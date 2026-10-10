В Бабите водитель грузовика погиб после столкновения с забором, полиция выясняет причины

В Бабите водитель ассенизаторского грузовика Mercedes-Benz погиб после столкновения с забором. По предварительной версии, мужчине могло стать плохо за рулем. Очевидцы сообщают, что грузовик едва не врезался в остановку общественного транспорта.
Авария произошла в пятницу вечером, 9 октября. Около 18:10 Государственная полиция получила сообщение о ДТП на территории Бабитской волости. После столкновения с забором здания на место прибыли медики, которые констатировали смерть водителя.
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Полиция начала уголовный процесс и устанавливает обстоятельства происшествия. Точные причины аварии пока неизвестны.
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Vēl pirms pāris dienām par mani smējās, kad aicināju būt uzmanīgiem uz gājēju pārejām. Kā redzam, uzmanība vajadzīga arī citur. Atbalstīsim cits citu un sargāsim sevi un apkārtējos, lai visi būtu sveiki un veseli! https://t.co/h8377S3WGr
— Mairis Briedis (@BriedisMairis) October 9, 2026