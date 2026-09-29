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Топ-менеджера The New York Times застрелили в Калифорнии: задержаны родители его жены

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Топ-менеджера The New York Times застрелили в Калифорнии: задержаны родители его жены

В калифорнийском городе Дублин, расположенном примерно в 50 километрах к востоку от Сан-Франциско, застрелен 40-летний Джонатан Маккинзи - руководитель инженерного направления New York Times Games.

По данным полиции Дублина, по подозрению в убийстве задержаны родители его жены - 77-летние супруги Шоуюн Чжан и Шили Чен.

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Убийство произошло днем в субботу, 26 сентября, на парковке спортивного комплекса Dublin Sports Grounds.

Около 15.08 проезжавший поблизости сержант полиции заметил лежавшего на парковке мужчину. Примерно в это же время в службу 911 начали поступать многочисленные сообщения о стрельбе.

Прибывшие на место полицейские обнаружили Маккинзи с многочисленными огнестрельными ранениями. Он скончался на месте.

Очевидцы рассказывали местным СМИ, что нападавших было двое и они были в масках; один свидетель слышал пять-шесть выстрелов.

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Благодаря помощи очевидцев полиция уже через несколько минут задержала неподалеку двух подозреваемых. Ими оказались Шоуюн Чжан и Шили Чен - супруги, проживающие в Дублине, и родители жены погибшего. Оба были доставлены в тюрьму Santa Rita по подозрению в убийстве.

Полиция сообщила, что других подозреваемых не разыскивает и угрозы для населения нет.

The New York Times подтвердила, что Маккинзи работал в издании с 2023 года. Он возглавлял инженерное направление, связанное с игровыми продуктами газеты.

На фоне расследования стали известны подробности продолжительного семейного конфликта. Согласно судебным документам, Маккинзи и его жена Кэндис Чжан находились в процессе развода и вели спор об опеке над детьми.

Стороны выдвигали друг против друга обвинения в домашнем насилии и обращались за защитными судебными ордерами. Маккинзи также были предъявлены обвинения, связанные с жестоким обращением с ребенком и созданием угрозы его безопасности. Он отрицал часть предъявленных ему обвинений.

Однако полиция пока официально не установила связь между семейным судебным конфликтом и убийством и не объявляла его мотивом преступления. Следователи продолжают изучать обстоятельства произошедшего.

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