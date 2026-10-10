10 октября 2026, 09:00

В Бабите водитель грузовика погиб после столкновения с забором, полиция выясняет причины

В Бабите водитель грузовика погиб после столкновения с забором, полиция выясняет причины

В Бабите водитель ассенизаторского грузовика Mercedes-Benz погиб после столкновения с забором. По предварительной версии, мужчине могло стать плохо за рулем. Очевидцы сообщают, что грузовик едва не врезался в остановку общественного транспорта.

Авария произошла в пятницу вечером, 9 октября. Около 18:10 Государственная полиция получила сообщение о ДТП на территории Бабитской волости. После столкновения с забором здания на место прибыли медики, которые констатировали смерть водителя.

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