также осмотрели квартиру. Условия проживания были хорошими: у детей были собственные комнаты, беспорядка не наблюдалось. Но возле раковины стояли бутылки из-под алкоголя.

Государственная полиция призывает жителей не оставаться равнодушными и сообщать о подобных случаях. В ведомстве подчёркивают, что одна из важнейших обязанностей родителей - заботиться о жизни и безопасности детей.

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